«Мы растим игроков, а не команды». Как «Факел» выстроил футбольный лифт в Воронеже

Молодежка клуба выиграла группу 2 МФЛ.

Молодежная команда «Факела» выиграла группу 2 МФЛ, заняв 11-е место в общем зачете. Она более чем на 90 процентов состоит из воспитанников клубной Академии, а три выходца из нее уже выступили за главную команду в нынешнем сезоне. Как за четыре года клуб создал собственную Академию и выстроил четкую футбольную вертикаль?

С чего все начиналось

Еще не так давно молодежный футбол в Воронеже существовал только на бумаге — игроки дубля тренировались в разной экипировке, дети если и выезжали на межрегиональные турниры, то за счет родителей, а тренеры работали без лицензий и искали подработку на стороне. В 2019 году клуб возглавил московский футбольный менеджер Роман Асхабадзе и сразу назвал подготовку местных кадров одним из ключевых приоритетов.

В мае 2020 клуб прошел процедуру лицензирования для участия молодежки в первенстве второго дивизиона, а в августе открыл Академию, которой присвоил имя Владимира Проскурина — лучшего бомбардира в истории воронежского футбола. Она стала работать по единой методике, разработанной специалистами Российского футбольного союза. Спустя пять месяцев РФС присвоил ей официальный статус.

Академия получила в свое распоряжение лучшую футбольную инфраструктуру региона — стадионы «Чайка» и «Локомотив», которые являлись тренировочными базами ЧМ-2018, и два манежа. Стоит отметить и то, что все в Академии, включая обеспечение экипировкой и поездки на соревнования, сделали абсолютно бесплатным.

— Выстроили работу вокруг ключевых ценностей. Главный принцип — растим игрока, а не команды. Мы должны подготовить квалифицированного конкурентоспособного футболиста для основного состава, а не хвастаться медалями детского турнира. Отсюда вторая ценность — победы на юношеских соревнованиях являются средством, а не целью. Любой турнир — это контрольная работа, которая показывает, в правильном ли направлении мы идем. Не менее, но и не более. А третий принцип — коллективный подход в оценке перспектив футболиста. При отборе в Академию каждый тренер выставляет оценку всем игрокам по различным параметрам — координированность, техника и так далее. Складывается средний балл, все прозрачно, — подчеркнул главный тренер Академии «Факел» имени В.Г. Проскурина Вадим Эктов.

Академия «Факела» собрала коллектив амбициозных лицензированных тренеров, которые были готовы учиться. И клуб им эту возможность предоставил — специалисты оплачивали обучение в Академии тренерского мастерства РФС, а после успешной сдачи экзамена клуб выплачивал им денежную компенсацию.

На протяжении всей своей недолгой пока истории Академия активно расширяла инструментарий тренеров — например, спустя год после создания она приобрела права на цифровую платформу, которая систематизировала базу данных, помогла медицинскому штабу контролировать состояние здоровья юных спортсменов, а наставникам команд — планировать тренировочный процесс.

Фото ФК «Факел»

Пазл сложился

Окончательно нужная картинка сложилась, когда в 2022 году первая команда «Факела» вышла в РПЛ, молодежная попала в МФЛ, а юноши — в структуру ЮФЛ. Для воспитанников клуба это стало настоящим прорывом. Они стали попадать в МФЛ, уже имея за плечами сезоны, максимально приближенные к реалиям профессионального футбола — с выездами и соответствующей структурой календаря. Множество плюсов оказалось и в том, что происходило на поле. Если во второй лиге возрастные команды стремились задавить молодежку физически, не гнушаясь примитивных длинных передач и силового давления, то в МФЛ футбол оказался более современным — с выходом из-под прессинга за счет короткого паса, высокой интенсивностью и быстрыми перестроениями.

— Ты едешь в хорошие города, на отличные стадионы и играешь против молодых, но индивидуально сильных футболистов, которые совсем скоро станут определять будущее российского футбола. Попав в МФЛ, мы подумали, что дистанция между первой командой и молодежной увеличится. По факту оказалось иначе, — подчеркивал в 2022 году Дмитрий Кудинов, воронежский тренер, возглавлявший молодежку.

Солидарен с коллегой и нынешний тренер «Факела-М» Алексей Ребко.

— Чем хороша лига — ребята получают удовольствие от футбола. Здесь больше игры, чем борьбы — это я о сравнениях МФЛ со второй лигой, например. Это прекрасная лига для того, чтобы расти, прогрессировать. Здесь все пытаются играть в футбол, наслаждаться процессом, — говорит Ребко.

Сейчас в Академии обучаются 259 детей, из которых 96 — девушки. За четыре года работы в сборные России вызвали 11 воспитанников «Факела». И 12 игроков, прошедших через юношеские и молодежную команды клуба, подписали свои первые профессиональные контракты — при этом впервые в истории клуб подписал соглашения и с двумя девушками. Пятеро футболистов, прошедших через «Факел-М», уже дебютировали в составе первой команды в официальных матчах.

Фото ФК «Факел»

Что дальше

На большинстве матчей молодежки присутствуют руководители клуба и тренерский штаб первой команды, это направление работы в «Факеле» курирует известный по выступлениям за «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и сборную России Александр Самедов. А недавно заместителем спортивного директора по развитию молодежного футбола стал Владислав Кожемякин — специалист, приложивший руку к развитию Академии столичного «Локомотива». Академия «Факела» сразу запустила образовательный проект для тренеров. Теперь в Воронеже с участием именитых гостей регулярно проходят семинары, на которых обсуждаются психологическая, тактико-техническая и физическая подготовка юных футболистов. При этом различные лекции будут проводиться не только для тренеров, но и для воспитанников Академии и их родителей.

— Академия должна выйти на более глобальный уровень. Мы будем готовить и обучать собственные кадры по различным узкопрофильным направлениям — это скауты, тренеры по физподготовке, психологи, тренеры вратарей и так далее. Создадим филиалы групп начальной подготовки в городе и районах области, чтобы улучшать работу на начальном этапе подготовки игроков и развивать массовый футбол. Впереди и появление полноценного селекционного отдела, открытие интерната, шаги по развитию женского футбола. Станут регулярными тестирования скоростно-силовых качеств игроков с использованием самого современного оборудования. Еще в планах создание команды КФК, которая станет выступать среди взрослых мужских команд Черноземья и области. Это повысит конкурентный уровень в молодежной команде и даст дополнительные возможности для роста наших игроков. Словом, замыслов очень много, и мы уже приступили к их реализации, — рассказал Кожемякин.

Роман Асхабадзе. Фото ФК «Факел»

А пока болельщики мечтают о первом воспитаннике Академии, который будет стабильно выходить в стартовом составе главной команды клуба.

— Это невозможно спрогнозировать. Через такой тернистый путь проходят единицы. И пока этот лифт работает не так давно — да, Академия открылась в 2020 году, но сформировались нужные процессы только двумя годами позже, когда молодежная команда попала в МФЛ. Сейчас мы видим, что интеграция выпускников Академии в «Факел-М» поставлена на поток. Мы серьезно вкладываемся в развитие молодежного футбола. И не сомневаемся, что эти инвестиции принесут соответствующую отдачу, — подчеркнул генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.