«За лучший гол месяца мне дали сумку с подарками. А там — «набор бандита». Он сделал первый пента-трик в чемпионате России

Сегодня Виктору Панченко исполняется 60 лет.

За всю историю чемпионатов России лишь двум футболистам удавалось забить пять мячей в одном матче. 26 марта 1994 года это сделал форвард «КАМАЗа» Виктор Панченко, 4 апреля 1998-го — полузащитник «Ротора» Олег Веретенников.

Правда, у легенды волгоградского футбола из пяти голов в ворота «Шинника» один — с пенальти. А вот нынешний спортивный директор ростовского СКА в матче с владикавказским «Спартаком» все пять забил с игры!

?Было это так: на 14-й минуте после подачи углового в свалке у ворот спартаковцев мяч сначала попал в штангу, следующий удар отразил Хапов и, наконец, Панченко добил отскочивший мяч в сетку; на 16-й минуте Панченко после прохода по левому флангу послал мяч низом мимо вратаря в дальний угол; на 41-й минуте к третьему голу против раскрывшегося соперника привела комбинация Тропанец — Евдокимов — Панченко; на 61-й минуте после удаления Хапова (его место занял Хубецов) Тропанец протащил мяч, отпасовал в штрафную и набежавший Панченко не промахнулся мимо цели; на 81-й минуте Хубецов выскочил на перехват мяча и поскользнулся, а оказавшийся за его спиной Панченко забил в пустые ворота.

И получил 9,0 от «СЭ»!

А годы спустя в «Разговоре по пятницам» вспомнил не только рекордный пента-трик, но и другие интересные подробности своей биографии.

— Как вас Валерий Четверик в «КАМАЗ» переманил?

— В липецком «Металлурге» я забил 33 мяча во второй лиге. Потом травма колена, начали выдавливать из команды. И тут Четверик приехал. Сели у меня на кухне. За ночь убедил написать заявление об уходе из «Металлурга», увез в Челны. Там я восстановился, набрал форму. В 1991-м в первой лиге наколотил 26 мячей, в 1993-м в высшей — 21, лучшим бомбардиром стал.

— Александр Кержаков говорит: «Я помню все свои голы». А вы?

— Дай бог половину. Пять забил владикавказскому «Спартаку» в одном матче — помню три. Самое удивительное, в той игре пробил по воротам ровно пять раз! Что ни удар — гол!

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— Тренировал тот «Спартак» Валерий Газзаев. Горячился на бровке?

— После матча подошел Битаров: «Георгич так расстроен, написал заявление об уходе». Я поразился: «Зачем? У вас чемпионская команда!» Это был третий тур. Мы в первом в Москве попали ЦСКА — Радимов дебютировал, нам забил на Восточной. Второй тур — на том же месте «Торпедо» три загрузило.

— Как с поля это смотрелось?

— А я в этих матчах не играл. Четверик сказал: «Ты не готов!»

— Почему?

— У него постоянно претензия находилась — то лишний вес, то в тактику не вписываюсь... После двух поражений — паника! Перед «Аланией» Четверик подходит на тренировке: «Хочу тебя поставить». Ну, ставь, отвечаю. Не пожалеешь. Мама, царство небесное, на трибуне сидела, болельщиков полный стадион.

— С Четвериком были на «ты»?

— Естественно. Он чуть-чуть старше меня. Даже родители наши дружили, я на свадьбе у него был.

— У тренеров той поры была мания — если что не так, сразу ищут, кто сдал, кто продал. Четверик таких слабостей не имел?

— Никогда! Я очень спокойный, неконфликтный человек. Меня вывести из себя крайне тяжело. Умею прощать — а это, наверное, плохо. Не все надо прощать. Самый обидный момент в наших отношениях произошел в Америке, 1994 год...

— Что стряслось?

— У меня было тяжелое положение — и Четверик не давал деньги. Накопились долги по зарплате. Я сильно обиделся. Раз до сих пор помню — значит, где-то внутри сидит. Яремчук, Цвейба и остальные получили подъемные. А от меня отмахнулся: «С тобой всегда разберемся, пока иди отсюда...» Вроде как не до меня. Хоть я спас Четверика годом раньше.

— Как?

— Не только я, все мы. Чудом остались в высшей лиге — я забил «Локомотиву», сыграли 1:1, и ЦСКА в «Лужниках», снова 1:1. Два золотых очка. Перед матчем с ЦСКА Перетурин вручил мне сумку с подарками — приз за лучший гол месяца. Забил с лета нижегородскому «Локомотиву».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Что за подарки?

— Я шутил: «Набор бандита». Фирменная красная сумка с этикеткой водки «Смирнов». К футболу никакого отношения содержимое не имело. Махровый халат, тапочки, стопки, две колоды карт и трехлитровая бутыль с насосом. Угостились всей командой, когда спаслись от вылета.

— В Челнах вы успели поработать с Беньяминасом Зелькявичюсом. Чем запомнился?

— Домашней заготовкой.

— ???

— Сбор на Кипре, контрольный матч с венгерским клубом. Сильный ветер в одну сторону. В первом тайме мы отбились. Во втором Зелькявичюс сделал замены, уже мы по ветру играем. Несчастные венгры из штрафной выйти не могут, пуляют мяч подальше, мы обратно грузим. Проходит минут двадцать. Вдруг свисток арбитра. Останавливает матч, начинает пересчитывать игроков «КАМАЗа».

— И что?

— Оказалось, нас двенадцать! Куда смотрели судьи? На разборе Зелькявичюс смеялся: «Сегодня применили домашнюю заготовку. Выпустили 12 игроков, никто не заметил. Вот бы в чемпионате так...»