Сегодня, 21:45

ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за Влашича. Но до полной победы ЦСКА еще далеко

ФИФА обязала «Вест Хэм» и «Атлетико Минейро» заплатить ЦСКА за Влашича и Фукса
Артем Белинин
Корреспондент
Никола Влашич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Англичане так просто не сдадутся.

ЦСКА одержал важную юридическую победу: ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить третий транш за полузащитника Николу Влашича, а бразильский «Атлетико Минейро» — долг за защитника Бруно Фукса.

Новый раунд

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подробно прокомментировал ситуацию: «Вчера клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объеме: ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023 года. Однако, учитывая предыдущий опыт, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем».

Ситуация все еще осложнена политическим фактором. Напомним, Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года за 30 миллионов евро. Несмотря на то что хорватский полузащитник уже успел уехать в «Торино», армейцы до сих пор не получили за него всю сумму от англичан. Те попросту не хотят платить, пользуясь введенными против России санкциями.

Никола Влашич.«Политическая повестка». В ЦСКА недовольны разрешением «Вест Хэму» не платить за Влашича до снятия санкций

Более того, «молотобойцев» поддержали в суде. В июне 2025 года CAS постановил, что «Вест Хэм» должен выплатить ЦСКА 8,55 миллиона евро, но только после получения разрешения от британских властей. В армейском клубе тогда заявили: «Мы крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба».

Интересно, что самих армейцев в аналогичной ситуации обязали платить и «простимулировали» наказанием. Напомним, ЦСКА из-за санкций не смог заплатить «Херенвену» за переход Чидеры Эджуке — и получил трансферный бан. Рассчитываться с голландцами пришлось экс-полузащитнику москвичей Виктору Давиле — чилиец ранее выкупил свой контракт у армейцев и остался им должен.

К сожалению, в случае с «Вест Хэмом» суд принял другое решение. В ЦСКА с ним категорически не согласились: «Нельзя не отметить явные двойные стандарты [...] Не можем понять CAS и изучаем возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии», — заявили тогда красно-синие.

Позднее ЦСКА действительно обратился в швейцарский суд — теперь, по словам Брейдо, красно-синие находятся в ожидании решения.

Бруно Фукс.
Фото Reuters

Успех в Бразилии

С бразильским «Атлетико Минейро» ситуация более определенная. ФИФА обязала клуб в течение 45 дней выплатить ЦСКА задолженность за трансфер Бруно Фукса, а также неустойку в размере более 1,2 миллиона евро. При этом, согласно решению, в случае неуплаты в установленный срок к бразильскому клубу могут быть применены санкции вплоть до запрета на регистрацию новых футболистов.

Фукс переехал в Бразилию в декабре 2024 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 2,7 миллиона евро.

2

  • Lars Berger

    Всё предельно просто. Желание британцев соблюдать законы и правила будет расти прямо пропорционально наших успехам на западном фронте. Заплатят всё. До копеечки и до шиллинга.

    20.11.2025

  • andy1962

    Заплатят как миленькие. И чем ближе будет наше победа, тем скорее.

    20.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Бруно Фукс
    Никола Влашич
    Футбол
    ФК Атлетико Минейро
    ФК Вест Хэм Юнайтед
    ФК ЦСКА (Москва)
    ФИФА
