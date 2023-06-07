Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

«Факел» выдержал испытание красноярским манежем. «Енисей» проиграл представителю РПЛ

Гоша Чернов
Корреспондент
Гол Маркова принес «Факелу» победу над «Енисеем».
Фото ФК «Енисей»
Telegram Дзен
Команда Вадима Евсеева победила с минимальным счетом — 1:0.

Есть у нас традиция: как только наступает время переходных матчей, сразу возникают вопросы о лицензировании клубов первой лиги. Кто-то получает разрешение на игру в элите, кому-то отказывают. В этом году не повезло «Алании» — из-за неготовности стадиона бронзовый призер первой лиги лишился права на стыковые матчи. Зато лицензию получил «Енисей», который весной принимал соперников в манеже и там же встречался с «Факелом».

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
07 июн, 15:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
0:1
Факел

Важно упомянуть, что в РПЛ «Енисей» должен играть на Центральном стадионе — если, конечно, получит повышение. Но сейчас на главной арене Красноярска меняют газон, поэтому вариантов не было — только манеж. Именно тема места проведения встречи стала главной в этом матче. Но, может быть, так даже лучше: в день игры температура воздуха в городе превышала 30 градусов, и на такой жаре футболисты легко могли бы получить тепловой удар.

Представители РПЛ почти всегда считаются фаворитами стыков, и этот сезон — не исключение. «Факел» преобразился при Вадиме Евсееве и был близок к тому, чтобы сохранить прописку в элите еще по итогам чемпионата, а «Енисей» после рестарта сезона штормит — сибиряки выиграли всего два матча в последних 11 турах. Кроме того, у красноярцев весь сезон проблемы с тренерами: Артем Горлов ушел зимой в «Пари НН», пришедший ему на смену Вадим Гаранин продержался недолго, так что сейчас командой де-юре руководит директор клуба Алексей Ивахов вместе с Анзором Саная.

Шанс «Енисея» был лишь в одном — максимально выложиться в домашней игре и задушить «Факел» с помощью искусственного газона. Очевидно, что в Воронеже красноярцам придется в разы тяжелее, чем у себя, а тут еще и условия непривычны для всех гостей. Не просто так «Енисей» стал одной из лучших команд первой лиги по игре дома и уступил в Красноярске всего раз.

В интересах «Енисея» было раскручивать темп матча, активно прессинговать соперников, лишая их времени на раздумья. Воронежцы очень долго привыкали к необычному отскоку мяча от газона и, как кажется, так и не привыкли до конца. Но сибиряки из этого не извлекли никакой пользы. Они почти не угрожали воротам Свинова и постоянно разбивались об организованную оборону гостей — даже «Зенит» в минувшую субботу долго не мог ее преодолеть, а «Енисей» к голу так и не приблизился. За 80 минут сибиряки не создали ни одного опасного момента — только в концовке, уже при счете 0:1, Глушков неплохо сместился с фланга и чуть не попал в ближний угол.

У голкипера «Енисея» Ставера работы было куда больше — уже на 5-й минуте он не слишком уверенно отразил мяч после удара Брахими, да и вообще все действия вратаря весь матч были пронизаны нервозностью. Во втором тайме он даже едва не зашел с мячом прямо в ворота после дальнего удара.

&laquo;Енисей&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;, &laquo;Родина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Стыки РПЛ и ФНЛ: «Факел» в манеже Красноярска и «Пари НН» против «Родины». Онлайн-трансляция

Первую половину встречи стоит описать знаменитой фразой Вадима Евсеева о том, что футбол заключается не в забивании голов. Но даже в такой вязкой и полной борьбы игре «Факел» выглядел бодрее, что совсем неудивительно — это же стихия Евсеева.

После перерыва воронежцы заиграли активнее, и уже сразу после выхода из раздевалки Альшин выстрелил в перекладину. А ключевой эпизод встречи произошел на 59-й минуте, когда Сергея Карасева позвали посмотреть видеоповтор и арбитр заключил, что Олег Ланин умышленно вонзил шипы в пах Игоря Калинина, — логичная красная карточка полузащитнику «Енисея».

В меньшинстве сибирякам стало еще труднее и создавать моменты, и обороняться. В самоотдаче им отказать было сложно, но «Факел» выглядел сильнее — Ставер до последнего старался и сохранял ничью для своей команды, но фирменное оружие воронежцев — стандартные положения — все-таки сыграли решающую роль: Марков забил всего через три минуты после выхода на замену.

Обычно при таком счете и на этом этапе матча «Факел» отходит назад и отбивается, но тут в этом не было смысла. У «Енисея» банально не хватало ресурсов даже для внятного финального навала, который мог бы принести хозяевам ничью. Да и она вряд ли бы удовлетворила команду Ивахова — в Воронеже, на переполненном Центральном стадионе профсоюзов, «Енисею» будет невероятно трудно даже забить. Пока все идет к тому, что «Факел» останется в элите.

Евгений Марков
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
«Родина» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд
«Факел» в большинстве обыграл «Енисей» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ
Стыки РПЛ и ФНЛ: «Факел» в манеже Красноярска и «Пари НН» против «Родины». Онлайн-трансляция
«Енисей» — «Факел»: воронежцы открыли счет в матче
«Родина» — «Пари НН»: прямая трансляция стыкового матча
«Енисей» — «Факел»: хозяева остались вдесятером после удаления Ланина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малком и Акинфеев — главные герои сезона, Промес получил награду из рук Зиеша