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Сегодня, 11:30

«По точности пасов Ду Кейрос — это уровень Витселя!» Орлов — о календаре «Зенита» и «Спартака», Малкоме и Аршавине

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Ду Кейрос и Аксель Витсель.
Фото ФК «Зенит»
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Мнение известного комментатора Геннадия Орлова.

Календарь

— Некоторые болельщики «Зенита» считают, что на старте сезона календарь у «Спартака» полегче? Ну... На бумаге, возможно, и так, да. Питерцы начинают чемпионат двумя выездными играми с «Пари НН», «Ростовом», потом дома принимают «Динамо», которое возглавил Личка, и неуступчивый «Факел» Евсеева. А дальше — встреча в Москве с красно-белыми.

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Что ж, ничего страшного в этом нет. Первые туры уходят на то, чтобы команда почувствовала ритм игры, набрала кондиции. Наверное, даже хорошо, что подопечные Семака начинают чемпионат на выезде. Зато, допустим, первый весенний тур в марте «Зенит» проведет дома — с тем же «Спартаком». Так что все довольно сбалансированно.

Ду Кейрос, Мантуан

Теперь о новичках. К «Зениту» присоединился хавбек «Коринтианса» Ду Кейрос. Ему 23 года, может сыграть как в центре, так и справа. Бросается в глаза один статистический показатель. Точность передач этого полузащитника составляет 85 процентов! На таком уровне в «Зените» играл Витсель. Это, конечно, козырь Ду Кейроса. Но посмотрим, как быстро он адаптируется в новой команде.

Футболист «Зенита» Ду Кейрос.
Ду Кейрос.
Фото ФК «Зенит»

Журналист Фабио Алейшо считает, что Ду Кейрос не усилит питерскую команду, не сделает разницу. Я бы не был столь категоричен. Смотря на какой позиции его видит Семак. Если в центре поля, то Вендела Ду Кейрос, конечно, пока не сдвинет. Да и в целом ему еще нужно обрасти мясом. Видел нарезки матчей с его участием. Такой — неказистый, субтильный, не очень высокий. Надо прибавлять в атлетизме. При этом довольно скоростной. Резкий. Может вписаться в игру Семака.

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Как я вам и говорил, «Зенит» выкупил контракт Мантуана. Логичная сделка. Бразилец далеко не всегда проходил в стартовый состав, однако в чемпионате забил шесть мячей, отдал четыре результативные передачи. Внес свой вклад в успех сине-бело-голубых. Нравится, что он может сыграть на разных позициях.

«Зениту» бы еще одного центрального нападающего... Почему вместо Кассьерры? Можно и вместе. Летом к питерцам присоединился перспективный форвард из молодежки ЦСКА Лапинский. У «Зенита» есть и свой воспитанник — Барановский, который в минувшем сезоне выходил на замену в трех играх. Посмотрим, как эти молодые ребята себя проявят. Шанс им обязательно дадут.

Футболист "Зенита" Далер Кузяев.
Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кузяев, Коваленко

Что касается будущего Кругового, то я до конца еще не знаю, уходит ли он в аренду. Вроде бы есть контакты с турецким клубом. Футболист понимает, что выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса крайне сложно. Так что вариант с его арендой я бы не исключил. Круговому в его возрасте надо постоянно выходить на поле.

Кузяев нацелен на Турцию. При этом в нем заинтересован Станислав Черчесов. Так почему бы Далеру не поехать в Венгрию, в «Ференцварош», который выступает в Лиге чемпионов? Хороший вариант! Не думаю, что в Турции ему предложат гораздо большую зарплату.

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«Зенит» может подписать Коваленко из «Крыльев»? Это хороший трансферный ход. Я ведь играл еще против его деда, который выступал за «Арарат»! Коваленко — талант. Тут двух мнений быть не может. В его активе уже есть один матч за сборную России.

Сможет ли он выиграть конкуренцию у бразильцев, покажет только время. Последнее слово за Семаком. А Коваленко надо тренироваться и не закисать, если не получится с ходу пробиться в стартовый состав. Перед глазами стоит пример Бакаева...

Если Малком уйдет, возможно, Коваленко будет играть справа. Хотя, конечно, по своей стилистике он box to box действует как Вендел.

Футболист "Зенита" Малком.
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Малком, Аршавин

Малком и «Ювентус»? Конкретики нет. Но надо учитывать, что туринцы разгрузили зарплатную ведомость. Ди Мария и Паредес летом покинули итальянский клуб. По идее теперь «Юве» в состоянии позвать зенитовского бразильца. Мне, правда, кажется, что Малкому лучше подойдет испанский чемпионат.

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Останется ли Аршавин на посту заместителя гендиректора «Зенита»? А сам-то он что говорит на сей счет? Молчит? Ну не знаю... Я бы посоветовал ему подумать над получением тренерской лицензии. Возможно, ему даже стоит поучиться где-то за рубежом. У него свое видение футбола. Он независим в суждениях. Думаю, из Аршавина мог бы получиться хороший тренер. Выбор, как говорится, за ним. Хотя и в нынешней должности он сделал немало. Отзывы о его работе положительные. Аршавин может разглядеть талантливого молодого футболиста, подсказать, как лучше его раскрыть. При этом Андрей из тех людей, которые не особо любят кому-то подчиняться.

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Ду Кейрос
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