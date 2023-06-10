Дмитрий Иванов: «В «Спартаке» два классных игрока — Промес и Литвинов. Остальные — средненькие даже по меркам РПЛ»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — бывший генеральный директор «Динамо».

1 — Чемпионат России завершен. Было для вас в этом сезоне открытие со знаком плюс?

— Летом 2022-го болельщики были настроены скептически — многие легионеры разъехались, уровень футбола в стране падает, еврокубков нет... Но прошел год, и выяснилось — все не так уж плохо!

Мы увидели самый результативный сезон в истории РПЛ. В среднем команды забивали более трех мячей за игру. Да и вообще ярких матчей хватало. Такой футбол хочется смотреть!

Понравилась мне и новая формула Кубка России. Не понимаю тех, кто ее критикует. Наоборот, все логично — раз пока не участвуем в европейских турнирах, пусть в Кубке будет максимальное количество игр.

2 — Открытие со знаком минус?

— Внедрение Fan ID. Я как был его сторонником, так и остаюсь. Но пора признать, что запуск этой системы прошел с большими перекосами.

На мой взгляд, сначала нужно было провести амнистию болельщиков. Разумеется, не тех, кто замешан в уголовных историях. Речь о людях, которые совершали административные правонарушения. Кроме того, Fan ID должен был стать не обычным пропуском на футбол, а своего рода бонусной картой. С программой лояльности, какими-то привилегиями. Не случилось ни того ни другого. Жаль.

Болельщицкий бойкот я не одобряю. Слишком прямолинейный подход. Вдобавок он привел к тому, что активные фанаты просто вычеркнули себя из футбольного сообщества. Раньше-то к их мнению прислушивались. Это была реально могучая сила, которая могла повлиять на судьбу игрока, тренера, менеджера.

Когда сейчас руководители наших клубов говорят в интервью, что им не хватает фанатского движа, я понимаю — лукавят. Да они счастливы, что на стадионе никого нет! Завалил сезон — и никто тебя с трибун не костерит, не вывешивает обидные баннеры. Так что можно спокойно налить в уши своим акционерам — мол, все в порядке, работа кипит... И те верят!

Футболисты «Зенита». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

3 — Почему за пять лет в России так и не появилось команды, способной сбросить «Зенит» с пьедестала?

— Потому что «Зенит» оторвался далеко-далеко. Не сейчас. У него накопленный гандикап, который с каждым годом только увеличивается. За один сезон такое отставание отыграть не удастся. Потребуется несколько лет.

В «Зените» все идет поступательно, никаких шараханий. И на поле, и за его пределами. Полное доверие тренерскому штабу во главе с Семаком, вдумчивая трансферная политика, понятные решения. А в других клубах — сплошные качели.

4 — Значит, и в следующем сезоне золото отправится в Петербург?

— Наверняка. Я не вижу у «Зенита» конкурентов. Пожалуй, лишь ЦСКА через пару сезонов сможет навязать ему борьбу — если Федотов пришел всерьез и надолго. За год он сколотил крепкую команду, теперь необходимо точечно усилить несколько позиций. ЦСКА нужны богатые покупки. Не Зделар и Заболотный, при всем к ним уважении, а игроки калибра Барриоса и Вендела, которые на поле делают разницу.

С интересом стану наблюдать за развитием «Локомотива». Решения последних месяцев — назначение Галактионова, приход Пиняева, Глушенкова, Лантратова и Дзюбы — мне импонируют.

А вот «Спартак», как всегда, на перепутье. Федун ушел, но конфигурация управления клубом до сих пор не выстроена. Ни стабильности, ни последовательной стратегии пока не просматривается. Клуб на пороге очередных кадровых потрясений. Что, конечно, отразится на импульсивном Абаскале. Который, похоже, сам не понимает, чего хочет. У него ведь и из Европы предложения есть.

Весной испанца часто критиковали, хотя из «Спартака» он выжал максимум. Взял бронзу вопреки всему. В его распоряжении всего два классных игрока — Промес и Литвинов. Остальные — средненькие даже по меркам РПЛ. Зобнин давно потух. Мозес после разрыва ахилла никак не наберет форму. Джикию замучили травмы — отсюда и ошибки. А Соболев мне никогда не нравился. Дело не в его поведении, бесконечных спорах с арбитрами и соперниками, демонстрации интимных мест... Просто как форвард до высокого уровня не дотягивает.

5 — Если бы решение зависело исключительно от вас — кто сегодня тренировал бы ваше любимое «Динамо», за которое болеете с детства?

— Первым на ум приходит Черчесов. Я не большой поклонник Станислава Саламовича, но прекрасно понимаю, что сейчас «Динамо» нужен именно такой тренер. Вот он быстро навел бы там порядок. Другое дело, насколько это интересно самому Черчесову, который комфортно чувствует себя в Венгрии, недавно еще на год продлил контракт с «Ференцварошем»...

А из тех, кто свободен, кандидат номер один — Кобелев. Мой старый товарищ и очень хороший специалист. В нем сомнений нет, по профессиональным качествам — топ. Вы же помните, что с Кобелевым в 2008-м «Динамо» завоевало бронзовые медали. Кто смог повторить этот успех? Только Шварц. 14 лет спустя.

6 — Почему Кобелев уже шесть лет не востребован?

— Ошибаетесь! У него было много предложений. Некоторые клубы РПЛ, первого дивизиона забрасывали удочки и через меня. Но Андрею неинтересно работать в команде, где нет больших задач. Говорит: «Зачем размениваться?» В чем-то его понимаю. Но и шесть лет без практики — срок приличный. Пора возвращаться в профессию.

7 — Когда вы осознали, что Славиша Йоканович — тупик для «Динамо»?

— Начнем с того, что сербы быстро учат русский язык, он легко им дается. Но Йоканович и с командой, и с журналистами предпочитал общаться на английском. В какой-то момент это стало напрягать.

Тренер даже не пытался освоить русский! То ли не хотел сокращать дистанцию с футболистами, то ли чувствовал себя временщиком. Я понял — он здесь ненадолго. Да и игра, которую показывала команда, совершенно не впечатляла.

Ладно, бог с ним, с Йокановичем. Главный вопрос — почему сезон для «Динамо» получился настолько провальным? Что пошло не так? Запоздалая и уже никому не нужная отставка серба за три тура до финиша — не объяснение. Где детальный анализ? Хочется послушать Бувача, представителей ВТБ. Но все молчат. Хотя девятое место для «Динамо» — не просто плохой результат. Это катастрофа!

8 — Лучший игрок «Динамо» в минувшем сезоне?

— Тюкавин. К нему меньше всего претензий. Йоканович на острие чаще выпускал Смолова, но Костя не обижался. Выходя со скамейки, сразу включался на полную катушку, забил девять мячей.

Эпизодами вспыхивал Фомин. По сравнению с прошлым сезоном явно прибавил Гладышев. Захарян, хоть и сдал, но все-таки набрал 11 очков по системе «гол+пас»... Я к чему? Хорошие футболисты в «Динамо» есть. А вот команды — нет. В этом и проблема.

Футболисты «Динамо». Фото Федор Успенский, «СЭ»

9 — Последний случай, когда вы смотрели на игрока и поражались — как он оказался в «Динамо»?

— Сазонов! Не понимаю, почему на него возлагают большие надежды. Да я бы такого защитника в жизни не подписал! Его скилы просто не соответствуют высоким притязаниям «Динамо». Это не только мое мнение, но и тренеров, которые успели поработать с Сазоновым.

Паршивлюк и Скопинцев тоже разочаровали, регулярно допускают ошибки. В «Динамо» очень слабая линия обороны. С тех пор как ушли Колодин и Леандро Фернандес, так и не появился классный центральный защитник. В 2021-м взяли Бальбуэну, но он в России не задержался. Остальные же не отличаются надежностью.

С легионерами в последнее время вообще сплошные промашки. Роберто Фернандес, Маричаль, Нгамале, до этого Нжи, за которого заплатили 5,5 миллиона евро... Ну зачем привозить таких футболистов?! Какая от них польза? Не тратьте деньги, наигрывайте своих пацанов.

10 — Лучший игрок РПЛ-2022/23?

— Вендел. Да, Малком выдал роскошный сезон, с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но Вендел в «Зените» — системообразующий футболист, на котором завязано все в центре поля. Мне кажется, много матчей выиграл именно он — вне зависимости от того, кто тогда забивал.

Невероятно выносливый, в каждом матче выполняет сумасшедший объем работы. Подхватывает мяч у своей штрафной и может спокойно дотащить до чужих ворот. Конечно, все сливки достаются атакующим ребятам вроде Малкома и Клаудиньо. Но по степени влияния на результат и качество игры «Зенита» Вендел для меня — вне конкуренции.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

11 — Лучший тренер РПЛ?

— Федотов. После пяти «мусорных» сезонов для ЦСКА вернул команду в призеры и вывел в финал Кубка. Поставил такую игру, что весной армейцы катком прошлись по соперникам.

Причем началось все с неприятного, я бы даже сказал очень личного поражения от «Сочи» — 0:2. Но Федотов не дрогнул. Наоборот, как раз тогда не побоялся убрать из состава Карраскаля, Медину вскоре сдвинул на левый фланг, нашел оптимальные позиции Чалову с Обляковым. А чуть раньше — Мойзесу. И ЦСКА прорвало! Команда у Федотова управляемая, у футболистов он в авторитете.

12 — Вы хотите вернуться в футбол в качестве руководителя клуба?

— После ухода из «Динамо» все мои проекты так или иначе связаны со спортом. Были приглашения и от клубов. Но сейчас мне интереснее моя нынешняя деятельность. У нас с партнерами медиакомпания, которая специализируется на создании спортивного контента — документальных сериалов, развлекательных шоу, информационных программ. В частности, с Тимуром Гурцкаей делаем YouTube-канал «Это футбол, брат!». Такая роль в нашей футбольной индустрии устраивает меня гораздо больше, чем клубный менеджмент.

13 — Как вам юмористические опыты на YouTube Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы?

— Я не в восторге. В моем понимании — «ту мач». Дело не в количестве ненормативной лексики, которая и у нас в эфире иногда проскакивает. Мне не нравится сам формат, подход к герою, неудачные шутки, которые ведущие подолгу разгоняют. С моей точки зрения, в «Коммент.Шоу» есть более качественные программы.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Ох... Думаю, мои ровесники не раз задавались этим вопросом. И ответ часто менялся — в зависимости от возраста человека, эмоциональной зрелости. Наверное, в молодости я бы сказал: «Да, Жеглов все сделал правильно». А сегодня говорю: «Нет!» Нельзя обманывать и нарушать закон. Даже из благих намерений.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Лицемерие. Жадность. И «Спартак»!