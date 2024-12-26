Вел переговоры с Месси, приглашал Фабрегаса, Ван Перси и Осимхена. Что известно о новом спортивном директоре «Спартака»

Франсис Кахигао уже в Москве.

Две недели назад «СЭ» первым сообщил об интересе «Спартака» к Франсису Кахигао, а сейчас, по информации сразу нескольких источников, он уже находится в Москве и ведет переговоры со «Спартаком» на тему назначения на должность спортивного директора. Так кто это такой?

Ближайший помощник Венгера

Франсис Кахигао (именно так правильно пишутся имя и фамилия) 24 года рулил международным скаутским подразделением лондонского «Арсенала». Арсен Венгер называл его своим ближайшим помощником, потому что испанец действительно здорово разбирался с приглашением талантливых футболистов. На его счету в качестве «канонира»: Лорен, Фабрегас, Вела, Белльерин, Ван Перси, Рейес и Мартинелли.

Для «Спартака» максимально ценно, что испанец не ограничивается каким-то специализированным рынком. Он без проблем работает и по Европе, и по Латинской Америке. Например, Габриэль Мартинелли, который до сих пор играет в «Арсенале», приехал туда из бразильской серии С. И отыскала его команда скаутов Кахигао.

В своем интервью изданию Marca Франсис рассказывал, что общался с Месси и Пике, когда этой парочке было по 14 лет. Напомню, интерес «Арсенала» к Лео подтверждался неоднократно — проблема была в визе, которую аргентинцу не выдали власти Великобритании. Теперь мы знаем, что за этим интересом стоял будущий спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

В том же самом интервью изданию Marca Кахигао объяснял, за что он выбрал Сеска Фабрегаса: «Сеск — невероятное сочетание пластики, силы и футбольного интеллекта. В 15-16 лет это уже было ясно. И очень здорово, что тогда удалось его приобрести».

Причем испанец не только привез Сеска, но и полностью организовал его адаптацию в Лондоне. Можно сказать, что Франсис стал для Франсеска старшим братом, который не давал 16-летнему парню раствориться в безукоризненно сером городе. Причем в одном из интервью Кахигао рассказывал, что такая практика (шефство над молодыми футболистами) для него системная история. То есть первые несколько месяцев испанец старался быть максимально рядом, чтобы не оставлять новичков в одиночестве.

Франсис Кахигао и Хосе Антонио Рейес в «Арсенале» в 2004 году. Фото ФК «Арсенал» (Лондон)

Прощальное письмо Фабрегаса

Кстати, после ухода Кахигао из «Арсенала» Сеск написал в его адрес трогательный благодарственный пост. В общем-то это максимально возможное публичное подтверждение подхода будущего спортивного директора красно-белых.

Еще одно важное замечание: Кахигао причастен к приходу на пост главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, а затем и назначению соотечественника Микеля Артеты, которое он поддерживал. Влияние Франсиса вылилось в то, что после Венгера «Арсенал» тренировали только испанцы (Юнгберг просто исполнял обязанности).

Очень интересно, что сам Кахигао хоть и испанец по крови, но родился в Лондоне, где окончил академию лондонского «Арсенала» и уже после нее погнал в «Барселону Б», «Расинг» Сантандер и клубы поменьше, а в июле 1995-го принял решение завершить карьеру из-за травмы лодыжки. Так что вряд ли Александр Мостовой скажет, что Франсис ничего не смыслит. В футбол он тоже поиграл, хотя и без особых успехов.

Кстати, Кахигао еще и немного тренировал: все началось с испанского «Лемоса», где на исходе карьеры он исполнял роль играющего тренера в 3-м испанском дивизионе. Собственно, этот опыт привлек его бывшего тренера и легенду «Арсенала» Патрика Райса (он тогда помогал Венгеру) пригласить Франсиса на должность скаута молодых футболистов в «Арсенал». Его задачей стала работа по испанскому рынку, который он прекрасно знал. Затем Кахигао постепенно вырос до главного скаута по Европе, а немного позже взял под патронат и Латинскую Америку.

Кахигао рассказывал про результаты своей работы в Лондоне: «Мы оказались первой командой, которая построила такую глубокую скаутскую сеть. Мы были единственными, кто отсматривал молодых футболистов с самого раннего возраста, на их первых значительных турнирах. Затем конкурентам было очень тяжело догнать «Арсенал», поскольку мы были впереди на много лет».

Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Взаимодействие со Станковичем

Причем Франсис говорит, что подобная скаутская сеть должна быть в каждом клубе. Причина проста: современные футболисты выходят на пиковый уровень раньше, чем еще 20 лет назад. Поэтому критически важно обнаруживать таланты раньше конкурентов.

Затем Кахигао отправился в сборную Чили. Не очень понятно, чем именно он там занимался, но это что-то вроде должности технического директора. И уже оттуда оказался в «Галатасарае», где отметился подписанием, например, Лукаса Торрейры, Давинсона Санчеса, Виктора Нельссона и Виктора Осимхена.

Говорят, в Турции работать сложно, поскольку структура руководства стамбульского гранда максимально ветвистая: там куча руководителей и царит серьезный организационный хаос, который обрамлен и политическими вопросами. Другими словами, в турецком суперклубе все борются за победы и отстраиваются от неудач. И нет ничего удивительного, что Кахигао в таких условиях работать тяжеловато. Особенно если принимать во внимание, что Франсис там не главный в спортивном блоке.

В «Спартаке» у испанца будет совершенно другая мотивация. В России ему предоставят возможность руководить всей спортивной системой, и это для Кахигао ключевое условие.

Моя оценка следующая. Франсис — максимально понятный специалист. У него мощные связи на главных футбольных континентах. Он способен выстраивать спортивный блок (во всяком случае, знает, как именно он должен работать) и показал скилл в приглашении как опытных, так и молодых футболистов. Плюс в индустрии он известный человек. Поэтому под него крупные трансферы точно возможны (это в отличие от Томаша Амарала), что вкупе с фигурой Станковича — отличная почва для переходов в красно-белый клуб качественных иностранцев. Хотя его взаимодействие с Деяном — еще одна интрига. Ведь новый спортивный директор для главного тренера всегда стресс.

Правда, прямо сейчас главная задача Кахигао — поиск вариантов для ухода значительного количества футболистов «Спартака». И только после этого красно-белые смогут подумать над трансферами «на вход».