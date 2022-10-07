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Сегодня, 00:10

ЦСКА — «Динамо»: серия Федотова под угрозой

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Игорь Акинфеев и Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи ЦСКА и «Динамо» на «ВЭБ Арене».
Самые неудобные соперники ЦСКА в чемпионате России.
Команды, которым чаще всего проигрывал Игорь Акинфеев.
Команды, против которых чаще всего играл на ноль Антон Шунин.
Домашние матчи ЦСКА под руководством Владимира Федотова.
Лучшие домашние команды чемпионата-2022/23.
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Статистика противостояния этих московских команд за динамовского вратаря Антона Шунина, а вот у Игоря Акинфеева в матчах с бело-голубыми ничья — 11 побед и столько же поражений.

ЦСКА и «Динамо» в шестой раз в истории чемпионатов России сыграют на новом армейском стадионе. В последних встречах красно-синие дважды обыграли традиционно неудобного соперника и сравняли счет в противостоянии на «ВЭБ Арене».

Матчи ЦСКА и «Динамо» на «ВЭБ Арене».
Матчи ЦСКА и «Динамо» на «ВЭБ Арене».

Тем не менее игра с «Динамо» все еще не сулит армейцам ничего хорошего. В матчах с бело-голубыми ЦСКА набрал всего 41,67% очков. Из регулярных соперников (больше 10 матчей) только «Зенит» доставляет красно-синим больше неудобств.

Самые неудобные соперники ЦСКА в чемпионате России.
Самые неудобные соперники ЦСКА в чемпионате России.

Оценить сложность соперника можно по статистике капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Легенда армейского клуба обыграл «Динамо» всего 11 раз. 12 встреч завершились вничью, 11 — в пользу бело-голубых. Чаще за свою долгую карьеру Акинфеев уступал только «Спартаку», «Локомотиву» и «Зениту».

Команды, которым чаще всего проигрывал Игорь Акинфеев.
Команды, которым чаще всего проигрывал Игорь Акинфеев.

Зато для оппонента Акинфеева Антона Шунина ЦСКА — традиционно удобный соперник. Ветеран «Динамо» десять раз в карьере «засушивал» атаку красно-синих. Ни одна другая команда не останавливалась Шуниным так часто.

Команды, против которых чаще всего играл на ноль Антон Шунин.
Команды, против которых чаще всего играл на ноль Антон Шунин.

Тем не менее статистика нынешнего сезона явно говорит за армейцев. После назначения Владимира Федотова на должность главного тренера ЦСКА провел семь официальных матчей на «ВЭБ Арене» и одержал в них семь побед. Три соперника уступили армейцам по разу, а «Урал» и «Сочи» — по два, в чемпионате и Кубке. Особенно следует отметить атакующее трио красно-синих: Хорхе Карраскаль и Хесус Медина забили по пять голов, Федор Чалов — четыре.

Домашние матчи ЦСКА под руководством Владимира Федотова.
Домашние матчи ЦСКА под руководством Владимира Федотова.

Армейцы вместе с «Зенитом» держатся идеального графика набора домашних очков. Хуже всех на своих полях выступают «Крылья Советов» (три ничьи и два поражения), «Урал» (одна победа, пять поражений) и «Торпедо» (одна победа, четыре поражения).

Лучшие домашние команды чемпионата-2022/23.
Лучшие домашние команды чемпионата-2022/23.
Антон Шунин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Славиша Йоканович
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