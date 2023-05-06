Станет ли «Зенит» чемпионом в воскресенье? Побьет ли Малком рекорд Веретенникова? Как начнет Евсеев в «Факеле»?

Игорь Рабинер предваряет 26-й тур РПЛ.

Акинфеев vs Сафонов, Обляков vs Сперцян, Чалов vs Кордоба — это было бы красиво!

Пока «Зенит» готовится к тому, чтобы в воскресном домашнем матче со «Спартаком» эффектно стать чемпионом России, а красно-белые — подобного развития событий не допустить (в этом ему днем ранее может помочь «Ростов», если победит дома «Факел»), три других клуба РПЛ с еще одним из первой лиги в среду продолжили яростно биться за кубок. Накал эмоций был таким, что от наэлектризованности воздуха на «Арене Краснодар» на пару мгновений даже погас свет!

Сказка прекрасного «Акрона» там закончилась — но опять же только в серии пенальти. В рамках 90 минут сенсация из Тольятти так ни разу и не проиграла, притом что провела восемь встреч. Могли представить владелец частного клуба Павел Морозов и главный тренер Евгений Калешин, стартуя 10 октября на стадии 1/32 финала Пути регионов во Владимире против местного «Торпедо», что пройдут такой феноменальный путь без права на ошибку (в отличие от представителей премьер-лиги) и станут любимцами многих болельщиков? Этот Кубок стоило проводить по такой извилистой формуле хотя бы ради тольяттинцев, для которых все происходило предельно сложно. И, миновав четыре (!) московских барьера — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо», «Спартак», они споткнулись, только получив соперника не из столицы.

Но вот смотрим на три команды, которые остаются в розыгрыше. У «Урала» — два поражения (не по пенальти), оба от ЦСКА — в групповом турнире и в ответной встрече финала Пути РПЛ. У «Краснодара» — тоже два: от «Пари НН» в группе и 0:3 от ЦСКА на первом этапе плей-офф Пути РПЛ. И у ЦСКА — два: по 0:1 от «Торпедо» в группе и в ответном матче с «Краснодаром» в плей-офф. А у «Акрона» — ноль! Но он — выбыл, а они остаются. Можно сколько угодно сетовать на несправедливость формулы, и решение тут для молодого клуба из Тольятти одно — выходить в премьер-лигу и присоединяться к привилегированным! Если, конечно, double elimination к тому времени сохранится...

А мне хотелось бы, чтобы так и произошло. Потому что раньше Кубок вплоть до четвертьфиналов считался соревнованием второстепенным, теперь же его смотрят и иногда обсуждают больше, чем первенство. Турнир превратился в подобие чемпионата-2. Традиционалисты, конечно, воротят носы — а по мне сейчас, пока нет еврокубков и официальных матчей сборной, самое время для экспериментов. И даже когда мы вернемся на международную арену, что-то из опробованного можно будет сохранить.

Возвращаясь же к кубковым битвам среды, отмечу, что ЦСКА победу, на мой взгляд, полностью заслужил. Интрига в Екатеринбурге формально сохранялась до последней секунды, но все 90 минут армейцы выглядели сильнее хозяев. Лишь чистая случайность в виде касания находившегося в офсайде Мойзеса не позволила красно-синим открыть счет еще раньше. При этом мяч и без бразильца уже пересекал линию ворот, от чего бившему Антону Заболотному было чрезвычайно досадно. Однако затем случились великолепный дальний выстрел в «девятку» Хесуса Медины и красивая комбинация, завершившаяся точным ударом Федора Чалова.

Хесус Медина празднует гол в ворота «Урала». ПФК ЦСКА

Что же касается двух уральских 11-метровых — одного назначенного, другого нет, — то оба скорее тянули на 0,5, на «полпенальти». Явных там не просматривалось — оба казались какими-то легковесными. Что ж, на один в общей сложности и потянули. И жаль, что не забил на последней добавленной минуте от своих ворот Игорь Акинфеев, когда Илья Помазун прибежал в штрафную москвичей. Этот гол вошел бы в историю!

А в «Краснодаре», где, судя по всему, разом до конца сезона выбыли три важных футболиста — Кади Боржес, Никита Кривцов и Александр Черников, на этом отрезке все сосредоточено вокруг двоих: вратаря-капитана Матвея Сафонова и Эдуарда Сперцяна. Один из самых востребованных сейчас людей РПЛ в Европе, 22-летний полузащитник сборной Армении показывает прекрасный футбол. И греет перспектива испытать его в суперфинале Кубка в «Лужниках».

При всем уважении к «Уралу», который с середины весны по сравнению с ее началом стремительно увял, мне хотелось бы увидеть суперфинал ЦСКА — «Краснодар». И вывеска эффектная, и «быки» никогда еще трофеев в России не брали, и у красно-синих, между прочим, последний Кубок датирован 2013 годом. К тому же это и Акинфеев против Сафонова, дуэль топ-вратарей страны двух поколений. И двух творцов в полузащите, находящихся в отличном состоянии, — Ивана Облякова и Сперцяна. И двух ведущих форвардов лиги — Федора Чалова и Джона Кордобы. А «Акрон» через год-два жду вместе с Калешиным в премьер-лиге.

Вспоминая о том, как после успеха против «Спартака» эмоционально вымотанный им «Акрон» уступил дома 0:3 «Нефтехимику», любопытно взглянуть, с кем встретятся в РПЛ участники кубковых матчей.

ЦСКА примет «Оренбург», взявший шесть очков в двух играх кряду. «Краснодар» — «Крылья Советов», и турнирная мотивация там гораздо выше у «подвисших» гостей. «Урал» поедет в Нижний Новгород, и это — противостояние за шесть очков. Ведь если волжане дома победят, то будут отставать от екатеринбуржцев лишь на очко. Не стоит забывать и о том, что прошлый подобный матч в Нижнем — с «Крыльями» — завершился большим судейским скандалом имени арбитра Галимова.

Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Терпение Петербурга

61 очко, которое набрал «Зенит» в 25 турах, — рекорд чемпионатов России. Вывод: все, что осталось от золотой интриги в РПЛ, — это наблюдать, побьет ли клуб из Санкт-Петербурга абсолютное достижение для сезонов, когда в лиге выступали 16 команд. И побьет ли Малком, сделавший покер в прошлом туре в Самаре, рекорд для чемпионатов с 16 клубами, принадлежащий Олегу Веретенникову с его 25 мячами в 1995 году (достижение армейца Сейду Думбья в длинном сезоне-2011/12 — 28 — выносим за скобки). Сам бомбардир «Ротора» на днях во время ретроматча в Волгограде (где он, конечно же, был капитаном сталинградского «Динамо») произнес традиционное — рекорды ставятся для того, чтобы их однажды кто-нибудь побил. И ему совсем не обидно, если бразилец это сделает.

Тут ведь вот что интересно. Веретенников на днях сказал: «Малком выступает в лучшей команде страны, у него отличные партнеры, «Зенит» на ходу, идет на первом месте, бьет рекорды чуть ли не в каждом туре». А я отлично помню, что у него самого 28 лет назад ситуация была совсем другой. Тот год для «Ротора» Виктора Прокопенко отмечен невероятным проходом «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА (когда сам Веретенников забил блестящий мяч издали, а в концовке вратарь «МЮ» Петер Шмейхель при 1:2 на «Олд Траффорд» прибежал в штрафную Андрея Саморукова и сравнял счет, но после 0:0 в Волгограде Алекса Фергюсона и Ко это не спасло), но в чемпионате тогда дело совсем не пошло. Волгоградцы заняли 7-е место, потерпев больше поражений, чем одержав побед, и отстав от шестого, ЦСКА, на 13 очков. Сравните 40 очков, которые набрали волжане по итогам того первенства, с 61, которые есть у «Зенита» сейчас за пять туров до конца.

Эти пять туров — более чем достаточная дистанция для того, чтобы забить четыре мяча и стать единоличным рекордсменом гладких чемпионатов России. Тем более глядя на форму Малкома. Сравнивая его игру и нынешний уровень РПЛ, так и хочется задаться вопросом из фильма «Любовь и голуби»: «Откудова это к нам такого красивого дяденьку замяло?» И как-то не сразу даже вспоминается та уничижительная критика в адрес и самого экс-футболиста «Барселоны», и купившего его за 40 миллионов евро «Зенита», когда бразилец первые два сезона без конца травмировался и не мог найти себя. Но в Санкт-Петербурге перетерпели — и получают сейчас от него то, что мы видим.

Конечно, класс Малкома намного выше нынешней лиги. Для РПЛ будет отлично, если «Зениту» летом удастся его сохранить, а вот для самого форварда — не уверен. И не случайно ходят разговоры об интересе к нему не простых обитателей европейских топ-чемпионатов, а таких, как «ПСЖ» и «Арсенал».

Кстати, одна статистическая подробность: с 22 голами Малком стал рекордсменом РПЛ среди бразильцев-снайперов. До него больше всех из этой страны забил спартаковец Веллитон — 21 гол в 2009 году.

Малком. Фото ФК «Зенит»

Йоканович приговорен

В четверг появилась информация, что Славиша Йоканович после сезона уходит из «Динамо». Пока неофициально, но, мол, уже решено. Решение о расставании с сербом, — принято оно в действительности или нет, — это «собака укусила человека». Не новость, а естественный и единственно возможный ход вещей. Тот случай, когда не только нет настоящего, но и не видно будущего. Никакого развития, прогресса, становления. Бег на месте. Даже скорее ходьба.

Кроме того, для клуба такой шаг не несет никаких расходов. Контракт у Славиши заканчивается летом. Даже отставка не нужна — соглашение просто не продлевается, такая опция активируется только при достижении прописанных турнирных задач. То есть места в тройке. На данный момент, за пять туров до финиша, «Динамо» идет седьмым, отставая от «Спартака», занимающего третье место, на десять очков. Ни о какой бронзе уже не может быть и речи.

Но такие новости, даже если они и не новости, все равно способны расхолодить команду, а вот для соперника они очень кстати. 26-й тур начнется встречей «Химки» — «Динамо», и Андрею Талалаеву и его футболистам, для которых каждая победа на вес золота, выиграть у бело-голубых нужно кровь из носу. А вот стимул динамовцев, которые уже, по сути, лишены турнирной мотивации в чемпионате, вылетели из Кубка, а теперь уже и уход главного тренера предрешен, — большой вопрос. В Петровском парке болельщики хотя бы способны подстегнуть, но и этот фактор в «матче столетия» с «Факелом» не сработал. В Химки же в нынешних реалиях поедут единицы.

Воронежцев же против дончан будет возглавлять Вадим Евсеев. Эта перестановка стала довольно неожиданной в первую очередь именно по таймингу — после того как Дмитрий Пятибратов в Москве взял три очка у «Динамо». «Сердце разрывается», — признался он после известия об отставке, но добавил, что на фоне весенних результатов понимал: его дни в клубе сочтены.

Специалиста, которому приходится уходить после победы, всегда по-человечески жаль. Очевидно, что решение принято еще до поездки в Петровский парк, и его реализацию в Воронеже решили не откладывать, поскольку боялись потерять Евсеева. Его берут, конечно, с явным прицелом на стыковые матчи, на которые Вадим Валентинович способен настроить коллектив как никто другой. И, в отличие от Пятибратова, имеет победный опыт в них во главе «Амкара» и «Уфы». Плюс матч 2003 года Уэльс — Россия в качестве игрока.

Вадим Евсеев. ФК «Факел»

Эта перестановка стала 17-й в РПЛ за этот сезон. Замен тренеров в нашей лиге уже больше, чем клубов. Из тех, кто начинал турнир, на своих местах остаются семеро — Сергей Семак, Валерий Карпин, Гильермо Абаскаль, Владимир Федотов (двое последних сами пришли только в межсезонье), обреченный уже Йоканович, Марцел Личка и Игорь Осинькин. Третий и даже четвертый главный тренер за сезон — для РПЛ в этом нет ничего необычного. Потому что шоу должно продолжаться.