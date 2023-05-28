«Атаковали тысячей способов, но мяч не шел в ворота». Тренеры «Спартака» и «Пари НН» — после нулевой ничьей в Москве

Гильермо Абаскаль и Сергей Юран подвели итоги матча.

После нулевой ничьей на «Открытие Арене» тренеры «Спартака» и «Пари НН» Гильермо Абаскаль и Сергей Юран на пресс-конференции ответили на вопросы журналистов по игре и не только.

Юран: ничья в Москве дорогого стоит, мы правильно выстроили игру тактически

— В целом у нас получилось то, о чем мы договаривались с игроками. Просматривали, за счет чего сегодня можем не проиграть или одержать победу. Доволен своими футболистами, все придерживались установки на игру.

В первом тайме мы старались контролировать мяч, создавать напряжение у ворот соперника, хоть получалось это и нечасто. Во втором тайме сказалась психология. Говорил ребятам — нужно убрать из головы, что играем со «Спартаком» в Москве. Но после перерыва мы в меньшей степени сохраняли мяч, «Спартаку» же нужны были очки — они заиграли агрессивнее. Я могу простить и понять ошибки, но не прощу безволие. Сегодня парни молодцы. Нужно было за полтора месяца физически подтянуть команду, понять состав. Сейчас всё уже лучше. Главное — есть характер, желание, самоотдача. Если сравнить бюджеты и укомплектованность, мы уступаем «Спартаку», так что ничья в Москве дорогого стоит. Плюс соперник был мотивирован.

— Вы акцентировали внимание на разбор соперника. Показалось, что особое внимание было уделено тому, чтобы закрыть Тавареша.

— Нет, мы заостряли внимание на Промесе. Считаю, это определяющий игрок «Спартака». Так что в основном уделяли внимание ему. На Тавареше внимание не заостряли.

— В концовке защитник Гоцук прогонял докторов, когда на газоне лежал Маига. Что было в том эпизоде?

— Гоцук держал в голове, что если выйдут врачи, судья добавит еще минуту-две. Это нормальные футбольные эмоции. Никаких распрей нет, всё в порядке.

— Почему Глушаков не попал в заявку?

— У него травма.

Сергей Юран. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Показалось, что вы в самом начале матча отправили разминаться Юлдошева, потому что Зиньковский сильно напрягал левый фланг обороны. Не угадали с составом?

— Угадывать не пытаюсь. Всегда есть опасность, что игрок может не попасть в игру. Показалось, что Рыбчинский в нее не попал, потому я отправил разминаться другого футболиста. Но после 15-20 минут решил не менять его, и Дима справился. Наверное, мы правильно тактически выстроили игру. «Спартак» в концовке перешел на навесы, но наши футболисты сыграли качественно и правильно. Хочу попросить СМИ не принижать заслуги нашей команды. Если она четко и правильно играет в обороне, нужно это отмечать.

— Вы сказали, что все тактические задачи были выполнены. Была ли среди них задача затягивать время?

— Никогда не скажу игрокам, чтобы они лежали на поле. Но, конечно, нужно сбивать темп, когда идет сильное давление на оборону. Как говорится, когда уже задышали жабрами, нужно действовать не спеша: ауты вбрасывать, стандарты разыгрывать и так далее. Я 10 лет играл в Европе, поверьте мне, там то же самое. В еврокубках — тоже. Когда применяются такие приемы, психуют все.

Абаскаль: эта ничья — с привкусом поражения

— Этот матч говорит сам за себя. 90 минут доминирования, но если не забиваешь, то не победишь. Игра напомнила матч с «Ахматом» — было множество моментов, пусть и не так много ударов. Ребята старались и атаковали тысячей разных способов, но мяч не шел в ворота. Тем не менее парни бились до конца, не сдавались. Исходя из содержания игры, мы заслужили большего. Потому эта ничья — с привкусом поражения.

— Показалось, что сегодня не слишком ярко выглядел обычно активный в последних играх Тавареш.

— Мяч во втором тайме к нему доходил слишком медленно. Соглашусь с вами, сегодня у него игра шла не так хорошо, как в предыдущих матчах. Выпуская Хлусевича, я сказал ему, что он должен заходить в штрафную и по возможности завершать атаки ударом.

— Сегодня не хватало Соболева. Как долго вы общались с ним по итогам дерби? Понял ли вас Александр?

— После матча с ЦСКА у него была операция. Затем он приехал на базу, извинился и поговорил со мной. Это был очень серьезный разговор. Я не из тех людей, которые в таких ситуациях будут выбирать слова. Такое количество пропущенных за сезон из-за дисквалификаций матчей недопустимо. Соболев вредит не только себе, но и команде. Он попросил прощения. Мы его поддерживаем, потому что уверены, что изменения произойдут.

Не сказал бы, что Соболева сегодня не хватало, так как не считаю, что команда зависит от одного игрока. Мы играли разнообразно, создавали моменты разными способами. Нужно было забивать раньше и открывать счет, чтобы не надеяться на стандарт на 90-й минуте.

— Сегодня «Спартак» упустил шанс забраться на вторую строчку в таблице. В чем причина нестабильных весенних результатов?

— К сожалению, во второй части сезона у нас было много травм. Это не позволяло сохранять стабильность состава. Всегда все должны быть готовы, даже если не выходят в старте. Не могу сказать, что у нас были безнадежные матчи. Например, сегодня на первых минутах у нас было три хороших момента. Считаю, те очки, что мы потеряли в этом сезоне, готовят нас к чему-то большему. В футболе не всегда побеждает тот, кто заслуживает этого в конкретной игре. Нужно продолжать работать, и результат придет. Мы потеряли очень много очков, но я надеюсь и верю, что это даст нам опыт в следующем сезоне.

— Можно сказать, что вы останетесь в «Спартаке», раз говорите о следующем сезоне?

— Естественно, я остаюсь.

— Вы по-прежнему считаете, что игра «Спартака» не ухудшается, а потери очков случаются по разным, не всегда объективным причинам?

— Вы все видите матчи, и у вас наверняка есть ответ на этот вопрос. Наверное, мне не стоит на него отвечать.

— Вы понимаете, что нужно сделать, чтобы не терять столько очков в следующем сезоне?

— Мы должны играть решительнее и эффективнее.

Кейта Бальде. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Кого вы считаете лучшим игроком сезона в РПЛ?

— Никого не стану выделять, так как не верю в индивидуальные награды в футболе. Есть титулы, это понятно. Но для завоевания трофеев команда работает вместе. Можно побеждать в одиночку в теннисе, в автоспорте, в легкой атлетике, но не в футболе.

— Поздравляем вас с рождением ребенка. Как назвали?

— Гильермо Николай. Испанско-русское имя. Я углубился, изучал его значение. Думаю, дать ребенку такое имя было правильно, раз сейчас я работаю в России.

— Он тоже рыжий?

— Да, мы работаем над сохранением популяции рыжих людей, ха-ха. У меня есть брат, он тоже рыжий, а вот его сын — нет. Так что сегодня он особенно рад за меня.