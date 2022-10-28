Экзамен на зрелость для «быков» с «Зенитом» и два московских дерби с поблекшими вывесками. Интриги 15-го тура

Многое не так, как раньше.

«Локомотив» и ЦСКА: недавние конкуренты на разных полюсах

В чемпионате другого года дерби «Локомотива» и ЦСКА с легкостью бы претендовало на матч тура. Но мы сейчас находимся в той реальности, где железнодорожники — обитатели зоны вылета. С начала осени «Локо» позорится по полной программе, проиграв в РПЛ шесть из семи матчей. ЦСКА же идет в тройке лидеров. Разница в 14 очков между командами после 14 туров лишь подчеркивает пропасть, которая сейчас разделяет оба клуба.

Нынешнее дерби интересно как витрина работы клубного менеджмента. Вспомним конец сезона-2020/21. «Локомотив» занял третье место, всего на очко отстав от «Спартака». Команда была напичкана классными по меркам лиги футболистами, имела свой стиль и развивалась под руководством перспективного тренера Николича. ЦСКА же переживал функциональный спад и кризис идей — Влашич уже собрал вещи для переезда в Европу, а Ахметов, Обляков и другие остановились в футбольном развитии. Казалось, что прямые этих команд на графике давно разошлись и стремятся одна вверх, другая вниз.

«Локомотив» — ЦСКА. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но вот прошло чуть больше года, и мы видим совсем другую картину. «Локомотив» избавился от Николича, потратил на новичков 56 миллионов евро (данные Transfermarkt), успел встать и сойти с курса развития. Ну и предоставил тренерскую практику нескольким ноунеймам из Германии и Африки. Руководство «Локо» долго и методично пилило сук, на котором держалось не только оно, но и все будущее клуба. Теперь приходится разгребать последствия.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

ЦСКА же за тот же период потратил на трансферы чуть менее 13 миллионов. И команда, в которой к лету 2021-го назрела перестройка и необходимость менять лидеров, сейчас выглядит куда более монолитно и гармонично, чем потратившая в разы большую сумму. В этом показатель рационального подхода ЦСКА. А ведь за этот год с небольшим в клубе и вовсе произошла смена владельца, что могло пошатнуть стабильность. Не пошатнуло. В ЦСКА сколько нужно доверяли «своим» Березуцким, но при возможности привезли в Москву одного из лучших тренеров лиги. И теперь, даже без масштабных закупок на рынке, ЦСКА конкурирует как минимум за вторую строчку в таблице.

Нет предпосылок к тому, что «Локомотив» покажет в игре с ЦСКА что-то вменяемое — сложно добывать очки, когда в клубе бардак. Но красно-зеленым нужно постараться хотя бы дать надежду своим болельщикам, что в конце тоннеля может замаячить свет.

«Спартак» и «Торпедо»: отголосок великого прошлого

Еще одно дерби с тенью былого величия. Только, в отличие от «Локомотива» с ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо» уже давно обитают в разных весовых категориях. От волшебного ореола этой вывески остались только архивы и воспоминания болельщиков-ветеранов.

Но сейчас обе команды думают о настоящем. Пресс-служба автозаводцев выложила оригинальный ролик в преддверии матча с фрагментом из фильма «Брат» и просьбой о помощи. Намекая на давние дружеские отношения между фанатами клубов. У «Торпедо» дела и правда не очень — шесть очков и последнее место. Помощь бы не помешала.

Но для «Спартака» сейчас не лучший момент, чтобы кому-то идти навстречу. Да, семиочковый отрыв от «Зенита» делает шансы на борьбу за золото эфемерными. Но ведь с третьей строчки напористо поджимают ЦСКА с «Ростовом», а 2-е или 5-е место для красно-белых — большая разница.

Футболисты «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Краснодар» и «Зенит»: большой экзамен для молодой команды

Пожалуй, лучший выбор для болельщиков без ярко выраженных симпатий. По крайней мере с точки зрения зрелищности и качества футбола в этой паре все должно быть в порядке. В силе и классе «Зенита» никто не сомневается, но интересно будет посмотреть на его фоне молодой и задорный «Краснодар».

Клуб Сергея Галицкого чуть ли не больше всех в России пострадал из-за массового отъезда легионеров. Никто не ждал от «быков» ничего интересного, но неожиданно для всех «Краснодар» нашел внутренние резервы, а ставка на своего тренера Александра Сторожука сыграла. В последние недели команда немного поплыла — потерпела неожиданные поражения от «Ростова» и «Ахмата», но в целом производит очень приятное впечатление.

Футболисты «Краснодара». ФК «Краснодар»

В первую очередь интересно следить за прогрессом молодых футболистов. Матвей Сафонов два раза подряд накосячил в матчах РПЛ, но по проценту отраженных ударов он по-прежнему лучший вратарь лиги. Молодые центральные защитники Литвинов и Бородин получают много игровой практики — редкость в России (последний и вовсе уже дебютировал в основе сборной России). В центре поля красиво работает связка из креативных Сперцяна и Кривцова, которых подпирает интересный опорник из Кабо-Верде Ленини. В атаке — отказавшийся уезжать Джон Кордоба и открытие сезона 20-летний Олакунле Олусегун. Справа ветерана Ионова все чаще подменяет Ильзат Ахметов, наконец-то возвращающий свою лучшую форму. Есть на кого посмотреть!

Понятно, что прямо сейчас эта команда не претендует на роль сильнейшей в России. Но из-за специфически сложившихся обстоятельств наблюдать за ее развитием особенно интересно. Матч с «Зенитом» — большой экзамен на зрелость. Готова ли пройти его команда Сторожука?

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Все эти три вывески объединяет одно — раньше (год-два или 20 лет назад) они гарантировали интересный футбол высокого качества. Но так ли плохо, что сейчас ни один из этих матчей не будет битвой равных соперников? Команды решают разные задачи, но это не значит, что теперь нас ждет скучный футбол. Частенько при таких раскладах все бывает как раз наоборот.