«Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних событиях, связанных с «Зенитом», Дзюбе, Соболеве и Абаскале.

Малком

— Малкома вызвали в сборную Бразилии. За него можно только порадоваться. Повышает ли это вероятность его ухода из «Зенита»? Думаю, да. Раз он игрок сборной Бразилии, на него должен быть серьезный спрос в Европе. Если он летом покинет питерский клуб, это точно не станет сюрпризом. Нормальная история. Он провел очень сильный сезон, внес большой вклад в чемпионство. Сейчас Малком на пике. Молодец. Но можно отметить и «Зенит», который готовит кадры для сборной Бразилии. Это почетно.

Так что, думаю, Малком уйдет. При всем уважении к «Зениту», этому футболисту надо двигаться дальше. Зачем подрезать ему крылья? Тем более мы не участвуем в еврокубках.

Найдут ли ему замену? Только время покажет. У Сергея Семака хороший вкус на игроков. Это должно обнадеживать болельщиков питерской команды. Посмотрим. Будут искать. Настораживает то, что те игроки, которые получили шанс в последних матчах, не особо-то себе проявили. Понравился разве что Мантуан. Он, по моей информации, кстати, вроде бы, остается в «Зените».

По будущему Вендела и Клаудиньо пока ничего не ясно. И думаю, эта неопределенность продлится еще довольно долго. Писали, что «Рома» нацелилась на Вендела. Правда, потом агент полузащитника сказал, что ничего об этом не знает. Возможно, это все действительно слухи.

Иван Ломаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ломаев, Лунев

Прочитал сегодня, что «Зениту» интересен Ломаев. Удивился. Мне кажется, это все-таки агентские игры. Пишут, что вратарь «Крыльев» хорошо играет ногами. Ладно. Но вы видели, сколько ошибок он совершил в этом сезоне? Пока Иван действует довольно авантюрно, покидает ворота, когда этого делать не следует. Опрометчив! Зачем «Зениту» приглашать такого голкипера?

Возможно ли возвращение Лунева, который покинул сейчас «Байер»? Не уверен. Он все-таки довольно странно уходил. Расставание не по любви. Были там свои нюансы, моменты. Да и хочет ли сам Андрей продолжить карьеру в РПЛ? Может быть, он останется еще в Европе.

Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бакаев

Бакаев едва ли может занести себе этот сезон в актив. Нужно ли ему уходить в аренду? Это он должен решать, поговорив с Семаком. Тут мне сложно что-то советовать. Почему у него не получилось? Дело в психологии, менталитете. Зелимхан дрогнул. Сначала он выходил на поле — искры из глаз, заряжен был. А потом сник. Оказался не готов к конкуренции. Может быть, понял, что у него нет шансов выиграть борьбу у Малкома. Но есть же пример Кузяева. Далер пробивается в состав, может играть на разных позициях. Да, весной он уже был не так ярок, как осенью, однако свою лепту в итоговый результат, безусловно, внес. Бился!

А Бакаеву, возможно, где-то не хватило характера. Он сам должен в себе разобраться, почему в итоге дрогнул. Помню, его выпустили в кубковой игре с «Волгой». Пожалуйста — проявляй себя, а он мало что показал. В том же Кубке забил «Динамо», но все пасы отдавал назад, выключался. От него ждали проходов по правому флангу, а он, видимо, боялся ошибиться.

Мне жаль его спортивную карьеру. Получается, что Бакаев не рассчитал свои силы. Он же понимал, какая в «Зените» его ждет конкуренция. Но все равно решился на такой шаг. После «Спартака» пошел в «Зенит». Сами понимаете. какая была реакция у болельщиков. Зелимхан бросил себе серьезный вызов, но пока не выдержал такого испытания. Пропала злость, задор...

Я вот смотрю на молодых игроков «Ростова» и радуюсь. Как они бьются, как стелются, как заточены на результат! Карпин выжимает из этого состава все, великолепно настраивает ребят. Молодцы, прогрессируют! А в «Зените» в то же время Сутормин и Караваев почему-то притормозили в развитии. Работа с мячом по-прежнему хромает. Они, увы, не техничные. Значит, надо больше тренироваться!

Гильермо Абаскаль и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Абаскаль и Соболев

Абаскаль сказал, что остается в «Спартаке». Что ж, это хорошая новость для красно-белых. При этом тренере явно виден прогресс — и по игре, и по результату. Но как же его все-таки подвел Соболев своим безрассудным поступком! Абаскаль лишился забивного форварда, на которого рассчитывал... Соболева как раз и не хватило в игре с «Пари НН». Нападающий-то он добротный, но пора уже взрослеть. А если «Спартак» не станет вторым? Это же не шутки. За третье место — другие премиальные. Другие деньги! Разве Абаскалю могло в страшном сне присниться, что у него ведущий нападающий способен на такие вещи...

Абаскаль в целом качественно сработал. А спад «Спартака» весной связан с тем, что этот тренер никогда ранее не сталкивался с такой длительной зимней подготовкой. Отсюда и некоторые просчеты.

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дзюба

Конечно, нужно похвалить Михаила Галактионова. Его «Локомотив» очень ярок по весне. Удивляет ли меня Дзюба? Артем, конечно, уже не такой подвижный, как прежде. Но все равно — себя не запускает. А какую скидку он сделал Тикнизяну в дерби с «Динамо»! Так в РПЛ никто не умеет. За одно это качество, этот навык — игру головой, скидки — его можно держать в «Локомотиве» еще несколько лет.

Белоус сказал, что Дзюба уже еле шевелится? Ну... Это его мнение. Юрий имеет право на свою точку зрения. Я похвалил Дзюбу, но нужно делать еще и скиду и на то, что уровень футбола у нас, увы, сильно просел.

Ну какой брак в передачах! Где культура паса? Сплошное бескультурье. И эти бесконечные передачи назад и поперек, даже когда футболистов никто не прессингует... Ну где нестандартные ходы? Все предсказуемо. Многие действует стереотипно. Ну ты уже заранее знаешь, что Чистяков отдаст ближнему — Алипу, а не станет обострять. Ну почему бы не попытаться по бровке запустить партнера? Нет, не рискует... Да, сейчас мы не играем в еврокубках. Но «Зенит» все равно стремится к тому, чтобы соответствовать европейскому уровню.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Аршавин, Пиняев, Захарян

Поздравляю Андрея Аршавина с прошедшим днем рождения. Считаю его сильнейшим российским футболистом в истории. Он и в «Арсенале» поиграл, забивал четыре гола «Ливерпулю» и был ключевой фигурой в сборной России на Евро-2008.

Да, Канчельскис несколько сезонов провел в «МЮ» у Фергюсона. Аленичев с «Порту» под руководством Моуринью становился победителем Лиги чемпионов. Но Аршавина я все равно ставлю выше — по технике, по пониманию футбола. Он был более тонким игроком, типичная «десятка». Воспитанник ленинградского футбола, школы «Смена».

Новых Аршавиных пока не видно. Вообще сейчас нет плеймейкеров в РПЛ среди россиян. Был же Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Егор Титов, которого я тоже поздравляю с прошедшим днем рождения. Жаль, что он не попробовал свои силы в Европе.

Сейчас таких нестандартных исполнителей, увы, нет. Захарян? Мы слишком много авансов ему выдали. Арсен почему-то остановился в своем развитии. Пиняев резкий, нестандартный. Но он скорее фланговый футболист. Кстати, писали об интересе к нему со стороны «Зенита». Да, думаю, он бы мог подойти питерской команде. Как и Кордоба из «Краснодара». Но смущает один момент. Пиняев уже в столь юном возрасте получает мышечные травмы. Понятно, что глобальные выводы делать рано, но мышечный аппарат готовится в детско-юношеском футболе. Вдруг уже где-то мышечные волокна не выдерживают? Не знаю. Тут надо все просчитать. Надеюсь, что у Сергея эта травма лишь эпизод. Посмотрим на дистанции.