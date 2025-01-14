Играл с Клаудиньо и Артуром, забил 21 гол за год. Теперь Алеррандро ждут в ЦСКА

Рассказываем о бразильце, который может усилить армейский клуб.

6 миллионов за трансфер

Как утверждают в Бразилии, ЦСКА предложил 6 миллионов евро за 24-летнего бразильского нападающего Алеррандро. Прошлый сезон футболист провел в «Витории» и с 15 мячами разделил звание лучшего снайпера бразильской серии А с бывшим зенитовцем Юри Алберто. При этом права на футболиста принадлежат «РБ Брагантино», что вызывает определенные вопросы. Многие помнят, как головной офис «РБ» запретил бразильским «быкам» продавать в ЦСКА латераля Жуниньо Капишабу, обосновав решение введенными против России санкциями.

Но, очевидно, сейчас ситуация иная. А сумма компенсации тоже не взята бразильскими инсайдерами с потолка. Именно 6 миллионов евро были прописаны в арендном соглашении в качестве возможного выкупа трансфера Алеррандро по окончании текущего сезона. Для «Витории», которая благодаря новичку не только сохранила прописку в серии А, но и попала в Южноамериканский кубок, это неподъемные деньги, а все попытки сбросить цену ни к чему не привели. Тем более при наличии спроса на игрока, который обладает отличным набором игровых качеств.

Так, кроме ЦСКА в числе претендентов на Алеррандро фигурирует неназванный клуб из Мексики. А это — серьезные финансовые возможности. Ацтеки точно не пожалеют денег на футболиста, который находится на пике карьеры. Резкий, нацеленный на ворота, координированный, что позволяет быстро ориентироваться в штрафной при плотной опеке. Кроме того, умеющий сыграть на партнера, пасом в касание среагировав на забегание одноклубника. Если считать все турниры 2024 года, Алеррандро в 52 матчах за «Виторию» забил 21 мяч и семь раз ассистировал партнерам. А гол форварда ударом через себя — одно из украшений прошедшего сезона.

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В команде с кумиром

Алеррандро — воспитанник «Атлетику Минейру», который начинал с футзала и переключился на большой футбол в девять лет. Сменив несколько школ, мальчишка побывал на просмотре в «Крузейро», но в итоге попал в академию «петушков». «Моей детской мечтой было попасть в большой клуб, и я реализую ее в «Атлетику», — делился своими эмоциями еще 15-летний Алеррандро после дебюта в сборной Бразилии своего возраста.

Как он признался, получив вызов на турнир во французском Монтегю, он вышел на улицу счастливым. Не меньше эмоций подарила и победа в Кубке Бразилии в категории U-15, где Алеррандро с шестью мячами стал лучшим бомбардиром. Потом к этим титулам добавилась победа в чемпионате штата, а главный снайпер «петушков» был их самой яркой звездой. Оформил дубль в золотом матче, суммарно наколотив за турнир 38 мячей.

В плане результативности он был лучшим во всех возрастах. Карьера шла вверх, Алеррандро в составе сборной выиграл чемпионат Южной Америки в категории U-17. А в 18 лет он впервые сыграл за главную команду «Атлетику».

«Когда вышел на поле, я посмотрел на трибуны, и это был уникальный опыт. Раньше я всегда был там, в толпе, мечтая оказаться на поле. Сегодня я смог быть рядом с этой замечательной публикой. К сожалению, гола не было, я очень нервничал. Очень, очень», — рассказывал Алеррандро, которого в период становления постоянно называли застенчивым мальчишкой.

Только и на солнце есть пятна, и форварда дважды отправляли обратно в молодежку. В первом случае — когда шел спор с агентом игрока по поводу нового контракта. Во втором — из-за дисциплинарного нарушения. А один раз юноша расплакался после замены в матче с «Фламенго». Но он шел к своей мечте и говорил, что, тренируясь рядом с Рикарду Оливейрой, мечтает пройти в футболе хотя бы половину пути своего кумира, который стал профессионалом еще до рождения Алеррандро и помогал юноше советами.

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Настоящее чудо

Правда, раскрыться в полной мере удалось уже не в «Атлетику», который в прощальном письме Алеррандро назвал своим домом. В 19 лет форвард перешел в «Брагантино», который только выиграл серию В и при поддержке сильного спонсора в лице «РБ» запускал мощный проект. Это был идеальный вариант для всех, так как в звездном «Атлетику» после яркого старта (13 мячей во всех турнирах) юноша выпал из основы и получил шанс перезапустить карьеру.

«Быки» ярко представили подписавшего пятилетний контракт новичка под песню Леди Гаги «Алехандро», а он — вдохновленный открывшимися перспективами — сумел проявить себя в условиях жесткой конкуренции. Алеррандро не был примой, но получал игровую практику (более сотни матчей) и хорошие оценки тренерского штаба, а свои четыре — шесть голов в чемпионате забивал стабильно. В том числе с передач нынешних футболистов «Зенита» Клаудиньо и Артура, так что информацию о России и РПЛ форвард может получить из первых рук.

Ситуация поменялась на четвертый сезон в «РБ» с приходом на пост главного тренера португальца Педру Кайшиньи, у которого были другие фавориты. Так что предложение «Витории» Алеррандро, по его словам, принял практически мгновенно.

«Я потерял немного игровых минут, но каждый раз, когда я выходил на поле, я показывал потенциал. Я забил свои голы. Во многом это зависит от выбора тренера. Там я не подходил под характеристики тренера. В «Витории» я надеюсь помочь команде», — говорил форвард на своей презентации.

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Но если бы все было так просто! Он не забивал целых три месяца — 16 игр с марта по июль. Вдобавок ко всему голова была занята проблемами со здоровьем угодившей в отделение интенсивной терапии маленькой дочки. Однако ее выздоровление изменило все. «Как бы невероятно это ни казалось, когда она выписалась из больницы, именно тогда я начал забивать голы и еще больше помогать команде. Конечно, у меня особенный год в карьере: я забиваю, отдаю результативные передачи. Но моя команда очень помогает», — говорил Алеррандро в конце сезона.

Все его 15 голов забиты в решающей части чемпионата. Девять точных ударов пришлись на такое же количество последних туров, когда Алеррандро выдал две серии из четырех результативных матчей. «Я увезу с собой невероятные воспоминания, настоящую дружбу и огромную любовь к этому клубу, которая всегда будет в моем сердце», — трогательно попрощался с «Виторией» Алеррандро. А после возвращения в расположение «Брагантино» близкие к клубу источники, рассказывая об отдававшихся в аренду футболистах, сразу сообщили: с большой долей вероятности 2025-й Алеррандро проведет за границей. Ждем в Москве?