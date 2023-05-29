ЦСКА и «Спартак» уступают друг другу, как «Бавария» с Дортмундом, парни Карпина просыпаются, Евсеев близок к спасению «Факела»

Игорь Рабинер — об итогах 29-го тура РПЛ.

ЦСКА и «Спартак» охватила «нулевая зараза»

Последний тур чемпионата РПЛ-2022/23, к счастью, не станет пустой формальностью. Обе интриги на разных концах (но не полюсах, поскольку и с чемпионством, и с прямым вылетом всё уже ясно) таблицы, остававшиеся перед предыдущим, 29-м, по итогам последних восьми матчей не развеялись и даже скорее обострились. Более того, в минувший уик-энд произошли совершенно неожиданные вещи.

Понятно, что с бундеслигой и эпической по сочетанию драмы и абсурда отдачей золота дортмундской «Боруссией» (которой титул буквально впихивали в руки) «Баварии» сравниться не может ничто. Но два самых заклятых московских клуба-врага на следующий день попытались взять с немцев пример. Получилось, хотя и скучнее.

В субботу ЦСКА в Краснодаре любезно предложил «Спартаку» забрать серебро. Ладно, мол, — у нас есть дела поважнее, суперфинал Кубка, трофей на кону. А вы, земляки, так и быть, берите медали чуть позначительней. Все равно никакой Лиги чемпионов они нынче не дают, а раз так, то бронза от серебра принципиально отличается только для тех, кому она внове.

Вот вроде и вышли армейцы на репетицию решающего кубкового матча стартовым составом (в отличие, кстати, от хозяев, где не было ни Джона Кордобы, ни Матвея Сафонова — правда, Эдуард Сперцян играл), но козыри свои замаскировали. Не знаю уж, умышленно или нет — однако были явно ближе к поражению, чем к победе. В итоге разошлись с нулями на табло.

Не могу не сказать об очень уверенном дебюте в основе 18-летнего центрального защитника «быков» Георгия Арутюняна. Я был на Республиканском стадионе Еревана, когда он впервые вышел за первую армянскую сборную — в марте в отборочном матче Евро-2024 против Турции. Впечатление было ровно то же — абсолютно уверенный в себе, габаритный и в то же время координированный, парень как будто всю жизнь во взрослом футболе играл. То есть не только с обученностью, но и с нервной системой, видимо, у него всё в порядке. Там против Чалханоглу, тут против Чалова (что-то есть похожее в их фамилиях, правда?) — всё одно. Я тогда еще написал: зачем, мол, Владимиру Ивичу упираться в Кайо, когда есть такие свои ребята? Вот как раз вместо травмированного бразильца Арутюнян и вышел. И не удивлюсь, если выйдет и на суперфинал Кубка.

Очень уверенно смотрелся и 21-летний вратарь Станислав Агкацев, к появлениям которого на поле вместо Матвея Сафонова, даже когда основной вратарь сборной России жив-здоров, мы потихонечку начинаем привыкать. Тут, конечно, сомневаюсь, что Ивич рискнет не поставить Сафонова на суперфинал — но субботним матчем Агкацев сделал всё от себя зависящее, чтобы доказать главному тренеру: если что, он готов.

«Краснодар» сейчас вообще в порядке, и не сомневаюсь ни на секунду, что в свой шанс завоевать первый в истории трофей он вцепится зубами. Другое дело, что играть придется в Москве, и сами красно-синие тоже прошли всю весну очень бодро. Но что радует в любом случае — в решающей кубковой встрече сойдутся соперники, которые находятся в объективно приличном состоянии и не жертвовали матчами чемпионата ради одного лишь Кубка.

А маловразумительность их «очной ставки» в 29-м туре объясняю как раз более важным свиданием в уже очень скором времени. Вспомните аналогичную историю в исполнении «Манчестер Сити» и «Арсенала». Правда, «канониры» так увлеклись скрыванием своих достоинств, что и вовсе о них позабыли, судя по финишу АПЛ.

Александр Кокшаров и Антон Заболотный. Фото ФК «Краснодар»

«Спартак» без Соболева оказался предсказуемым

Если ЦСКА предложил «Спартаку» серебро, то красно-белые днем позже столь же любезно от него отказались. Казалось бы, зачем в дерби команда Гильермо Абаскаля одерживала над федотовцами волевую победу, зачем полыхали страсти вокруг решений бригады Сергея Карасева, зачем Квинси Промес в подкате добивал мяч с незабитого им же пенальти в самой концовке? Да затем, что это было искусство ради искусства, то есть дерби ради дерби.

С ЦСКА вот дадим спектакль, а в матчах с командами из нижней части таблицы вдохновение не приходит. И не только сегодня. Давайте сравним, сколько очков по весне набрали четыре клуба, идущих в таблице вслед за «Зенитом», против шести команд с низа таблицы — начиная с отскочившего от «стыков» лишь в минувшем туре «Урала» до «Торпедо». И что же мы видим?

А то, что ЦСКА, «Ростов» и «Ахмат» (подсчеты я вел еще до того, как грозненцы в Ростове отвалились из борьбы за медали) в пяти матчах у каждого против аутсайдеров очки во второй части чемпионата теряли по минимуму. Красно-синие вообще выиграли всё с разностью мячей 14-1. Команда Сергея Ташуева взяла 13 из 15, позволив оттяпать ничью только «Факелу». Молодняк Валерия Карпина, даже несмотря на кризис последнего времени, отдал очки (правда, уже не два, а все три) тому же Воронежу, а еще четыре команды из подвала обыграл.

Зато «Спартак» взял в пяти матчах лишь девять очков! Минимально обыграв «Факел» и «Торпедо», он закончил ничьими матчи с «Уралом», «Химками», а теперь и с «Пари НН». Причем два из них — с екатеринбуржцами и нижегородцами — дома. Так что никакой случайности в этом нет.

В тексте перед туром я предположил, что «Спартаку» в матче с таким соперником, как футболисты Сергея Юрана, когда нужно не атаковать с ходу, на пространстве, а продавливать, может сильно аукнуться дисквалификация Александра Соболева. Так, увы, и случилось.

«Спартак» усердно пыхтел, но был прямолинеен, совсем не художествен и создал мало по-настоящему голевых моментов. Нижний даже нанес больше ударов в створ. А когда у красно-белых все-таки доходило дело до завершения атак, тащил Артур Нигматуллин. В большом порядке были в нижегородской обороне капитан Кирилл Гоцук и его 21-летний коллега по амплуа Виктор Александров. В результате из преимущества по угловым 12-1 хозяева не смогли извлечь ничего. В центре нападения с первых минут неуютно чувствовал себя крайний от природы форвард Кейта Бальде, а выход вместо него после перерыва Шамара Николсона лучше вообще на ночь не вспоминать — иначе проснешься в холодном поту.

«Спартак» не был безнадежен и при известном повороте удачи мог бы забить. Но как-то жизнь показывает, что на последних минутах додавливают соперников те, кто уверен в себе, у кого есть менталитет победителя. О весеннем «Спартаке» такого сказать нельзя. Когда у тебя есть зримый шанс обогнать самого принципиального соперника в стране и взять медаль более высокой пробы, относиться к такой возможности нужно по-другому.

Нижний же наработал на эту ничью, оставившую ему шанс не попасть в стыки. А на месте «Спартака» ждать от ЦСКА еще одного подарка — дома с «Ростовом» — я бы особо не стал. Поезд для красно-белых, боюсь, ушел.

Лучший матч тура

А лучшая встреча тура, несопоставимая по зрелищности и драйву с событиями в Краснодаре и в Тушине, состоялась в Ростове. Для нынешней РПЛ это было прекрасно. Все 90 минут над донской ареной полыхал знатный костер, который, однако, не спалил сам футбол.

Многие эксперты, заслуженно впечатленные игрой «Ахмата» последнего времени, даже на выезде считали парней Ташуева фаворитами. Но форвард Егор Голенков, который заменял приунывшего на трибуне Николая Комличенко, за десять стартовых минут оформил дубль — и вообще был виден сумасшедший настрой хозяев. У того же Голенкова до сих пор в сезоне был один гол. Откуда что взялось?! Сначала вбил «гвоздь» головой, затем вообще рванул к безнадежному мячу — у Марата Быстрова было несколько метров форы. Но Голенков соперника не заметил примерно в том же ключе, что Александр Овечкин — блогера в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал». А потом, завладев мячом, Егор еще и отлично перебросил мяч через Георгия Шелию.

«Ростов» начал матч, как «Интер» — первый полуфинал Лиги чемпионов с «Миланом». Но там-то все это «россонери» сломало, и больше ничего не случилось, а тут «Ахмат» уже к концу тайма отыгрался. Ташуев отреагировал моментальной заменой Владимира Ильина на Ивана Олейникова — уже на 17-й минуте! — и гости вспомнили, как прилично они умеют играть в футбол. Голы Гамида Агаларова (да-да, лучший снайпер прошлого чемпионата проснулся!) и Владислава Карапузова тоже смотрелись красиво и динамично. А тут еще и коллективная потасовка перед перерывом с шестью желтыми карточками, показавшая во всей красе нерв этой игры. И во втором тайме — атака на атаку (выигрывать-то надо было обоим!), удаление Артема Тимофеева, выход на замену Даниила Уткина и его пас на победный гол тезки Прохина...

Мог «Ахмат» опустить руки, когда еще не начал играть и уже получил 0:2? Мог «Ростов» после серии неудачных матчей развалиться после того, как удачливый, напротив, соперник сравнял счет? Но не произошло ни того, ни другого. Это было интересно и ярко от начала до конца — ведь на самом флажке «Ахмат» мог сравнять счет.

Но команда Карпина удержала преимущество, и единственной плохой новостью для нее стало то, что в решающем матче за медали с ЦСКА в 30-м туре из-за перебора карточек не сыграет капитан Даниил Глебов. «Выжигать» в центре будет некому. Какой выход из этой ситуации найдет главный тренер «Ростова» и сборной России, который с таким составом и количеством травм весь сезон выдает, как модно теперь говорить, оверперформанс, — совершенно непонятно. Но не удивлюсь, если Карпин что-то придумает.

Дал жару в воскресенье и «Факел» Вадима Евсеева. Вот есть в воронежцах с этим тренером какая-то уверенность, когда они дома встречаются с прямыми конкурентами! Минимально, но по делу они обыграли «Пари НН», и теперь вот — «Крылья Советов». Да, все строится в первую очередь на выигранных единоборствах, но, когда нужно, и элементы эстетики включаются. Посмотрите на комбинацию, предшествовавшую первому голу «наглецов из Воронежа». Как Роман Акбашев пяткой с лета отдал мяч на ход Андрею Менделю, оба продолжили движение — и в результате тот же Акбашев продрался сквозь пару защитников, дошел до лицевой линии и, подняв голову, вложил мяч чуть назад в ногу тому же Менделю. Отличный гол, тем более для битвы за выживание! И поди после такого отыграйся. Самарцы и не смогли. При этом кости с обеих сторон там трещали — ой-ой-ой.

В эти же минуты «Динамо» и «Локомотив» играли сверхрезультативный матч, но отсутствие турнирного значения его несколько «обнуляло», что ли. Однако логика в победе «Локо», который намного лучше смотрится по весне, видится абсолютная. У красно-зеленых всё так хорошо (да еще и Дмитрия Баринова с Артемом Дзюбой на неделе переподписали), что за всем этим чудится какой-то подвох. Потому что так не бывает! Следующий сезон покажет.

Футболисты «Ростова» празднуют забитый мяч. Фото ФК «Ростов»

Серебро и спасение от стыков: все расклады

А пока этот еще не закончился, я подсчитал все варианты на последний тур и со 2-го по 4-е, и с 12-го по 14-е места. Вот что получилось.

Борьба за медали

Положение в таблице

2. ЦСКА — 55 очков, разность мячей (второй показатель при равенстве очков) +26

3. «Спартак» — 54, +23

4. «Ростов» — 53, +7

Личные встречи (первый показатель при равенстве очков)

ЦСКА — «Спартак» — 2:2, 1:2

«Спартак» — «Ростов» — 2:4, 1:1

ЦСКА — «Ростов» — 0:0, ?

Кирилл Набабкин и Ильзат Ахметов ведут борьбу за мяч. Фото ФК «Краснодар»

30-й тур

ЦСКА — «Ростов»

«Крылья Советов» — «Спартак»

Расклады

Есть девять вариантов исходов матчей последнего тура. Пять из них дают серебро ЦСКА, по два — «Ростову» и «Спартаку». Для последнего сами красно-белые должны выиграть в Самаре, а ЦСКА — не выиграть у «Ростова».

ЦСКА становится вторым при своей победе, а также при собственной ничьей вкупе с потерей очков «Спартаком». «Ростов» — в случае своей победы и невыигрыша «Спартака». Бронза из девяти вариантов в пяти — у «Спартака», по два — у ЦСКА и «Ростова».

Борьба за непопадание в стыки

Положение в таблице

12. «Факел» 30, -11

13. «Крылья Советов», 29, -14

14. «Пари НН», -19

Личные встречи

«Факел» — «Крылья» — 1:1, 2:1

«Факел» — «Пари НН» — 1:3, 1:0

«Крылья» — «Пари НН» — 2:1, 1:2

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран. Фото Федор Успенский, «СЭ»

30-й тур

«Зенит» — «Факел»

«Крылья Советов» — «Спартак»

«Пари НН» — «Химки»

Расклады

Есть 27 вариантов исходов матчей последнего тура (тройная разница с верхом таблицы связана с тем, что ЦСКА с «Ростовом» играют между собой, а внизу все три команды — с разными соперниками). При 20 из 27 вариантах спасительное 12 место занимают воронежцы, при шести — самарцы, при одном — нижегородцы.

«Пари НН» устраивает только домашняя победа над «Химками» и поражения «Факела» в гостях от «Зенита» и «Крыльев» дома от «Спартака».

Самаре нужна своя победа и потеря очков «Факелом». Во всех этих случаях любой вариант матча «Пари НН» не имеет никакого значения.

«Факел» остается в РПЛ при своей победе; при своей ничьей и невыигрыше «Крыльев»; даже при своем поражении и потере очков обоими конкурентами.

Даже самая запутанная ситуация, при которой три команды набирают по 30 очков, — поражение «Факела», ничья «Крыльев» и победа «Пари НН» — обернется в пользу команды Вадима Евсеева, поскольку при подсчете личных встреч между тремя клубами у Воронежа — семь очков, у Нижнего — шесть, у Самары — четыре.

Интересно, кстати, что один город со старым стадионом борется с двумя соперниками, обладающими аренами ЧМ-2018. Но симпатии нейтральных зрителей в большинстве своем — на стороне «Факела» с его потрясающими болельщиками. И остается только жалеть, что мировое первенство пятилетней давности отдали не Воронежу, а Саранску, где стадион простаивает без реального дела. Представляете новехонький суперсовременный 40-тысячник в распоряжении воронежской публики? Но этому, к сожалению, уже вряд ли в ближайшее время бывать.