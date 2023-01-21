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Сегодня, 00:20

«Мы очень ждем новичков, скоро будут новости». В «Спартаке» анонсировали переход Дуарте и Тавареша

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Томаш Тавариш.
Фото Global Look Press
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Николай Рассказов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы «СЭ» о происходящем в красно-белом клубе.

Делаем все возможное, чтобы Промес набрал форму, он скучает по команде

— Как дела в Москве у Квинси Промеса?

— Квинси попросил поработать индивидуально. Мы пошли ему навстречу, клуб сделал заявление. В данной ситуации мы делаем все возможное, чтобы и Квинси набрал максимальную форму, и команда от его отсутствия не сильно проиграла.

— Как Промес себя чувствует? Скучает по партнерам?

— Настроение у него хорошее — рабочее, боевое. Конечно, он скучает по команде. Вы видите, что в социальных сетях Квинси ставит различные реакции и реагирует на посты наших футболистов и нашей медиа-службы. Квинси — красавчик! Он всегда в команде, даже находясь на расстоянии.

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— Промес ходил на матч хоккейного «Спартака». Какая у него еще культурная программа в Москве?

— Дело не в культурной программе. Квинси в целом адаптировался к жизни в России, во многом он русский. Он же Антоха, Братуха. Самое главное, что он сейчас сосредоточен на работе.

— Возможно ли, что Промес получит паспорт Российской Федерации?

— «Спартак» — не орган государственной власти, а футбольный клуб, который не может никак инициировать или влиять на получение гражданином другой страны паспорта Российской Федерации. Это решение зависит только от Квинси. Поэтому будем комментировать по факту, если таковой будет. Пока нам об этом ничего неизвестно.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Различные источники уже подтвердили переход Дуарте и Тавареша в «Спартак». Как вы можете это прокомментировать?

— О любых трансферах на вход или на выход мы всегда сообщаем после того, как подписаны все документы, так как любое заявление от клуба — юридический документ. Как только все будет подписано, мы об этом обязательно объявим. Мы очень ждем новичков, спортивный блок работает, скоро будут новости.

— Какая ситуация у «Спартака» с Николаем Рассказовым? Оформлен ли его переход в «Крылья Советов»?

— Мы говорили, что Миха Мевля и Николай Рассказов с высокой долей вероятности найдут новые команды. Мы благодарны обоим. Николай — спартаковец, ему особые слова благодарности. Пожелаем ему удачи там, где он продолжит свою карьеру. Где бы это ни было. Мне кажется, что правильнее, если тот клуб, в котором Николай продолжит карьеру, сам красиво его представит. Хотя не секрет, что Рассказов сейчас работает с «Крыльями».

Информации об отмене матча с «Ботевом» нет

— Матч с «Левски» был отменен. Какого размера будет компенсация?

— Матч-контракт предусматривает наше право потребовать компенсацию в случае отмены встречи не из-за форс-мажора. История, если честно, неожиданная, но к неожиданностям мы были готовы. Уже согласован соперник вместо «Левски» — это узбекский клуб АГМК. Отмена матча — решение «Левски». Почему они так решили — лучше спрашивать у них.

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— Матч с другим болгарским клубом «Ботевом» также находится под угрозой срыва?

— На данный момент информации об отмене игры нет. Есть матч-контракт, представители «Ботева» уверяют, что все в силе, пока исходим из этого. Если что-то изменится, то будем действовать по плану Б.

— Ваш контракт с «Ботевом» также предполагает компенсацию в случае его отмены?

— Да. Это стандартная процедура.

Квинси Промес
Кирилл Рассказов
Миха Мевля
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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