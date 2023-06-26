Сегодня, 11:30
— Некоторые болельщики «Зенита» считают, что на старте сезона календарь у «Спартака» полегче? Ну... На бумаге, возможно, и так, да. Питерцы начинают чемпионат двумя выездными играми с «Пари НН», «Ростовом», потом дома принимают «Динамо», которое возглавил Личка, и неуступчивый «Факел» Евсеева. А дальше — встреча в Москве с красно-белыми.
Что ж, ничего страшного в этом нет. Первые туры уходят на то, чтобы команда почувствовала ритм игры, набрала кондиции. Наверное, даже хорошо, что подопечные Семака начинают чемпионат на выезде. Зато, допустим, первый весенний тур в марте «Зенит» проведет дома — с тем же «Спартаком». Так что все довольно сбалансированно.
Теперь о новичках. К «Зениту» присоединился хавбек «Коринтианса» Ду Кейрос. Ему 23 года, может сыграть как в центре, так и справа. Бросается в глаза один статистический показатель. Точность передач этого полузащитника составляет 85 процентов! На таком уровне в «Зените» играл Витсель. Это, конечно, козырь Ду Кейроса. Но посмотрим, как быстро он адаптируется в новой команде.
Журналист Фабио Алейшо считает, что Ду Кейрос не усилит питерскую команду, не сделает разницу. Я бы не был столь категоричен. Смотря на какой позиции его видит Семак. Если в центре поля, то Вендела Ду Кейрос, конечно, пока не сдвинет. Да и в целом ему еще нужно обрасти мясом. Видел нарезки матчей с его участием. Такой — неказистый, субтильный, не очень высокий. Надо прибавлять в атлетизме. При этом довольно скоростной. Резкий. Может вписаться в игру Семака.
Как я вам и говорил, «Зенит» выкупил контракт Мантуана. Логичная сделка. Бразилец далеко не всегда проходил в стартовый состав, однако в чемпионате забил шесть мячей, отдал четыре результативные передачи. Внес свой вклад в успех сине-бело-голубых. Нравится, что он может сыграть на разных позициях.
«Зениту» бы еще одного центрального нападающего... Почему вместо Кассьерры? Можно и вместе. Летом к питерцам присоединился перспективный форвард из молодежки ЦСКА Лапинский. У «Зенита» есть и свой воспитанник — Барановский, который в минувшем сезоне выходил на замену в трех играх. Посмотрим, как эти молодые ребята себя проявят. Шанс им обязательно дадут.
Что касается будущего Кругового, то я до конца еще не знаю, уходит ли он в аренду. Вроде бы есть контакты с турецким клубом. Футболист понимает, что выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса крайне сложно. Так что вариант с его арендой я бы не исключил. Круговому в его возрасте надо постоянно выходить на поле.
Кузяев нацелен на Турцию. При этом в нем заинтересован Станислав Черчесов. Так почему бы Далеру не поехать в Венгрию, в «Ференцварош», который выступает в Лиге чемпионов? Хороший вариант! Не думаю, что в Турции ему предложат гораздо большую зарплату.
«Зенит» может подписать Коваленко из «Крыльев»? Это хороший трансферный ход. Я ведь играл еще против его деда, который выступал за «Арарат»! Коваленко — талант. Тут двух мнений быть не может. В его активе уже есть один матч за сборную России.
Сможет ли он выиграть конкуренцию у бразильцев, покажет только время. Последнее слово за Семаком. А Коваленко надо тренироваться и не закисать, если не получится с ходу пробиться в стартовый состав. Перед глазами стоит пример Бакаева...
Если Малком уйдет, возможно, Коваленко будет играть справа. Хотя, конечно, по своей стилистике он box to box действует как Вендел.
Малком и «Ювентус»? Конкретики нет. Но надо учитывать, что туринцы разгрузили зарплатную ведомость. Ди Мария и Паредес летом покинули итальянский клуб. По идее теперь «Юве» в состоянии позвать зенитовского бразильца. Мне, правда, кажется, что Малкому лучше подойдет испанский чемпионат.
Останется ли Аршавин на посту заместителя гендиректора «Зенита»? А сам-то он что говорит на сей счет? Молчит? Ну не знаю... Я бы посоветовал ему подумать над получением тренерской лицензии. Возможно, ему даже стоит поучиться где-то за рубежом. У него свое видение футбола. Он независим в суждениях. Думаю, из Аршавина мог бы получиться хороший тренер. Выбор, как говорится, за ним. Хотя и в нынешней должности он сделал немало. Отзывы о его работе положительные. Аршавин может разглядеть талантливого молодого футболиста, подсказать, как лучше его раскрыть. При этом Андрей из тех людей, которые не особо любят кому-то подчиняться.