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13 января, 20:10

Новое решение CAS — четкий сигнал: российские клубы можно грабить дальше

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Офис РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юри Алберто.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Апелляции о приостановке контрактов иностранцев отклонены.

Во вторник Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обнародовал мотивировочную часть решения об отклоненной апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных соревнований.

Сам вердикт вынесли еще в июле. А его мотивировка окончательно убедила: даже на таком уровне не подобрали формулировок, чтобы объяснить свое же решение. Общий посыл свелся к вопросам безопасности, а в конце Россию вообще признали пострадавшей стороной.

«К сожалению, ФИФА была вынуждена пойти на шаг, за который ни РФС, ни российские команды, ни российские игроки ответственности не несут, но который, вероятно, продолжит оказывать негативный эффект на российский футбол в целом», — говорилось в заявлении

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Возмущаться бессмысленно — ЧМ-2022 уже прошел (как и еврокубки), а рассчитывать на изменение вердикта было бы слишком наивно. К тому же на тот момент не приняли ключевого решения — по апелляциям на разрешение ФИФА приостанавливать контракты иностранным тренерам и игрокам.

2 августа их подали восемь клубов: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

Юри Алберто. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Юри Алберто.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Все пострадали в разной степени. Наименьший урон получил «Зенит», который потерял только Юри Алберто, но получил игроков взамен. По остальным ударило мощнее — тот же «Ростов» лишился всех легионеров, «Краснодар» потерял основную обойму. «Рубин» вообще оказался в Первой лиге — и уверял: если бы не отъезд иностранцев, на которых в Казани давно делали ставку, падения бы не случилось.

В суде клубы просили немедленного возвращения футболистов в Россию и денежную компенсацию. Но не получили ни того, ни другого.

Заседание CAS состоялось в конце ноября и длилось шесть часов. А окончательное решение стало известно сегодня.

Вердикт комиссии — все апелляции отклонены.

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В отличие от прошлого решения, это — показательный кейс, который, во-первых, четко расставляет наши позиции в международном праве. Во-вторых, элементарно прикрывает беззаконие в отношении российских команд.

Ведь для того чтобы понять абсурдность решения ФИФА, не нужен CAS. Ситуация максимально прозрачна: футболистам, на которых потратили деньги, разрешили собрать вещи и уехать, агентам — на этом заработать, а другим клубам (конечно же, не российским) — воспользоваться ситуацией и заполучить нужных игроков вне рынка, за ноль.

Узаконив это правило, в CAS просто разрешили грабить футбольные клубы в определенной стране. Теперь каждый может приехать в Россию и бесплатно увезти легионера. А через год вернуть обратно — повезет, если здорового (но вряд ли мотивированного) и с не истекшим контрактом (тогда клуб еще и потеряет в деньгах). И никто ничего не предъявит: есть же решение ФИФА, которое поддержали в Лозанне.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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