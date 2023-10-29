Нападающий «Динамо» ответил на вопросы журналистов.

После победы над «Уралом» в матче 13-го тура (2:1) нападающий «Динамо» ответил на вопросы журналистов. Федор Смолов — о результатах команды, возможном переходе российского футбола в Азию и готовности стать отцом.

Состав «Динамо» способен претендовать на тройку

— Как переживали прерванную серию из пяти матчей без побед?

— В том, что не выигрывали, конечно, не было ничего хорошего, но мы при этом не пропускали. И не проигрывали, что тоже неплохо. Рады, что удалось победить, хоть и концовка была нервная. Не сдавались, играли до конца.

— Марцел Личка — максимально позитивный человек, но он сам признался, что в раздевалке эмоции могут захлестывать, он может наорать или кинуть бутылку. Такое было?

— По ходу этого сезона уже несколько раз было, но это нормально. У всех эмоции, мы все живые люди. Это помогает взбодрить команду. Бутылки летали, но ни в кого не попало.

— Вы раньше называли себя криейтором, то есть созидателем. Сегодня играли на всех позициях...

— Почему раньше? Продолжаю так называть. Раньше я играл на позиции девятки, где функционал ограничен. Сейчас чуть больше играю в полузащите. Поэтому, как вы заметили, больше двигаюсь по полю.

— Серия Тюкавина без голов прервалась. Готовы ли вы помогать ему забивать?

— Да! Сегодня он должен был записывать гол на свой счет, в первом тайме сплоховал. Ну, на самом деле, мне кажется, паузу зря выдержал. Хорошо, что удалось забить.

— Что с вашей игровой футболкой? Оставили себе на память?

— Оставил себе ретро-майку. Было много запросов, потому что играем в подобной форме раз в год. Одну футболку точно себе оставляешь. С ребятами из «Урала» договорились поменяться, когда будем играть во втором круге, но уже в бело-синей форме. У нас из штаба и персонала все хотят эти футболки.

— В начале сезона вы говорили, что состав не усилился. Затем были трансферы Чавеса, Карраскаля, Бителло. На что способен этот состав?

— Претендовать на тройку.

— Обращаете внимание на турнирную таблицу?

— Не стоит акцентировать на ней внимание, это все промежуточные итоги. Мы еще не доиграли этот год. Таблица плотная, все теряют очки. Можно еще оказаться наверху.

— Удивляет ли вас лидерство «Краснодара»?

— «Краснодар» на первом месте не удивляет. У них хорошая команда, с точки зрения результата стали играть более прагматично. Если ведут, но не складывается какая-то феерия, они стараются удерживать счет. Они там, где есть, но еще рано подводить итоги.

Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

УЕФА и ФИФА настроены, чтобы вернуть нас на международную арену

— Как вы относитесь к ситуации с возможным переходом российского футбола в Азию?

— Мое виденье не поменялось: не стоит переходить в принципе. Где гарантия, что команды чемпионата мира не откажутся против нас играть? Или что в Азиатской конфедерации проголосуют за нас. Ситуация сложная.

— Как отреагировали на историю с допуском сборных России U-17?

— Я вижу большой позитив. Это говорит о том, что УЕФА и ФИФА настроены вернуть нас на международную арену. Другие страны, к сожалению, сейчас сильно против. Все скатывается в политику.

— Было заявление от УЕФА, что российские команды не вернутся в международный футбол до завершения СВО.

— В этом есть, наверное, какая-то последовательность с их стороны.

— Остается ли мечта сыграть еще хотя бы один матч за сборную России?

— Мечта — да. Но с точки зрения реальности не знаю, насколько это возможно.

— Готовы к тому, чтобы стать отцом?

— Мне кажется... Надеюсь, что да. На самом деле все уже на месте решится. Буду стараться быть хорошим отцом.

— Волнительно?

— Мне не особо. Волнительно в позитивном ключе.

— А Карине?

— Карине посложнее.

— Имя уже придумали?

— Да.

— Насколько изменилась жизнь после свадьбы?

— Эмоционально — сильно. Раньше мое настроение и эмоциональное состояние зависело от того, что происходило в футболе. Это распространялось на близких мне людей. Сейчас все гораздо спокойнее. Все неурядицы спокойно воспринимаешь. Это лучше, не дестабилизирует. Потому что тебе есть за что переживать.

— Рождение ребенка повлияет на продолжение карьеры?

— Сложно ответить. Надеюсь, что нет.

— Федор Смолов после окончания карьеры — это кто?

— Все еще Федор Смолов. Есть понимание, что я собираюсь делать. Но как это реализовывать, пока не думаю — не знаю, как это будет. Я говорил, что хочу пойти в спортивный менеджмент. Ничего не поменялось.

Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Постоянно переписываемся с Захаряном, сложность — в Испании мало кто говорит на английском

— Удается ли поддерживать связь с Арсеном Захаряном?

— Постоянно переписываемся. Он уже дебютировал в Лиге чемпионов. У него впечатления положительные. Арсен очень рад, доволен. Все желаем ему удачи.

— Рассказывал ли он вам о сложностях в Испании?

— Думаю, что они связаны с тем, что в Испании мало кто говорит на английском. И Арсен плохо говорит. Разговоры глухого с немым.

— В конце матча вы тепло общались с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Что вспоминали?

— Обсуждали больше бытовые моменты. Как дела, как жизнь, как семья.

— Настроение после поражения у него не сильно испортилось?

— Думаю, что не сильно. Играли на выезде с нами. Они, наверно, больше расстроились, когда не победили дома «Сочи».

— Шатов рассказывал, что в период игры за «Урал» посещал баню с Ивановым. У вас было что-то подобное?

— Да, командные мероприятия и восстановительные тренировки проходили на специальной базе, где была сауна и баня. Григорий Викторович приезжал, был с командой.

— Пиво было?

— Нет, по-моему.