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Кассьерра — рекордсмен века. У Матео — всего третий пента-трик в истории чемпионата России!

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил пять голов в матче РПЛ
Кирилл Бурдаков
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Футболист «Зенита» Матео Кассьерра
Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Редкое достижение в российской лиге.
Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре

В гостевом матче 29-го тура против «Ахмата» (5:1) Матео Кассьерра забил пять мячей. Форвард «Зенита» стал всего третьим футболистом в истории чемпионата России, которому удалось оформить пента-трик. В 1994 году суперматч получился у Виктора Панченко из «КАМАЗа», в 1998-м — у легенды «Ротора» Олега Веретенникова. Любопытно, что за последние восемь лет больше трех мячей за игру на свой счет записывали только зенитовцы — Александр Ерохин, Артем Дзюба, Малком и Матео Кассьерра.

Все футболисты, забившие более трех голов за матч в чемпионате России

В нынешнем сезоне только трем футболистам удалось забить за матч больше двух голов. Удивительно, но все три случая произошли в Грозном. По три раза отличились армеец Федор Чалов и балтиец Алекс Фернандес, пять — зенитовец Кассьерра. Меньше хет-триков было только пять лет назад, когда в 240 матчах отметился лишь Федор Чалов.

Все сезоны, в которых было оформлено меньше пяти хет-триков

Кассьерра — третий футболист «Зенита», которому удалось забить за чемпионат более 20 голов. В домашнем матче с «Ростовом» колумбиец попробует замахнуться на клубный рекорд — 23 мяча. Столько записали на свой счет Александр Кержаков в сезоне-2011/12 и Малком — год назад.

Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионате России

А вот для повторения всероссийского достижения колумбийцу не хватит даже повторения чуда в Грозном. От рекорда Сейду Думбья, установленного в удлиненном сезоне-2011/12, Матео отделяют семь голов, от второго результата в истории в исполнении Олега Веретенникова — четыре.

Все футболисты, которые забивали более 21 гола в одном чемпионате России

За один матч Кассьерра поднялся с 26-го места в списке лучших бомбардиров «Зенита» в чемпионате России на 15-е. Из действующих игроков колумбиец уступает только Александру Ерохину, замыкающему топ-10. Правда, лидеры очень далеко: до Андрея Аршавина — 44 гола, до Артема Дзюбы — 62, до Александра Кержакова — почти 100.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионате России
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Малком Филипе (Малком)
Матео Кассьерра
Олег Веретенников
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Виктор Панченко
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