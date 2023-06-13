Главные открытия весны в РПЛ: Гарре, Погостнов, Кривцов, Агкацев и еще пять игроков, ярко заявивших о себе

Молодого вратаря «Краснодара» Агкацева по ходу этого сезона воспринимали лишь как резервиста. Пока тяжело представить, что он может вытеснить из состава Матвея Сафонова — звезду «Краснодара». У Станислава действительно в этом сезоне всего три матча в РПЛ в основе, несколько матчей в Кубке, но в них Агкацев выглядел настолько уверенно, что пошли разговоры о том, кто должен быть первым номером «Краснодара» в финале FONBET Кубка России с ЦСКА. Вратарь добился того, что в Сафонове уже начали сомневаться.
Отличная игра ногами, хорошее чтение моментов, минимум ошибок — концовку сезона Агкацев провел уверенно и не допускал грубых ляпов, как тот же Сафонов. С «Ростовом» и ЦСКА — серьезными соперниками из лидирующей группы — Агкацев сыграл на ноль и действовал так, будто давно стал первым номером «быков». Вспомним и взятый пенальти от Дзюбы весной.
Неудивительно, что пошли разговоры о смене команды: Станислав заинтересовал главного специалиста по вратарям в нашем футболе — Виталия Кафанова. По информации «Чемпионата», голкипера «Краснодара» летом попытается подписать «Ростов».
Кафанова можно понять — Агкацев действительно своей игрой заслужил право играть в РПЛ. Возможно, в новом сезоне мы увидим 21-летнего вратаря в деле гораздо чаще, чем в прошедшем.
В 19 лет Егор Погостнов стал основным защитником «Локомотива», играя матчи без замен, и в клубе уже говорят о том, что он станет лидером обороны не только железнодорожников, но и сборной России на многие годы.
Дебютировал в РПЛ Егор в ноябре прошлого года при Андрее Федорове, а к тренировкам с основой его начал привлекать из молодежки еще Марвин Комппер. Но по-настоящему востребованным Погостнов стал весной, когда «Локо» начал выбираться из нижней части таблицы. Новичок из Аргентины Херман Конти, которого ждали в основе, выбыл из-за травмы в марте, и свой шанс получил Егор. Защитник не подвел — он не по годам уверенно действовал в защите. Егор играл в старте без замен всю весну, пропустив только матч последнего тура с «Торпедо» — Галактионов дал парню возможность отдохнуть.
О потенциале молодого защитника говорили много: зимой его хотели подписать ЦСКА и «Спартак», но он остался в «Локо» и показал хороший уровень игры. Уверенно выглядел в верховой борьбе и единоборствах, в целом проведя заключительный отрезок сезона без грубых ошибок.
Об «Оренбурге» в этом сезоне часто говорят в контексте латиноамериканских футболистов — Вера, Мансилья, Флорентин и Марин действительно стали важными игроками команды. Но российский костяк «Оренбурга» тоже достоин похвалы: хороший сезон провели Эктов, Аюпов, Хотулев, о которых мы слышали и раньше. Поэтому отметим Дмитрия Воробьева — лучшего бомбардира «Оренбурга» после ухода Владимира Сычевого (Писарского).
Весной Воробьев забил в РПЛ шесть голов — больше только у Малкома, Дзюбы, Кордобы и Чалова. Еще три года назад неизвестный широкой публике форвард забивал во второй лиге за «Волгарь», пробовал себя даже в Чехии в «Градеце», а в 2020-м оказался в «Оренбурге», где в ФНЛ конкурировал с Фамейе за место в составе.
В первой части сезона Дмитрий оказался в тени Сычевого — конкурент много забивал. Но после переезда лучшего бомбардира команды в Самару Воробьев стал ведущим форвардом «Оренбурга» и выглядел так, что потеря Писарского никак не отразилась на игре и результатах команды.
Дмитрий забил один из лучших голов второго круга — здорово освободился во вратарской и пяткой отправил мяч в ворота «Спартака».
Лучший бомбардир «Факела» Гонгадзе еще два года назад искал себе команду, играя в компании бывших футболистов в «Лужниках». Дебютировать в РПЛ удалось только в 26 лет: Георгий сначала пробился в ФНЛ, а до этого были пять сезонов во второй лиге.
Нападающий идеально вписался в состав «Факела», где от форварда требуется большой объем работы и высокий уровень интенсивности. Но помимо этого Георгий еще и забил девять мячей. Да, пять из них — с пенальти. Но пять голов — весной таких цифр не показал ни один игрок команд из второй восьмерки.
Особенно Гонгадзе запомнят болельщики «Динамо», которым нападающий испортил юбилейный матч — он оформил первый дубль в РПЛ именно в игре с бело-голубыми. А в первом круге забил «Зениту» мяч, который помог сыграть с лидером лиги вничью 1:1.
В конце апреля бразилец «Краснодара» выбыл из-за столкновения с Джикией в игре со «Спартаком»: Кади сломал лицевую кость и продолжает восстановление. Концовку сезона он пропустил, хотя начал год уверенно — организовал четыре гола в семи матчах, входил в топ-5 самых бьющих игроков «Краснодара». При этом Кади играл как в тройке центральных полузащитников, так и вингера — в прошлом клубе «Карабах» он играл «десятку», поэтому весной искал оптимальную позицию.
Вышло неплохо: он оформил дубль в ворота «Динамо», забил «Химкам». Из-за игры рукой Мозеса был не засчитан его гол в ворота «Торпедо». Перед травмой Кади начал все чаще исполнять обводящие удары с левой после смещений в центр — голы после таких выстрелов он регулярно забивал в «Карабахе». За три месяца бразилец неплохо себя показал и быстро адаптировался в новой лиге.
О таланте Кривцова говорят давно: его очень хотел видеть в «Нижнем Новгороде» Александр Кержаков, знавший игрока по «Томи». А Олег Яровинский признавался, что пытался подписать футболиста в «Рубин» к Леониду Слуцкому, но клуб не потянул трансфер по деньгам.
Оправдывать авансы Кривцов начал в этом сезоне: в «Краснодаре» он провел весь первый круг в качестве игрока основы, посадив в запас Ильзата Ахметова. А весной прибавил и в результативных действиях: забил пять голов в чемпионате и два — в Кубке России, став третьим бомбардиром «Краснодара» после Кордобы и Сперцяна. В 2023 году только Кордоба забил больше, чем Кривцов. Подключения хавбека под удар вторым темпом принесли «быкам» весной важные очки.
Концовку сезона для Кривцова омрачила травма мениска, из-за которой он пропускает уже больше месяца. Но в любом случае сезон для 20-летнего игрока получился удачным.
«Ахмат» весной стал одной из самых ярких команд лиги, взлетев на пятое место в таблице. В составе грозненцев принято отмечать игроков атаки: Конате, Карапузова, Тимофеева или Беришу, которые давно в лиге.
Помимо качественной игры в атаке «Ахмат» здорово выглядел и в защите. Поэтому отметим относительно новое лицо команды — Дарко Тодоровича, который весну начинал игроком запаса из-за травмы, но в апреле вернулся в основу и выглядел одним из лучших крайних защитников лиги. Тодорович стал вторым защитником в истории РПЛ, отдавшим голевой пас в трех матчах подряд: его ассисты помогли обыграть «Торпедо» (5:1), «Динамо» (3:0) и «Химки» (3:0).
В игре с черно-белыми Тодорович еще и забил шикарный гол обводящим ударом, став лишь вторым защитником в сезоне, оформившим в одном матче гол+пас, после Максима Осипенко.
Из-за мяча в ворота «Торпедо» «Ахмат» даже наехал на организаторов премии РПЛ — он не был включен в голосование, хотя вышло действительно круто — как у Арьена Роббена за «Баварию».
22-летний аргентинец забил в ворота «Спартака» в 30-м туре РПЛ победный гол, который помог «Крыльям Советов» сохранить прописку в лиге и избежать стыков. Уже этого факта достаточно, чтобы признать зимний трансфер Гарре успешным.
Воспитанник «Манчестер Сити» приехал в Самару, чтобы перезапустить карьеру, и хорошо провел весну: после ухода Зиньковского, Глушенкова и Пиняева «Крылья» нуждались в футболисте, способном закрыть несколько позиций в атаке. Гарре во втором круге стал лучшим в составе самарцев по результативным действиям (3+1), ожидаемым голевым передачам и по большинству атакующих показателей.
Переезд из Аргентины в Россию, переход в кризисную команду, потерявшую многих лидеров, очень быстрая адаптация — Гарре достойно преодолел все сложности и стал в Самаре своим.
Странно отмечать кого-либо в позитивном ключе из команды, занявшей последнее место, но Илья Стефанович точно этого заслуживает. Зимой он перешел из «Волгаря» в «Торпедо», которое было обречено на вылет, и пытался помочь команде спастись.
Форвард в свой дебютный сезон в РПЛ забил 5 голов в 13 матчах, несколько его мячей — для чартов, с непростым техническим исполнением. Идеальный удар головой в ворота «Спартака», «черпачок» Митрюшкину, открывание и гол в «девятку» в игре с «Локо» — в этих моментах Илья действовал как опытный форвард РПЛ, а не дебютант лиги.
Первые месяцы в РПЛ Стефановичу явно удались, и если 26-летний форвард останется в лиге уже после трансфера в другой клуб, это вряд ли кого-то удивит.