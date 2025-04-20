Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 апреля, 17:25

Кошмар в матче «Ростова» и «Факела»: Ятимов потерял сознание после падения на голову

Вратарь «Ростова» Ятимов потерял сознание после падения на голову в матче с «Факелом»
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов
Рустама Ятимова унесли на носилках в матче «Факел» — «Ростов».
Фото «СЭ», скриншот из трансляции
Telegram Дзен
Голкипера унесли с поля на носилках.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:2
Ростов

Матч 25 тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом» запомнится не столько игрой команд (гости победили со счетом 2:0), сколько травмой голкипера дончан Рустама Ятимова. После неудачного падения вратарь потерял сознание. Его унесли с поля на носилках.

Что произошло

Страшный эпизод произошел во втором тайме при счете 1:0 в пользу гостей. Первый мяч на 30-й минуте забил Егор Голенков.

Изначально ничего не предвещало беды. Один из футболистов «Факела» навесил с правого фланга в штрафную площадь «Ростова». Ятимов в высоком прыжке первым забрал мяч, но при приземлении врезался в защитника Игоря Юрганова, который пытался ворваться в штрафную и не успел вовремя затормозить. В итоге Рустам приземлился на газон головой и потерял сознание. Футболиста сразу же на носилках унесли с поля. Вместо него на 61-й минуте вышел Даниил Одоевский.

К счастью, Ятимов пришел в себя. Тем не менее 26-летнего вратаря на скорой помощи на всякий случай отправили в больницу на обследование. Позже он вернулся на стадион и заявил журналистам, что с ним все в порядке.

В отсутствие основного голкипера «Ростов» не растерялся и уверенно победил — 2:0. Еще один мяч на 77-й минуте забил Константин Кучаев. Таким образом, дончане набрали 36 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» же с 15-ю баллами располагается на последней, 16-й строчке.

Игрока &laquo;Фиорентины&raquo; Эдоардо Бове уносят с&nbsp;поля на&nbsp;носилках после сердечного приступа.Кошмар в серии А: хавбек «Фиорентины» потерял сознание в матче с «Интером». Игра перенесена

Не первое страшное столкновение

Этой весной подобное уже происходило в российском футболе. Совсем недавно, 13 апреля, похожий эпизод случился в матче 28-го тура первой лиги между «Соколом» и «Родиной» (1:2). На 81-й минуте вратарь саратовцев Никита Карабашев и защитник москвичей Георгий Юдинцев врезались друг в друга головами. Оба футболиста потеряли сознание и были увезены в больницу на скорой помощи.

К счастью, серьезных повреждений они не получили и через неделю покинули медучреждение. Правда, Кабышева после выписки направили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Чуть ранее, 12 апреля, жуткий инцидент произошел в чемпионате Италии в матче 32-го тура между «Удинезе» и «Миланом» (0:4). Голкипер гостей Мик Меньян и его одноклубник Алехандро Хименес также столкнулись головами во время атаки соперника. Француз так и не смог подняться, он покинул поле на носилках. Защитник продолжил матч, но позднее ушел с поля, держась за голову. Позднее в «Милане» сообщили, что травма голкипера оказалась несерьезной.

А самый страшный случай произошел в начале апреля в Перу. 21-летний футболист «Реал Титана» Хелар Гонсалес Альтамирано скончался в результате фола на голкипере во время матча Кубка Перу. На 70-й минуте встречи он попытался сыграть в воздухе и получил удар по голове в столкновении с вратарем соперника.

Футболист упал без сознания и был доставлен в больницу города Мойобамба, где умер через два дня. Причиной смерти стал разрыв артерии головного мозга.

5
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия
«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Краснодар» ожил, у «Зенита» лучший календарь, «Спартак» был в шаге от катастрофы. Кто фаворит чемпионской гонки?
Кисляк о матче со «Спартаком»: «Очень важная и принципиальная игра»
Поцелуй Виллиана, Алеррандро в сетке, недовольство Николича судейством: ЦСКА не смог обыграть «Крылья»
Кисляк о ничьей с «Крыльями Советов»: «ЦСКА не дожал соперника»
Мостовой о победе над «Химками»: «Зенит» потратил много эмоций после игры с «Краснодаром»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя