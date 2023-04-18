С юбилеем, Великие Оппоненты! Рабинер — на 100-летие «Динамо»

Ода бело-голубым от поклонника красно-белых.

От души поздравляю «Динамо» со столетием!

Как известно, мое сердце с детства отдано другой команде, которая исторически с первого же чемпионата СССР была главным и самым принципиальным конкурентом «Динамо». Основатель моего «Спартака» динамовцев сильно не любил и имел для этого некоторые, скажем так, биографические основания.

Но такое отношение Николая Петровича и его знаменитый удар по мухе со словами: «У, «Динамо» проклятое!» — это ведь тоже свидетельство величия. Такие эмоции фигуры калибра Старостина, такую легенду способно создать только что-то по-настоящему значительное.

А уважение к тому, с кем еще деды кумиров твоего детства рубились в самых-самых первых чемпионатах, — по-моему, непреложная часть культуры футбола. Не было бы великого «Динамо» — не были бы так сладки и спартаковские победы.

И какая у этой команды история!

«Динамо» — это Лев Яшин, лучший вратарь мира всех времен, в честь которого ФИФА назвала ежегодный приз лучшему голкиперу планеты. И даже в сегодняшних обстоятельствах не думает о том, чтобы его переименовывать.

«Динамо» — это легендарное турне по Англии в 1945 году, и радиорепортажи Вадима Синявского оттуда слушала вся страна. Самая высокая посещаемость «Стэмфорд Бридж» за всю историю случилась именно тогда, и в музее «Челси» вам об этом обязательно расскажут.

А британцы были так потрясены игрой «Динамо», что в 2014 (!) году, 69 лет спустя, знаменитый журналист Брайан Глэнвилль у себя дома в Лондоне наизусть продекламировал мне состав бело-голубых то ли с «Челси», то ли с «Арсеналом», когда пацаном пробрался на стадион. Я потом проверил — он сделал только одну ошибку!

«Динамо» — это первый чемпион СССР по футболу. В том 1936-м первенство было разделено на весеннее и осеннее, и первое выиграли динамовцы, а второе — спартаковцы. Так что они неотделимы друг от друга еще и поэтому. С первого же года чемпионатов страны.

«Динамо» — это первый выход советских клубов в финал еврокубков и игра на «Камп Ноу» против «Глазго Рейнджерс». И едва не случившийся отыгрыш с 0:3 — успели забить два, после чего порыв был прерван выскочившими на поле шотландскими болельщиками.

«Динамо» — это легендарный старый стадион в Петровском парке, о котором слагались песни. Стадион, куда вся Москва ехала на подножках трамваев, еще когда не было метро. И, перестраивая арену, бело-голубые сохранили исторический фасад. За это им должно воздаться!

«Динамо» — это предмет для обожания творцов калибра Евгения Евтушенко, написавшего о команде и ее звездах прекрасные стихи, Евгения Леонова, Юрия Никулина и многих других.

«Динамо» — в конце концов, это драма уже 47 лет без чемпионства и 28 — без трофеев, чего клуб с такой историей точно не заслуживает. А большие драмы — это тоже часть большой истории.

«Динамо» — это несколько моих близких друзей, которым я очень желаю, чтобы они на своем веку увидели хоть одну большую победу.

Да, в конце концов, «Динамо» подарило моему «Спартаку» такого титана, как Бесков! За одно это ему нужно быть благодарным.

Со столетним юбилеем, Великие Оппоненты!