Знакомимся с испанцем.

«Спартак» стал первым российским клубом, ворвавшимся в 2025 год с громкой новостью: у него появился новый спортивный директор — Франсис Кахигао. 55-летний испанец уже прилетел в Москву и начал работу. А в пятницу вышло его первое большое интервью пресс-службе, в котором он рассказал о решении уйти из «Галатасарая», комплиментарно высказался об Александре Мостовом (подготовился!), а также назвал свои задачи. Приводим главные цитаты.

О своих целях в «Спартаке»

«С точки зрения амбиций клуба, очевидно, что для «Спартака» жизненно важно снова побеждать, снова становиться чемпионами. И это самая большая задача: снова сделать «Спартак» победителем. Думаю, клуб движется в правильном направлении. И последние результаты подтверждают это.

Наша задача — помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал. А потенциал у него огромный, ведь это большой клуб для всего российского футбола. Надеюсь, в европейском футболе он тоже им будет, как только эта возможность снова появится».

О Мостовом и Карпине

«Для меня Россия — это страна, которая всегда дает много стимулов. И я видел много российского футбола в разные годы. И встречал российских игроков. Например, Валерия Карпина. Я из Галисии, которую представляет «Сельта». Там играли Карпин и Александр Мостовой.

Мостовой провел в «Сельте» большую часть карьеры, играл «десятку». Он был центральным атакующим полузащитником с фантастическим видением поля, очень креативный. В то время он был одним из лучших игроков во всей испанской лиге. Без сомнения.

Валерий Карпин был другим игроком, до «Сельты» он выступал за «Реал Сосьедад». Он уже имел опыт игры в Испании. Очень трудолюбивый, динамичный игрок. Изначально играл на правом фланге полузащиты, но в итоге стал больше действовать в центре. У Карпина также была невероятная карьера, он оставил большой след в испанском футболе. Помимо того, что он был очень хорошим игроком, он силен как личность. Мостового и Карпина будут еще очень долго помнить в моей родной Галисии».

Франсис Кахигао. Фото ФК «Спартак»

Почему ушел из «Галатасарая»

«Это было непростое решение. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг — покинуть «Галатасарай», начать переговоры со «Спартаком». Но я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба, в том числе генеральный директор.

«Спартак» — очень-очень большой клуб. Я никогда не боялся отправляться в новые путешествия и пробовать что-то новое. Всегда открыт для вызовов. И «Спартак» — это большой вызов: возможно, крупнейший в моей карьере. Это стало для меня причиной принять такое решение».

Российский футбол способен вернуться и снова стать могущественным

«Во-первых, у футбола в России богатая история, большая футбольная культура. И были годы, когда российские клубы по-настоящему преуспевали в еврокубках. По каким-то причинам этот уровень в дальнейшем немного снизился. Результаты стали не такими успешными. Конечно, я говорю не про сегодняшний день, когда есть санкции. Это случилось раньше. Стало появляться не так много ярких молодых талантов. Не знаю почему. Хотя до этого меня впечатляло, какие сильные игроки есть у России. Но потом этот конвейер по какой-то причине остановился.

Однако у страны по-прежнему богатая футбольная культура, люди здесь любят футбол. И не только в Москве, ведь сейчас есть яркое соперничество с командами из Санкт-Петербурга и Краснодара. Мне кажется, российский футбол способен вернуться и снова стать сильным и могущественным. Ведь Россия — такая большая страна с богатой историей. У нее точно есть для этого потенциал».

О работе с Арсеном Венгером

«Мне повезло оказаться в потрясающей среде под руководством Арсена Венгера. С ним работалось очень легко. Когда клуб подписывает молодого игрока, и он проявляет себя, — например, если мы говорим про Фабрегаса или ван Перси, — доля успеха принадлежит тем, кто его нашел. Но не менее важно, чтобы тренер имел храбрость начать раскрывать этот талант, давать ему шанс.

Думаю, как раз в этом была главная сила Венгера. Его не волновал возраст игрока. Он смотрел только на то, достаточно ли футболист хорош. Это меня многому научило. Венгер, вероятно, самый смелый тренер с этой точки зрения из всех, кого я видел. Он готов был давать молодым шанс, если видел, что они достаточно талантливы и достаточно усердно работают».

Франсис Кахигао. Фото ФК «Спартак»

Как понимает философию клуба

«Деян хочет играть в атакующий, смелый футбол с высоким прессингом и высоким блоком. Думаю, каждый большой клуб хочет играть именно так. И вопрос, который всегда нужно задавать: как мы можем улучшиться? Как я могу улучшиться? Как люди вокруг меня могут улучшиться? Как клуб может улучшиться? Это всегда животрепещущий вопрос».

Об академии и «Спартаке-2»

«Что касается академии, то мне еще рано делиться какими-то впечатлениями. На зимних сборах у меня будет время понаблюдать за некоторыми молодыми ребятами. Например, за теми, которых подтянут в первую команду из «Спартака-2». Но да, я намерен очень пристально следить не только за «Спартаком-2», но и за нашей академией. Думаю, это неотъемлемая и важная часть идентичности и культуры клуба.