Абаскаль гордится «Спартаком». Можно уточнить, чем именно? Мнение Егорова

Красно-белые проиграли в Воронеже.

— Качество газона сильно сказалось, я считаю. Сыграло решающую роль, — так сказал Наиль Умяров.

— На таком поле нельзя было играть в футбол, — так сказал Гильермо Абаскаль.

И так сказал «Спартак», объясняя 0:2 в Воронеже.

В остальном же было привычное: «доволен, горжусь своей командой, работой, были моменты...»

Абаскаль горд — это радует. Только можно уточнить, чем?

Тем, что его «Спартак» не создал за игру ни одного момента? И только давайте не считать за голевые шансы пару ударов Дуарте после штрафных и угловых.

Тем, что «Факел» владел мячом, комбинировал и доминировал? Помимо двух мячей были вскрывающие передачи, опасные прострелы, шансы в позиционных и встречных атаках, штанги и сейвы Максименко. Более того, сто лет назад списанный из «Спартака» и измученный травмами защитник Брызгалов имел больше моментов, чем все дорогие товарищи из красно-белых.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тем, может, что Абаскаль оделся моднее Ташуева? Тут да, безусловно — чистая победа, а в остальном — грязное поражение.

Грязно, потому что слова тренера, игроки которого стоят в 9 раз дороже, после проигрыша касаются исключительно качества покрытия — это выглядит как дешевое и грязное оправдание. Ведь мячи после ударов «Спартака» разве застревали у пустого створа? Разве игроки промахивались из убойных позиций из-за ям и кочек? Разве защитники ошибались, увязнув в болоте?

Нет. «Спартак» не забивал просто потому, что в идейной импотенции не понимал, как дойти до чужих ворот, а «Факел», напротив, повел два-ноль, потому что играл в футбол намного лучше. Не боролся, не ковался, не грубил, а играл. Чувствуете несоответствие? Бедняки с пенсионером Ташуевым играли, а богатые с модным европейским кудесником — жаловались. Так, значит, этим горд Абаскаль? Для этого он работает?

Впрочем, для чего Гильермо работает — и так ясно. «Спартак» для него — русское поле экспериментов. Учиться на большом клубе и на нем же хорошо зарабатывать — бесценно. А для всего остального остального — есть плохая трава, поздние завтраки и ранние желтые карточки. Стыд да и только.

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