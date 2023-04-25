Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

«Вальбуэна три угловых подал — стал любимцем фанатов». Ответ Кокорину

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболист «Динамо» Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Бывший футболист «Динамо» Матье Вальбуэна.
Матье Вальбуэна.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Саша, а ты все хорошо помнишь?

Саша Кокорин, оказывается, обижен на динамовских болельщиков. В программе Нобеля Арустамяна он выдал яркий спич:

«Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. Я один из тех людей, которые что-то там это (сделали для «Динамо». — Прим. «СЭ»). Но они (болельщики. — Прим. «СЭ») так не считают. Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым [хлопают в ладоши]. Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Там было два больших темнокожих (имеется в виду Дуглас. — Прим. «СЭ»). Ну кто угодно мог подать, они бы забили. Три угловых подал — стал любимцем фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то».

Кокорин в целом славный малый, на мой взгляд, лучше, чем его репутация, но многие вещи так и не понял к 32 годам. И данное интервью лишний раз это доказывает.

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Саша, болельщики любят не столько за игру (хотя и за нее, конечно), сколько за искреннее и уважительное к ним отношение, за самоотдачу, за характер. Они тонко чувствуют все эти моменты, их не обманешь.

Ты помнишь ваш конфликт в Махачкале, когда поклонники бело-голубых тебе скандировали про бутсы, а ты запустил в ответ мячом? Руководство клуба постаралось замять тогда историю, договорилось о встрече с лидером фанатов. Но ты на нее не приехал, верно?

Футболисты «Динамо» Александр Кокорин и Матье Вальбуэна.
Александр Кокорин и Матье Вальбуэна в «Динамо».
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

А помнишь свои два ухода из «Динамо»? Перед трансфером в «Анжи» ты больше лечился, чем играл. А когда вышел, то не потащил команду в еврокубки, а удалился во Владикавказе, пропустив последний тур. И перед отъездом в «Зенит» не играл последние пять матчей. А на вопросы ничего не понимающих врачей снова отвечал: «Болит».

К слову, я бы не сказал, что тебя совсем уж недооценивают и так задвигают. Я недавно составлял сборную «Динамо» российских времен, эксперты поставили тебя выше Вальбуэна. Но в целом, думаю, отношение к французу у болельщиков действительно чуть лучше.

Лев Яшин, Антон Шунин, Константин Бесков. «Динамо» — 100! Яшин или Хомич? Вальбуэна или Данни? Якушин или Бесков?

Сравни свои уходы и то, как это сделал Матье. Он уже знал, что отправляется в «Лион», спокойно мог поберечься, однако поехал в Махачкалу, где жестко получал по ногам, и принес победу команде, став безоговорочно лучшим, забив один гол сам и отдав голевую передачу. Это к вопросу о «чудак три раза попал в темнокожих с угловых».

Такое пренебрежительное отношение к коллегам, поверь, не добавляет авторитета, в том числе и в глазах фанатов. Матье действительно играл шикарно, именно он, а не ты, был лидером той команды, что в группе Лиги Европы выиграла шесть матчей из шести. Пересмотри его гол «Зениту» в Питере. Возможно, это самый красивый мяч бело-голубых в XXI веке. И, напомню, у «чудака» матчей за сборную Франции больше, чем у тебя за Россию.

Бывший футболист «Динамо» Матье Вальбуэна.
Матье Вальбуэна.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Вальбуэна после Махачкалы улетел во Францию, но потом вернулся за вещами в Москву. Его ничто не заставляло тащиться в Химки на матч бело-голубых, однако Вальбуэна приехал, чтобы попрощаться с болельщиками. Что и сделал в перерыве встречи. Ему действительно аплодировали в ответ. В том числе за это уважительное отношение.

И в «Лион», к слову, не «соскочил на повышение», а уехал из-за смены курса «Динамо», когда ушли Борис Ротенберг и Станислав Черчесов, а пришедшие руководители распродавали всех, кого только можно. Ты ведь должен это помнить.

Станислав Черчесов и&nbsp;Матье Вальбуэна. «Если бы был шанс, вернулся бы в «Динамо»! Вальбуэна — о ЧМ, общении с Черчесовым и России

Ты походя пнул Уилкшира. Люк не гениальный футболист, но он сыграл 80 матчей за сборную Австралии, выходил с ней из группы на чемпионате мира, становился серебряным призером Кубка Азии. Что не помешало ему вернуться в «Динамо» в ФНЛ. И счастливее глаз футболиста в момент приезда в Новогорск мне видеть не доводилось. Это любовь к клубу и его болельщикам. И она взаимная.

Уилкшир всегда отдавался на 110 процентов. Как и Танасьевич, которому динамовские поклонники рисовали благодарственный баннер, когда он играл за «Ростов». Как Фернандес и Кураньи. Как Березовский, Рыков и Панченко, которых всегда встретят аплодисментами. А ты, Саша, к сожалению, не раскрыл свой огромный потенциал в «Динамо» и на 50 процентов. Поэтому, наверное, и не стал любимцем.

Александр Кокорин
Матье Вальбуэна
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
4
33
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польская авиакомпания не пустила теннисистку Дьяченко в самолет из-за российского паспорта
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Булыкин считает, что Кокорина можно назвать легендой «Динамо»
Канчельскис о словах Кокорина: «Ну, забил он пятьдесят. Были футболисты, которые забивали и больше»
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Кокорин объяснил свои слова, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть
Уилкшир жестко ответил Кокорину: «Меня вообще не интересует его мнение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Приз ФИФА для Джикии, блеск Соболева и Сперцяна, позор Дуарте. Рабинер — о безумной победе «Спартака»