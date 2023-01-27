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«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Виктор Мозес.
Фото ФК «Спартак»
Неманья Максимович.
Фото Global Look Press
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Ответил на вопросы после матча с «Ботевом» — 1:0.
Товарищеские матчи. Клубы.
27 янв, 11:00. ()
Ботев Пл
0:1
Спартак

«Спартак» завершил первый тренировочный сбор в ОАЭ победой над болгарским «Ботевом» со счетом 1:0. После игры главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» подвел итоги сбора, рассказал о трансферной кампании клуба и поделился мнением относительно ситуации вокруг Кейта Бальде.

Мозес однозначно еще сыграет в этом сезоне

— Довольны ли вы выполненной работой на первом сборе?

— Первый шаг мы сделали. Было непросто, команда находилась под нагрузками. У нас были очень интенсивные тренировки, особенно на второй неделе. Было и по две тренировки в день. В этих матчах мы играли под нагрузками, нам не хватало свежести, мы это понимали. Мы довольны этим периодом. Пришло время, чтобы распределять нагрузки по-другому. Будем двигаться дальше.

— Какие задачи вы ставили перед командой на товарищеские матчи? Что хотели посмотреть?

— Результат влияет на восприятие. Я рад, что мы положительно завершили две игры, не так много позволяли создавать соперникам. Хотя, безусловно, счет и результат в таких матчах стоят не на первом месте. Мы смотрели на определенные показатели. Нам нужно было снова найти свои тайминг, сыгранность, свежесть. Это было самое важное. И в целом мы довольны.

— В матчах мы не видели на поле Селихова, Умярова, Мартинса. Как скоро они будут готовы выйти на поле?

— В подобных ситуациях риск неоправдан, нужно делать все постепенно. Ребята только-только восстановились после травм. Они должны сами почувствовать, что готовы войти в ритм команды. Мы ждем, когда они смогут сыграть наравне с остальными. Торопиться нет смысла, это чревато травмами.

Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес.
Фото ФК «Спартак»

— Есть ли шанс, что Мозес сыграет в этом сезоне?

— Однозначно да. Мы его увидим! Он проходил период восстановления. Мы постоянно с ним общались, виделись в Лондоне. Не могу сказать, что он готов на сто процентов, но думаю, в ближайшие дни Мозес будет полноценно вовлечен в тренировочный процесс. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы работаем над тем, чтобы он был готов к возобновлению чемпионата. Будем работать постепенно.

— В какой форме сейчас Квинси Промес, который тренируется в Москве отдельно?

— Он профессионал. Наш штаб постоянно с ним на связи. Его работа и физическая нагрузка полностью соответствуют стандартам, которые получает команда в ОАЭ. Поначалу ему будет не хватать сыгранности, но это приобретается достаточно быстро. Тем более мы говорим о футболисте, который имел много практики в первой части сезона. Не думаю, что с этим будут проблемы.

Новичок &laquo;Спартака&raquo; защитник Дуарте. Премьера Дуарте и победный гол Мелешина. «Спартак» одержал рабочую победу

Мы подписали тех игроков, которых хотели

— «Спартак» пополнили два новых футболиста — Тавареш и Дуарте. Насколько вы довольны этими трансферами?

— Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят. Важно отметить и возвращение в строй троих наших футболистов, которые восстановились после травм, — Умярова, Мартинса и Мозеса. Это тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда может прогрессировать и двигаться вперед. Смотрим в будущее позитивно.

— На этом трансферная кампания «Спартака» на вход закрыта?

— Да, я думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли. Мы заменили Рассказова и Мевлю (на Тавареша и Дуарте). Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона. Есть у нас и много молодых футболистов: Зорин, Пяткин, Иванников, Мелешин, Шитов. Им помогают ребята с опытом. Команда строится на таких компонентах, на таких взаимодействиях.

Неманья Максимович. Фото Global Look Press
Неманья Максимович.
Фото Global Look Press

— Была информация, что Неманья Максимович мог перейти из «Хетафе» в «Спартак». Так ли это?

— Я как тренер могу говорить только о тех футболистах, которыми располагает наша команда. Сейчас у нас хороший подбор игроков. Мы получили тех футболистов, которых хотели. Разумеется, клуб интересовался многими игроками, потому что спортивный директор и отдел скаутинга выполняют свою работу постоянно. Но мы подписали именно тех, кого хотели. И довольны этим.

— Мы видим в СМИ различные публикации на тему семьи Бальде. Видим, что Ванда Нара прилетела в эти дни в Дубай. Это влияет на его тренировочный процесс?

— Мы одна большая семья. В команде мы поддерживаем друг друга. На тренировочный процесс ничего не влияет. А слухи — это только слухи. Никаких фактов нет. Поэтому не обращаем на это внимания.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

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Виктор Мозес
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ФК Ботев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
11
65
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