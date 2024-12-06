«Химки» и «Кубань» тоже в списке.

Международная федерация футбола наложила на ЦСКА запрет на трансферы до лета 2026 года — информация об этом появилась на сайте ФИФА. Московский клуб попал в список забаненных команд, но не согласился с этим решением.

За что наложили запрет

Ограничения наложили из-за невыплат по трансферу Чидеры Эджуке из «Херенвена» летом 2020-го — армейцы подписали вингера за 11,5 миллиона евро, но разбили сумму на несколько траншей. Из-за санкций ЦСКА не может перевести голландцам последний платеж в три миллиона евро. Теперь москвичам запретили покупать игроков на протяжении трех трансферных окон — то есть до лета 2026 года.

На ситуацию сразу же отреагировал директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо. У себя в Telegram-канале он написал, что такое решение ФИФА было ожидаемым, но армейцы никогда не отказывались платить.

«Мы были готовы к этому решению — таков ожидаемый промежуточный этап в нашей борьбе за справедливость. Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями «Херенвена» и предлагая различные варианты», — написал Брейдо.

В ЦСКА не сомневаются в отмене бана

Кроме того, Брейдо обозначил, что в клубе не сомневаются в отмене бана. Также он отметил непоследовательность со стороны ФИФА — клуб уже несколько лет пытается добиться выплат от «Вест Хэма» за трансфер Николы Влашича. «Молотобойцы» подписали хорвата летом 2021 года за 30 миллионов евро, однако из-за санкций не выплатили армейцам часть суммы.

По словам Брейдо, ЦСКА предлагал лондонцам заплатить напрямую «Херенвену», чтобы скостить часть долга перед армейцами. Однако такой вариант «Вест Хэм» не принял.

«После такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с «Вест Хэмом», он должен нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то — давайте быть последовательными — аналогичные санкции должны быть наложены и на «Вест Хэм».

В октябре по инициативе нашего клуба «Херенвен», ЦСКА и «Вест Хэм» согласовали трехстороннее соглашение, по условиям которого англичане должны были заплатить в «Херенвен» нашу часть долга напрямую. Однако они не сделали этого, ссылаясь на британский санкционный лист (в котором, к слову, нас нет), и голландцы обратились в дисциплинарный комитет, и их можно понять», — обозначил Брейдо.

Никола Влашич в ЦСКА в 2020 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как проходит суд с «Вест Хэмом»

Разборки по трансферу Влашича уже перешли в CAS — в октябре дело приостановили на два месяца. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что суд надеется на нахождение компромисса самими участниками процесса. При этом еще в апреле 2023 года ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за хорвата 17,43 миллиона евро. Однако эта сумма до сих пор не переведена на счет армейцев, а английский клуб не столкнулся ни с какими санкциями.

«Мы продолжаем делать все для принятия последовательного решения от ФИФА и CAS в аналогичной ситуации в кейсе Влашича. Решение по делу должно быть вынесено весной 2025 года. Англичане, не имея на текущий момент никаких последствий своего неисполнения, в связи с этим ведут себя неподвижно и незаинтересованно. И мы верим, что принятое решение по нам станет отправной точкой и в деле Влашича», — написал Брейдо.

Сам Влашич еще летом 2023 года ушел из «Вест Хэма» в «Торино» за 10,6 миллиона евро, а в составе «молотобойцев» он провел 31 матч во всех турнирах, забив лишь один гол. Эджуке не выступает за ЦСКА с лета 2022-го: сначала ушел в две аренды — в «Герту» и «Антверпен», а этим летом в качестве свободного агента перешел в «Севилью».

Бесард Сабович (слева) и Антон Зиньковский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Запрет наложили еще на «Химки» и «Кубань»

Также трансферные ограничения наложили на «Химки» и «Кубань»: подмосковная команда тоже не может подписывать новичков на протяжении трех трансферных окон, а вот краснодарский клуб забанен на неопределенный срок — на сайте ФИФА написано абстрактное «пока не будет снят».

Впрочем, в «Кубани» уверены в быстрой отмене ограничений. Клуб два трансферных окна не мог оформлять новых футболистов из-за несоблюдения контрактных обязательств по отношению к Неманье Анджелковичу.

«Трансферный бан нашего клуба снимается с первого дня зимнего трансферного окна, новых запретов у нас нет. То, что отображается на сайте ФИФА, — это и есть тот запрет, что был ранее. У нас есть письмо от ФИФА, что бан снимается в это зимнее окно», — передает «Чемпионат» слова пресс-службы клуба.

«Химки» подпали под трансферный запрет из-за шведского футболиста Бесарда Сабовича — он пришел в июле 2021-го, но уже через год отправился в «Юргорден» в статусе свободного агента. Подмосковная команда столкнулась с проблемами в выплате денег футболисту, об этом «СЭ» рассказал генеральный директор клуба Николай Оленев.

«Дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем. С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста. Сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе», — рассказал Оленев.

«Кубань» выступает во второй лиге в дивизионе А. «Химки» борются за выживание в РПЛ.