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Федор Смолов больше не холостяк. Футболист надел кольцо на палец красотке-диджею Карине Истоминой

Футболист «Динамо» Смолов женился на диджее и модели Истоминой
Отдел фото «СЭ»
Футболист Федор Смолов и модель Карина Истомина поженились.
Федор Смолов и Карина Истомина.
Фото Соцсети
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Со второй попытки футболист московского «Динамо» женился по-настоящему.

Об отношениях Федора Смолова и Карины Истоминой долгое время ходили только слухи и косвенные подтверждения. Пара никогда не афишировала свои отношения и обходилась лишь полунамеками в соцсетях, как вдруг удивила всех неожиданной новостью.

Молодые люди на этот раз решили ничего не скрывать и выложили все как есть — теперь они официально муж и жена. Карина отныне Смолова, а Федор покидает стан холостяков и становится, как принято считать, серьезным мужчиной.

Фото Соцсети

В 2013 году Федор должен был жениться на популярной модели и телеведущей Виктории Лопыревой. Будучи в отношениях, Смолов отвез избранницу на Мальдивы и в присутствии родителей попросил ее руки и сердца. Виктория ответила согласием, но свадьба так и не состоялась. Пара была очень красивая, но спустя два года объявила о расставании, одной из причин которого, по словам Виктории, стала легкомысленность футболиста.

Федор Смолов и&nbsp;Виктория Лопырева. «Его больше интересуют соцсети и красивые машины»: история любви и расставания Смолова и Лопыревой

С тех пор Смолову время от времени приписывали романы с моделями: например, сразу после Лопыревой Федор встречался с Мирандой Шелией, потом его сердце покорила «Мисс Россия» — 2015 София Никитчук, а еще через некоторое время Федор обнимался на фото с Юлией Левченко. Одним из последних любовных интересов Смолова также называли Марию Юмашеву — внучку Бориса Ельцина.

Фото Соцсети

Однако по-настоящему сердце футболиста завоевала Карина Истомина. Она играет диджей-сеты, работает моделью и занимается блогерством. Ее YouTube-канал «Справиться проще» посвящен ментальному здоровью, тому, как совладать с психическими проблемами и не допустить их повторения.

Да и Федор, надо думать, за восемь лет набрался жизненного опыта и готов стать настоящей опорой для семьи. Логично предположить, что перед нами крепкая пара с амбициозным будущим, а не просто очередная интрижка футболиста.

Модель и Диджей Карина Истомина.
Фото Соцсети

Впервые об их возможных отношениях стало известно лишь этой весной, и вот уже в первые дни лета Федор и Карина официально становятся мужем и женой. Поторопились они или нет, покажет только время, а пока порадуемся за молодоженов и пожелаем им отлично провести предстоящий медовый месяц.

Федор Смолов
РПЛ
фото
ФК Динамо (Москва)
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