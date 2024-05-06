Леонид Волотко — о невероятной концовке сезона в РПЛ.

Развязка этого сезона точно войдет в историю. Как минимум — за рекорд по упущенным возможностям в борьбе за чемпионство. Как максимум — за непредсказуемый финал.

Эта игра в поддавки зашла слишком далеко и окончательно перемешала расклады. Только за прошлую неделю «Зенит» дважды открывал путь к первому месту, но «Краснодар» этим ни разу не воспользовался, а головокружительный камбэк «Динамо» с «Сочи» позволил лишь на сутки сравняться по очкам.

Столько нервов — и все ради того, чтобы Питер остался лидером, но был крайне недоволен собой. Да, после триллера в Воронеже можно вспоминать отмененный гол Клаудиньо, перечислять загубленные шансы Артура и Мантуана, наконец, уверять, что пенальти на 90+11-й минуте — чистая случайность.

Но статистика подтверждает: проблемы никуда не делись. Ни одной победы в четырех матчах, включая Кубок, три неудачи в РПЛ подряд и худший показатель по очкам после 27 туров в эпоху Сергея Семака — такого с лидером еще не случалось. Последний раз 51 очко за три тура до финиша «Зенит» набирал при Роберто Манчини в 2018-м — и закончил чемпионат лишь пятым.

Сейчас, конечно, такое понижение не грозит, но и сильно досрочной победы не случится. Что уже событие: за пять лет питерцы лишь однажды оформляли титул позднее 27-го тура (в сезоне-2020/21 в 28-м), а теперь пришли к тому, что шестое золото, казавшееся неизбежным после победы в Краснодаре, вообще не гарантировано.

Александр Ерохин. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Рубин», «Динамо», «Факел» зафиксировали новый тезис: разница в стоимости составов решает не все, а класс легионеров перекрывают мотивация, концентрация и, как говорит Ираклий Квеквескири, рабоче-крестьянский подход. Команда Семака давно не выигрывает с запасом (ни по счету, ни по качеству футбола), а теперь еще и упускает победу, когда абсолютно все понимают, что на своем поле Воронеж использует даже минимальный шанс.

В любой другой ситуации можно было бы оценивать риски такого падения, но уникальность ситуации в том, что все это касается не только питерцев, но и конкурентов. Причем даже в большей степени!

«Динамо» при первой же возможности возглавить таблицу выдает серию из трех поражений подряд, а против «Сочи» убивает оставшиеся нервные клетки. «Краснодар» тоже избегает лидерства и делает все, чтобы не обгонять «Зенит».

Сравнивать календари трех претендентов и высчитывать расклады теперь кажется бессмысленной затеей — последние законы логики нарушены.

Те, кто мечтал о возрождении интриги на фоне пятилетней гегемонии «Зенита», точно довольны — задача перевыполнена. Теперь осталось выяснить, воспользуются ли этим «Динамо» с «Краснодаром». И, главное, соберется ли чемпион.

Пора заканчивать с поддавками — впереди три тура, чтобы красиво завершить уникальнейший сезон.

Сезон, который при любом исходе будут обсуждать еще очень долго.