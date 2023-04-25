«Вальбуэна три угловых подал — стал любимцем фанатов». Ответ Кокорину

Саша, а ты все хорошо помнишь?

Саша Кокорин, оказывается, обижен на динамовских болельщиков. В программе Нобеля Арустамяна он выдал яркий спич:

«Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. Я один из тех людей, которые что-то там это (сделали для «Динамо». — Прим. «СЭ»). Но они (болельщики. — Прим. «СЭ») так не считают. Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым [хлопают в ладоши]. Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Там было два больших темнокожих (имеется в виду Дуглас. — Прим. «СЭ»). Ну кто угодно мог подать, они бы забили. Три угловых подал — стал любимцем фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то».

Кокорин в целом славный малый, на мой взгляд, лучше, чем его репутация, но многие вещи так и не понял к 32 годам. И данное интервью лишний раз это доказывает.

Саша, болельщики любят не столько за игру (хотя и за нее, конечно), сколько за искреннее и уважительное к ним отношение, за самоотдачу, за характер. Они тонко чувствуют все эти моменты, их не обманешь.

Ты помнишь ваш конфликт в Махачкале, когда поклонники бело-голубых тебе скандировали про бутсы, а ты запустил в ответ мячом? Руководство клуба постаралось замять тогда историю, договорилось о встрече с лидером фанатов. Но ты на нее не приехал, верно?

Александр Кокорин и Матье Вальбуэна в «Динамо». Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

А помнишь свои два ухода из «Динамо»? Перед трансфером в «Анжи» ты больше лечился, чем играл. А когда вышел, то не потащил команду в еврокубки, а удалился во Владикавказе, пропустив последний тур. И перед отъездом в «Зенит» не играл последние пять матчей. А на вопросы ничего не понимающих врачей снова отвечал: «Болит».

К слову, я бы не сказал, что тебя совсем уж недооценивают и так задвигают. Я недавно составлял сборную «Динамо» российских времен, эксперты поставили тебя выше Вальбуэна. Но в целом, думаю, отношение к французу у болельщиков действительно чуть лучше.

Сравни свои уходы и то, как это сделал Матье. Он уже знал, что отправляется в «Лион», спокойно мог поберечься, однако поехал в Махачкалу, где жестко получал по ногам, и принес победу команде, став безоговорочно лучшим, забив один гол сам и отдав голевую передачу. Это к вопросу о «чудак три раза попал в темнокожих с угловых».

Такое пренебрежительное отношение к коллегам, поверь, не добавляет авторитета, в том числе и в глазах фанатов. Матье действительно играл шикарно, именно он, а не ты, был лидером той команды, что в группе Лиги Европы выиграла шесть матчей из шести. Пересмотри его гол «Зениту» в Питере. Возможно, это самый красивый мяч бело-голубых в XXI веке. И, напомню, у «чудака» матчей за сборную Франции больше, чем у тебя за Россию.

Матье Вальбуэна. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Вальбуэна после Махачкалы улетел во Францию, но потом вернулся за вещами в Москву. Его ничто не заставляло тащиться в Химки на матч бело-голубых, однако Вальбуэна приехал, чтобы попрощаться с болельщиками. Что и сделал в перерыве встречи. Ему действительно аплодировали в ответ. В том числе за это уважительное отношение.

И в «Лион», к слову, не «соскочил на повышение», а уехал из-за смены курса «Динамо», когда ушли Борис Ротенберг и Станислав Черчесов, а пришедшие руководители распродавали всех, кого только можно. Ты ведь должен это помнить.

Ты походя пнул Уилкшира. Люк не гениальный футболист, но он сыграл 80 матчей за сборную Австралии, выходил с ней из группы на чемпионате мира, становился серебряным призером Кубка Азии. Что не помешало ему вернуться в «Динамо» в ФНЛ. И счастливее глаз футболиста в момент приезда в Новогорск мне видеть не доводилось. Это любовь к клубу и его болельщикам. И она взаимная.

Уилкшир всегда отдавался на 110 процентов. Как и Танасьевич, которому динамовские поклонники рисовали благодарственный баннер, когда он играл за «Ростов». Как Фернандес и Кураньи. Как Березовский, Рыков и Панченко, которых всегда встретят аплодисментами. А ты, Саша, к сожалению, не раскрыл свой огромный потенциал в «Динамо» и на 50 процентов. Поэтому, наверное, и не стал любимцем.