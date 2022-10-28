Динияр Билялетдинов: «Соболев — лучший игрок чемпионата. Но с нырками надо заканчивать»

1. Кто в РПЛ за 14 туров вас особенно восхитил?

— Не могу сказать, что кто-то прямо потряс воображение. Все ровненько, предсказуемо, без каких-то всплесков. Отмечу разве что «Оренбург». Укрепившись качественными легионерами из Латинской Америки, он забыл об «автобусах», играет задорно. Приятно наблюдать. Как и за «Крыльями». Но у этих команд отсутствует баланс между обороной и атакой. Отсюда и скромное место в таблице.

На «Спартак» сейчас тоже смотреть интересно. Вот он как раз хорош в переходных фазах, да и вообще при Абаскале преобразился. Мы снова видим комбинационный футбол, все через пас. Отличная молодежь подросла — Литвинов, Игнатов, Денисов, Мелешин, Зорин. В прекрасной форме Промес, на глазах прибавляет Соболев. С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали спартаковцы зацепиться должны.

2. А что удручает в лиге?

— 14-е место «Локомотива». Мне все время казалось: еще чуть-чуть — и прорвет. Предпосылки-то были — 3:0 с «Химками» и 5:1 с «Оренбургом», месяц спустя 5:0 с «Химками» уже в Кубке России. Но эти победы так и остались отдельными вспышками. Что говорит о психологической неустойчивости команды.

Некоторые считают, что она и функционально плохо готова. У меня нет такого ощущения. Дело не в «физике», а в неоптимальном использовании ресурса. У нас часто отталкиваются от голых цифр. Дескать, кто больше набегал за 90 минут, тот и в порядке. Но главное-то — не сколько пробежал, а как и куда. Вон, на Евро-2008 в первом матче мы дали сумасшедший километраж, опередили по этому показателю испанцев. А на табло — 1:4.

Глядя на «Локомотив», вспоминается сакраментальное «рыба гниет с головы». Я о теперь уже бывшем руководстве и тренерском штабе. Но это с одной стороны. А с другой... Ну, должно же быть у игроков самолюбие!

Наир Тикнизян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

3. Понимаете капитана «Локо» Дмитрия Баринова, обвинившего одноклубников в... Скажем так — в безразличии?

— Я видел много матчей «Локомотива». Бросается в глаза — жилы рвут единицы. Но это не отсутствие желания. Просто растерянность. План на игру не работает — и все рушится. Появляются дыры в обороне, кто-то недобегает, и соперник сразу наказывает.

В каких-то матчах «Локомотиву» стоило сыграть прагматичнее. Не лететь вперед сломя голову, а отойти назад, построже действовать в обороне. Заманить соперника — и потом поймать на контратаке. Тактической гибкости, умения перестроить игру по ходу матча «Локо» явно не хватает.

Если же говорить о самоотдаче, то ни к Баринову, ни к Миранчуку претензий точно нет. Но что они могут, когда нет поддержки?

4. Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в нынешнем сезоне. А вы какой суммой рискнули бы, если бы отправились к букмекерам?

— Ой, я ненавижу пари, ставки, даже в букмекерской конторе ни разу не был. Ну а Петржелу можно понять — вряд ли что-то помешает «Зениту» в пятый раз подряд стать чемпионом. Да, иногда петербуржцы могут оступиться. Но все равно у них огромный запас прочности. В нужный момент надавят на педальку — и умчатся далеко-далеко. И по уровню финансирования, и по глубине состава «Зениту» в России сегодня нет равных. Ни одна линия не проседает, плюс ребята на кураже. 43 забитых мяча за 14 матчей — фантастический результат!

Футболисты «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ»

5. Кто сейчас лучший игрок чемпионата?

— Многие будут выбирать между Промесом и Малкомом. Оба действительно выглядят мощно, набрали уже кучу очков по системе «гол плюс пас». Но от этих футболистов априори ждут яркой игры.

А я назову Соболева. Пусть забил поменьше, чем голландец и бразилец, зато прогрессирует. Спартаковский форвард не слишком одарен с точки зрения скорости или дриблинга. Но нащупал свои сильные качества и по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперед.

Напрашивается параллель с Дзюбой. С годами тот понял, что его главный козырь — силовое давление в штрафной площади. Ему даже прыгать не надо. Отрывается от земли на спичечный коробок — и благодаря высокому росту спокойно выигрывает верховую борьбу. А дальше удар либо скидка партнеру.

У Соболева другая фишка — выбор позиции. Умение вовремя оказаться в нужном месте. В «Спартаке» есть футболисты, способные вложить мяч точно в ногу. Соболев чувствует эти моменты, успевает отклеиться от опекуна — и пробить.

Единственное, что не нравится в его игре, — бесконечные падения. При таких габаритах можно и получше стоять на ногах. Если он хочет играть в Европе, с нырками надо заканчивать. Там подобные фокусы не то что не приветствуются — наоборот, в минус идут.

6. В Медиалиге, где с этого сезона играете за команду РФС «Наши парни», что-то шокировало?

— Только околофутбольные вещи — треш-ток, скандалы, желание раздуть конфликт из ничего. С эмоциями тут явный перебор.

Или проводим двусторонку, а по полю рассекает парень на гироскутере. С камерой. У меня ступор. Слышу: «Да все нормально, не переживай...» А я думаю — дикость какая-то. Он же может потерять управление и в кого-то влететь, нанести травму. В другой раз уже во время матча один из наших соперников внезапно нацепил маску, встал в центре поля и начал на телефон снимать.

Нет, я понимаю — надо быть в тренде, подогревать интерес, увеличивать количество просмотров. Наша команда тоже какие-то движения в сторону медийности делает, но корректно, без ругани и истерик. А многие перегибают палку.

7. Хоть раз у вас мелькнула мысль — зачем вообще в это ввязался?!

— Было такое на первых порах. Сейчас освоился. Плюсов-то больше. Играю, держу себя в форме, пузо не растет. На одной волне с молодежью. Здесь ведь среди болельщиков очень много подростков. С удивлением обнаружил, что они не знают ни мое поколение, ни предыдущее. Представляете, идем из раздевалки в сторону поля, кругом толпа. Ребята переговариваются: «А это что за высокий мужик?» И указывают пальцем на Егора Титова. Я на секунду обомлел. Потом остановился, провел ликбез. Уже хотя бы ради этого стоило заявиться в Медиалигу.

8. Андрей Соломатин говорил мне: «Некоторые футболисты в «медийке» получают по 250-300 тысяч рублей в месяц. Не считая премиальных!» Вас имел в виду?

— Ну что вы! Речь о раскрученных командах, с большой аудиторией. Они подтянули спонсоров, поэтому могут себе позволить платить такие деньги. А мы лишь в начале пути. У нас и заработки гораздо скромнее. С цифрами, о которых вы упомянули, даже близко не сравнить.

9. Как для себя объясняете популярность Медиалиги?

— Скандальность. Хайп. Когда-то народ взахлеб «Дом-2» смотрел, затем рэп-батлы, сейчас новый тренд — Медиалига. Современная молодежь воспитана интернетом, вклинить в эту струю футбол не так уж плохо.

Теперь важно удержать интерес. Конечно, с каждым годом делать это будет сложнее. Все приедается, в том числе и скандалы. Появляются другие развлекухи.

Но в Медиалиге не боятся экспериментировать, менять правила. Например, недавно добавили красный мяч. Любая команда может взять его за матч один раз на три минуты. Гол таким мячом считается за два. Это вносит эффект неожиданности. Тем интереснее! И футболистам, и зрителям!

Футболисты 2DROTS. Василий Пономарев

10. В сентябре, после того как в России объявили частичную мобилизацию, вам вручили повестку в военкомат. Расскажите, как это было.

— Десять утра, я еще в кровати лежу, подремываю. Вдруг звонок в домофон. Жена спрашивает: «Ты что, доставку заказывал?» Отвечаю: «Нет. Наверное, повестку принесли...»

11. Хорошая шутка.

— А я и не шутил. Была чуйка. Подхожу к двери, смотрю — стоят двое. Один в штатском, другой в военной форме, в руках повестка. Я взял, расписался. Сразу обратил внимание, что фамилия написана с ошибкой, но адрес-то мой. Деваться некуда — на следующий день отправился в военкомат. Там все спокойно прошло. Сверили данные, которые давно не обновлял, и через сорок минут отпустили.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

12. Когда ехали в военкомат, понимали, что произошла ошибка? Вы же по возрасту под частичную мобилизацию не попадаете.

— Да я был готов к любому повороту. Вы же помните, что творилось в те дни. Полная неразбериха! Я и кнопочный телефон захватил с собой на всякий случай...

Мне кажется, и сегодня от призыва никто не застрахован. Но бежать в Армению, Казахстан или еще куда-то точно не собираюсь. Я люблю свою страну. Если скажут: «Иди служить» — пойду. Других вариантов нет.

13. В 2019-м вы мне рассказывали: «Два года назад товарищ из мира футбола попросил в долг миллион рублей. И не вернул. Видимся периодически. Он молчит, я тоже не напоминаю. Принципиально! Жду, когда совесть проснется...» Проснулась?

— К сожалению, нет. Вот с тех пор в долг и не даю. Это рушит отношения.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Для борьбы со злом все средства хороши.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Первое — лицемерие. Второе — отсутствие критического мышления. Когда человек принимает на веру все, что в уши нальют. Прямо бесит! Третье — стремление вывернуть свою жизнь наизнанку. И ждать реакции в виде лайков. Я не из тех, кто будет все выставлять напоказ. Поэтому меня и нет в соцсетях.