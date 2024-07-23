Новая форма клубов РПЛ: столетие «Зенита», традиции «Спартака» и ЦСКА, стиль «Локомотива» и «Акрона»

Оцениваем свежие комплекты.

В этом сезоне РПЛ заиграет новыми красками: большинство клубов премьер-лиги тщательно подготовились к чемпионату и разработали принципиально новые дизайны игровых форм. Некоторые решения настолько смелые, что команды просто не узнать!

Фото ФК «Зенит»

«Зенит»

Чемпион России представил форму, которая выполнена в традиционных цветах. Новые комплекты украшены принтом с изображением льва — одного из главных символов Санкт-Петербурга и «Зенита», а также золотым шевроном, который посвящен столетию клуба.

«Главные элементы ее дизайна — изображения львов, узнаваемые достопримечательности Петербурга, подчеркивающие неразрывную связь футбольного клуба и его родного города», — сообщили сине-бело-голубые.

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар»

Базовыми цветами домашней формы стали классические для «быков» черный и зеленый. Домашний комплект следует строгой геометрической форме: поля разделены по вертикали, занимая ровно половину пространства. В центре композиции — инвертированная вариация клубной эмблемы.

Фото ФК «Краснодар»

Гостевой вариант формы «Краснодара» сделан в светлых тонах, сходных с оттенком травертина. Для выездного комплекта был выбран дизайн с абстрактными мотивами. Основная цветовая гамма перекликается с внешним видом домашнего стадиона клуба.

Оба комплекта формы были разработаны дизайнерской командой «Краснодара» и произведены под собственным брендом.

«Динамо»

Московское «Динамо» на данный момент не представило форму на стартовавший сезон. По словам генерального директора Павла Пивоварова, новые комплекты появятся позднее.

«В настоящий момент у нас контракт с Wildberries, по которому мы получаем экипировку Puma. Но мы близки к решению по новому техническому спонсору. Это будет знаковое событие для российского футбола. Будет ли у «Динамо» новая форма? Да, но не с самого его начала», — пояснял Пивоваров «РБ Спорт».

Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив»

Первый комплект формы железнодорожников на сезон был вдохновлен традиционными образцами, которые неоднократно использовались командой с 1936 по 1989 год. Красная форма с белой вертикальной полосой символизирует пар от паровоза, идущего на фоне красного рассвета.

Фото ФК «Локомотив»

Обновленная гостевая форма «Локомотива» исполнена в белом цвете с красными и зелеными вертикальными линиями. Клубная эмблема размещена по центру груди. Третий комплект сделан в темно-зеленом цвете с градиентным переходом к черному. Форма украшена узором в виде линий, символизирующих железнодорожные пути.

Фото ФК «Спартак»

«Спартак»

Новая форма красно-белых представлена в трех комплектах с эксклюзивным дизайном бренда Jogel от технического партнера «Спартака».

Домашняя модель выполнена в традиционных красных цветах. На груди футболки классическая белая полоса. Форма выполнена из уникального материала с вывязанным орнаментом из стилизованных ромбов.

Гостевой комплект сделан в белом цвете с диагональной красной деталью. По дизайну форма не похожа ни на одну из предыдущих. Третий игровой комплект изготовлен в черном цвете с широкой красной вертикальной полосой. Черный цвет формы «Спартака» сопровождал команду в триумфальные сезоны: в золотом чемпионате-2016/17, в победных матчах с «Аяксом» (в 1998 и 2011 годах), а также в противостоянии с «Легией» в 2021-м.

Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА

Все три комплекта ЦСКА на сезон объединяет красно-синий флаг на груди. Домашняя форма состоит из красной футболки и синих шорт — именно в таком сочетании армейцы впервые сыграли 85 лет назад. Ключевой элемент — паттерн в виде «ВЭБ Арены».

Фото ПФК ЦСКА

Гостевой комплект выполнен в белом цвете с песчаным оттенком и узором, напоминающим песок. Эта задумка связана с 3-й Песчаной улицей, на которой располагается «ВЭБ Арена». Черный комплект исполнен с красно-синими элементами на рукавах и гетрах. На футболке считывается паттерн из шотландской сетки — элемента из фанатской культуры.

«Ростов»

Ростовчане пока не представили новую форму на сезон. В первом туре команда сыграла в том же комплекте Puma, что и в прошлом чемпионате.

Фото ФК «Рубин»

«Рубин»

Каждый из новых комплектов казанского клуба содержит несколько отсылок — к городу, республике, болельщикам, а также к истории клуба.

Основная форма исполнена в рубиновом и ярко-бордовом цветах. На лицевой части футболки изображены известные казанские достопримечательности: Спасская башня кремля, Кул-Шариф, Благовещенский собор, памятник Мусе Джалилю, Чаша, Дворец земледельцев и стадион «Ак Барс Арена». V-образный воротник окрашен в цвета флага республики, а внутренняя часть украшена строкой из национального гимна Татарстана.

Зеленый комплект посвящен болельщикам клуба. Основной цвет формы — кобальт зеленый светлый из флага Республики Татарстан. В градиенте вшиты имена владельцев абонементов, которые поддерживали команду непрерывно последние пять лет. Округлый воротник окрашен в цвета флага республики, а на внутренней части — основной слоган болельщиков: «Мы — Рубин, нас не остановить».

Белый комплект посвящен истории клуба: 20-летию дебюта «Рубина» в еврокубках, в которых казанцы обыгрывали «Барселону», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Лион» и других именитых соперников. На внутренней части воротника, окрашенного в цвета флага Республики Татарстан, адаптирована легендарная цитата комментатора Юрия Розанова из матча с «Барселоной»: «Все отдали и победили».

Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов»

Домашний комплект самарского клуба сделан в голубом цвете с более темным принтом. Логотипы главных спонсоров — белого цвета, а по центру размещена надпись САМАРА.

Гостевая форма «Крыльев» изготовлена в белом цвете с бледно-серым узором. Полоски рядом с надписью САМАРА выполнены в зеленом и голубом цветах.

Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат»

В дизайне белой формы «Ахмата» на новый сезон изменился стиль воротника: ранее он был V-образной формы, теперь же его сделали округлым, также этот элемент подчеркнут зелеными полосами, которые присутствуют и на рукавах футболки. В структуре комплекта присутствует белая волна, которая символизирует чистоту помыслов и волны реки Сунжи, на которой расположен город Грозный.

На зеленой форме полосы теперь расположены по вертикали, они стали объемнее, а зеленый цвет — насыщеннее. На полосах также использованы элементы чеченского национального орнамента, выполненные в стиле минимализма. Также в обоих комплектах выдержаны основные клубные цвета — белый и зеленый. На рукавах футболок находится герб Чеченской Республики.

Фото ФК «Факел»

«Факел»

Форму воронежского «Факела» на этот сезон выпустила компания Demix. Домашний комплект — в белом цвете с серыми диагональными штрихами и красным изображением пламени. Гостевой изготовлен в синем цвете с темно-синими штрихами и красным пламенем в нижней части футболки.

Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург»

Форма клуба из Оренбурга на сезон выпущена под брендом adidas. Новые комплекты были презентованы болельщикам на открытой тренировке. Домашний вариант изготовлен в темно-синих тонах, а гостевой — в белых. Вратари «Оренбурга» будут играть преимущественно в желтой форме.

«Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода представит новую форму позднее — об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор Давид Мелик-Гусейнов: «Будет ли новая форма у команды? Отвечаем. Будет. Традиционно мы ее представляем не перед началом сезона, а чуть позже. Следите за анонсами. Будем радовать и приятно удивлять».

Фото ФК «Химки»

«Химки»

Подмосковный клуб изготовил новую форму на сезон в традиционном стиле. Домашний комплект выполнен в красно-черных цветах, гостевой — в желтом, а резервный — в черном.

Фото ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала

Дебютант премьер-лиги представил два комплекта игровой формы на сезон. Махачкалинское «Динамо» будет играть в футболках синего и белого цветов со спонсорской рекламой в виде красной полосы. Также на форме размещен логотип благотворительного фонда «Чистое сердце».

Фото ФК «Акрон»

«Акрон»

Клуб из Тольятти, который также дебютировал в РПЛ, представил два комплекта формы от компании Jogel. Игровая футболка домашнего варианта выполнена в традиционных клубных красно-черных цветах. Ее общий вид дополняет патч с девизом клуба «Молодой — Звонкий». Комплект также состоит из черных шорт и гетр.

Гостевая форма отличается ярким дизайном. Комплект украшает отсылка к майолике, построенной в культурном центре «Автоград». Футболка имеет сочетание изумрудного оттенка зеленого и фиолетового цветов, а логотипы спонсоров — белые. Воротник украшает слоган «Привыкает Волга к новым именам».