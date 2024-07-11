«Дзюба в «Химках»? Меня полностью устраивает Заболотный». Интервью главного тренера красно-черных

Главный тренер «Химок», испанец Франк Артига дал интервью «СЭ».

«Ситуация с Талалаевым в прошлом. Для меня большая честь тренировать «Химки».

— Как проводить тренировки по такой жаре?

— Для меня это не проблема. Я как испанец привык к такому климату. А вот игрокам непросто переносить интенсивные тренировки. Тем не менее мы все профессионалы. Понимаем, что надо качественно подготовиться к сезону. Все работают на максимуме.

— Но вам приходится все-таки снижать нагрузки, чтобы не загнать подопечных?

— Мы очень много пьем воды во время тренировок. Делаем остановки. Что касается интенсивности, то надо привыкать к таким нагрузкам даже в жару. В РПЛ в конце июля и в августе будут матчи, которые мы проведем примерно по такой же погоде.

— Официально вы возглавили «Химки» 28 июня. Хватит ли вам времени, чтобы за три недели подготовить новую для себя команду к сезону?

— Не вижу никаких проблем. Для меня это достаточный срок, чтобы привить команде тот футбол, тот стиль, который хотелось бы видеть от подопечных на поле. А уже когда начнется сезон, будем двигаться от игры к игре и вносить определенные коррективы.

— Как быстро вы приняли предложение «Химок»?

— Для меня большая честь — тренировать команду, которая вышла в премьер-лигу. Благодарен «Родине». В этом клубе в меня поверили и дали возможность поработать в ФНЛ. Но сейчас, видимо, настало время продвинуться вперед. Поэтому долго я над этим вариантом не думал. Он возник достаточно неожиданно. Решил, что готов принять этот вызов.

— Неужели вообще не сомневались, стоит ли принимать это предложение?

— Совсем не колебался. «Химки» — клуб с историей, который не первый раз уже будет выступать в РПЛ. Поэтому сразу ответил «да».

— Вас не смущала ситуация с предыдущим тренером красно-черных? Андрей Талалаев решил задачу, вывел команду в РПЛ. Затем по причинам, которые так никто толком и не озвучил, он свой пост покинул. Эта история не насторожила?

— Так бывает, что в команде порой происходят большие перемены. Но та ситуация уже в прошлом. Нет смысла о ней говорить. Мне поступило предложение от клуба РПЛ. Я его принял. Для меня это большая честь.

— А с Талалаевым вы не общались после его ухода?

— Нет. У меня есть свой тренерский штаб, помощники, которые предоставляют мне информацию о каждом футболисте. Небольшой диалог с Талалаевым состоялся у нас в прошлом сезоне после игры «Химок» и «Родины». После этого мы не общались.

Фото ФК «Химки»

«Родина»

— В России некоторые эксперты не понимают, почему наши клубы тренируют иностранные специалисты, у которых пока не так много достижений в карьере. Вы уже ощутили на себе волну этой критики, враждебное отношение?

— Когда я работал в «Родине», у меня никаких подобных проблем не возникало. Никто меня не критиковал. Главный показатель в футболе, да и в спорте в целом, — результат. Если ты его даешь, неважно, какую страну ты представляешь.

— До «Химок» весной вы тренировали «Родину», которая заняла пятое место в ФНЛ. Как бы оценили этот период своей работы?

— Я благодарен владельцу клуба Сергею Ломакину, который пригласил меня в Россию, в московский клуб. Удовлетворен работой в «Родине». К сожалению, не смогли попасть в первую четверку. Но, считаю, в целом нам многое удалось — и по игре, и в плане результата.

— А чего не хватило, чтобы попасть в стыки?

— Мы уступили «Арсеналу» только по дополнительным показателям. ФНЛ — сложный турнир. Тем не менее мы были близки к цели. Немного не хватило удачи. Ну и, пожалуй, стоит вспомнить тот гол, который игрок «Арсенала» забил нам с нарушением правил, но его засчитали. В итоге мы упустили победу в принципиальном поединке. Этот гол и оставил нас, по сути, за бортом.

— Намекаете на судейский фактор?

— Ну... Уже поздно об этом говорить. Надо жить настоящим. Сейчас я в «Химках». Нет смысла рассуждать о судьях.

Антон Заболотный. Фото ФК «Химки»

«С Глушаковым не скучно. У Заболотного бешеная энергия!»

— Какой футбол вы намерены поставить «Химкам»?

— Мне всегда хочется, чтобы мои команды играли в агрессивный футбол, прессинговали на чужой половине поля, подолгу контролировали мяч. Очень важно сформировать у подопечных дух победителей, правильный менталитет.

— Довольны тем, как на сегодняшний день укомплектована команда?

— Да. Меня все устраивает. У нас крепкий состав. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу. Все выкладываются на 100 процентов.

— Но есть позиции в составе, которые хотели бы укрепить?

— Конечно, когда команда выходит в РПЛ, нужно укреплять все позиции. Когда руководство клуба делало мне предложение, пообещало, что новички у нас обязательно появятся. Ну и вы сами видите, что «Химки» весьма активны на трансферном рынке.

— В какой физической форме вы нашли Дениса Глушакова, последним клубом которого был армянский «Урарту»?

— В прекрасной! Это статусный футболист, поигравший на высоком уровне в клубах и в сборной. Денис очень важен для нас — как на поле, так и в раздевалке. Он создает хорошую атмосферу. У него отличное чувство юмора. С ним не скучно. (Улыбается.)

— Какие козыри у нападающего Антона Заболотного?

— Это игрок просто с бешеной энергией! Поражен тем, как он пашет на тренировках. Он хорош не только в атаке, в завершении, но и здорово отрабатывает в обороне. Антон вызывает только положительные эмоции своим отношением к делу.

— Приглашение в команду Заболотного означает то, что Артема Дзюбы в «Химках» не будет, так как это все-таки однотипные нападающие?

— Клуб работает на трансферном рынке. До закрытия окна еще далеко. Но на данный момент я полностью доволен тем, как выглядит на тренировках на позиции центрального нападающего Антон Заболотный. Он меня абсолютно устраивает.

— Но вы бы хотели поработать с Дзюбой? Или наслышаны о его не самом простом характере?

— Меня не пугает возможность работать со статусными футболистами. Но на данный момент клуб решил сделать ставку на тех игроков, которых вы видите в «Химках». И я полностью доволен этим составом. В моем распоряжении есть такие мастера, как, например, Глушаков, Заболотный, Панченко, Мирзов, Руденко.

— Мирзов считался талантом, футболистом, способным сыграть нестандартно. Однако он, увы, так и не вышел на уровень стабильного игрока топ-клуба. У вас есть объяснение — почему?

— Честно говоря, внимательно не изучал его предыдущую карьеру. Но это, безусловно, футболист, за плечами которого серьезный опыт. Любому новому игроку своей команде я говорю, что помогу ему сделать шаг вперед, спрогрессировать.

— Какой потенциал у Александра Руденко?

— К моему несчастью, увидел его потенциал в прошлом сезоне, когда он в составе «Химок» огорчил «Родину», забив гол. Мне очень импонируют его футбольные качества. Быстрый, резкий. Левша, способный сыграть нестандартно. У него большие перспективы.

Артур Юсупов. Фото ФК «Химки»

«Мы не команда пенсионеров»

— Почему решили пригласить в команду Артура Юсупова?

— Нет никаких сомнений, что он нам поможет. Этот полузащитник прекрасно владеет проникающей передачей, опасен в последней трети поля. К его отношению к тренировкам нет ни единого вопроса!

— Есть сожаление, что Георгия Джикии в «Химках» не будет?

— Отвечу так. Я принимаю решения клуба по трансферам. Руководству виднее, с кем нам нужно продолжать сотрудничество, с кем надо расстаться. Я доволен составом. Вижу, что клуб реально хочет усилить нашу команду.

— Глушакову — 37, Юсупову — 34, Заболотному — 33. Вас задевает, когда «Химки» сейчас называют командой «пенсионеров» или даже «сбитых летчиков»?

— Команда пенсионеров? Не согласен! У нас нормальный баланс. Есть опытные футболисты, поигравшие на серьезном уровне. Есть молодежь, которая перенимает у более старших ребят — Глушакова, Заболотного, Юсупова — бесценный опыт. Это нормальная ситуация. Вы бы видели, как работают на тренировках те исполнители, которых упомянули в своем вопросе! Все большие профессионалы.

— Бизнесмен Туфан Садыгов, помогающий «Химкам», недавно сказал, что было бы неплохо, если бы по итогам сезона команда оказалась в первой восьмерке. Реально ли решить эту задачу с таким составом?

— Понимаю амбиции Туфана Садыгова. Готов к этому вызову. Все зависит от нас. Попасть в первую восьмерку? Почему нет? У нас крепкий состав, квалифицированные игроки. Если удастся быстро создать единую команду, то все возможно.

Франк Артига и Валерий Карпин. Фото из соцсетей Франка Артиги

«Мостовой был очень хорошим игроком. Но Карпин — легенда ла лиги»

— Но вы осознаете, что поначалу можете столкнуться с серьезной критикой? Не все поняли, почему ушел Талалаев. И если «Химки» неудачно начнут сезон, вам достанется и от болельщиков, и от специалистов...

— Я знал, куда иду. Понимаю, что в РПЛ очень серьезный уровень. Мое дело — профессионально выполнять свою работу. Я здесь не для того, чтобы специально кому-то понравиться. Не хочу ни с кем заигрывать. Все покажет результат. Если хорошо стартуем, то и критиков, наверное, будет меньше.

— Вы же следили за РПЛ в прошлом сезоне. Есть тренер, работа которого вас восхитила?

— Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его «Ростов» играет в испанском стиле, агрессивно. Работа Карпина мне очень нравится.

Конечно, помню его как игрока. Он здорово проявил себя в «Сельте», «Реале Сосьедад», «Валенсии». У него в Испании по-прежнему большой авторитет. Полузащитник с характером. Харизмой. Всегда заточенный на результат. Был очень неуступчив в борьбе.

— Кого в Испании считают более сильным футболистом — Валерия Карпина или Александра Мостового?

— Карпина. Если вы спросите болельщиков «Сельты», то они назовут Александра Мостового. Но если рассматривать в целом ла лигу, то Валерий котируется выше. Мостовой был очень хорошим футболистом, многое сделал для клуба из Виго. Но Карпин — это действительно легенда чемпионата Испании!

— Почему у вашего соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»?

— Не могу ответить на ваш вопрос. Нет соображений на этот счет. У него были хорошие матчи, он давал определенный результат. Что случилось потом... Не знаю.

— А вы с ним знакомы?

— К сожалению, не было такой возможности. У меня много работы, большая занятость. Не представилось случая пообщаться с Абаскалем.

Франк Артига (второй слева) с тренерами академии «Барселоны», Лионелем Месси и его «Золотыми мячами». Фото из соцсетей Франка Артиги

Общение с Месси

— 16-летний Ямаль, который отдал уже три голевые передачи на турнире и забил гол-шедевр французам, — мегаталант?

— Ясно, что уже сейчас это большой игрок. В 16 лет выступать в стартовом составе сборной Испании на Евро, да еще и записывать в свой актив результативные действия — это нечто.

— Кого он вам напоминает из великих футболистов прошлых лет?

— Так сразу и не скажешь. Знаете, есть что-то в его игре, что напоминает мне действия на поле бразильца Ривалдо. Конечно, у них разные позиции. Но оба левши. Могут резко уходить с фланга в центр и бить, в одиночку решать эпизоды.

— Вы 11 лет работали в системе «Барселоны», тренировали юношеские команды. Кто из нынешних игроков сборной Испании прошел через ваши руки?

— Кукурелья, Ольмо, Гави, который, к сожалению, пропускает Евро из-за травмы, Фермин Лопес.

— Самый талантливый футболист, с которым вы работали по юношам?

— Ой, сложный вопрос... Адама Траоре был невероятно быстрым! Конечно, нельзя не упомянуть и Фати. Самый талантливый... Нет, все-таки кого-то одного не выделю. А как тогда быть с Ольмо, Гави, Кукурельей? Испания богата на таланты. (Улыбается.) Каждый год у нас появлялся футболист с выдающимися качествами. Был, например, парень из Южной Кореи — Ли Сын У. Потрясающие данные! Сейчас он играет на родине.

— В Интернете есть фото, на которой вы с другими тренерами из системы «Барсы» стоите рядом с Месси и его «Золотыми мячами». Какой он в общении?

— С Лео мы общались несколько раз. Удивило, что он погружен в дела юношеских команд «Барселоны», знает некоторых молодых игроков. Месси очень простой, скромный. Ни грамма гонора!