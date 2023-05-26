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Сегодня, 16:15

«Зенит» хочет иметь партнеров в Аргентине. Интересен нам и Китай». Генеральный директор Медведев — о развитии клуба

Гоша Чернов
Корреспондент
В марте этого года «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Фенербахче».
Фото ФК «Фенербахче»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Фото Global Look Press
Клаудиньо празднует гол с партнерами по &quot;Зениту&quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Про открытие музея, Зала славы, специальной выставки и другом.

— В четверг «Зениту» исполнилось 98 лет...

— Да, хочу поздравить всех болельщиков с днем рождения клуба, мы очень довольны и гордимся. Выиграть золото чемпионата России пять раз подряд в современных условиях очень сложно. Но мы не собираемся на этом останавливаться.

— Что клуб планирует к столетию? Может быть, открыть музей «Зенита»?

— В ближайшее время мы откроем музей академии, где отразим ее историю развития — она дала нам много больших футболистов. Есть у нас в плане и открытие клубного музея на стадионе — если не к юбилею, то в год столетия (2025-й. — Прим. «СЭ»).

— А не планировали ли поставить памятник кому-то из бывших тренеров или игроков «Зенита»?

— Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита». Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники. Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен. Зал славы будет располагаться на арене, сейчас мы как раз подыскиваем место. Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание.

— Как развивается работа «Зенита» по взаимодействию с зарубежными клубами?

— Летом мы ждем в Санкт-Петербурге турнир, участниками которого, надеюсь, станут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Мы уже заключили ряд соглашений: «Сепахан», «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Кайрат». Мы не хотим подписывать меморандум ради количества — каждое соглашение наполнено работой, которая включает и детско-юношеский футбол, и основные команды. В случае с «Фенербахче» это еще и баскетбол. Я не могу сказать, каким будет конечное число партнеров, но, думаю, еще пара-тройка у нас появится.

Клаудиньо празднует гол с партнерами по "Зениту".
Фото Александр Федоров, "СЭ"

— В каких странах?

— Мы хотели бы иметь партнеров, например, в Аргентине — это страна — чемпион мира, почему бы нам не наладить сотрудничество с одним из ведущих аргентинских клубов? Интересен нам и Китай.

— Почему Китай?

— Это одна из самых населенных стран планеты. Есть пример роста популярности баскетбола в Китае за счет двух суперзвезд, игравших в НБА. Они помогли вызвать серьезный интерес к баскетболу в стране. Сейчас в Китае прошел первый этап развития интереса к футболу. Мы надеемся, что на этом они не остановятся. В Китае есть хорошие футболисты и клубы.

 
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— В галерее «Цифергауз» открылась выставка «Номер 12», посвященная «Зениту». Как родилась эта идея?

— Творческая идея, которая родилась в клубе: на этой выставке вы видите современные технологии, применяемые творческим методом. Мы рассчитываем, что у посетителей будет рождаться и укрепляться любовь к футболу, к «Зениту». Мы хотим, чтобы наша аудитория расширялась — и не только на «Газпром Арене». Для этого, конечно, должен быть качественный футбол, который «Зенит» и демонстрирует. Но нужно и то, чтобы это зрелище было по-настоящему интересным — и здесь важна роль современных технологий. Выставка будет работать три месяца, причем бесплатно.

 
 
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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