Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ

Они делают чемпионат России ярче.

Квинси Промес, «Спартак»

Вернувшись в «Спартак», Квинси Промес долго не мог найти себя. В 33 матчах после второго приезда в Россию голландец набрал лишь 9+3 — не такой результативности ждали от лучшего бомбардира-легионера в истории красно-белых! Все изменилось с приходом Гильермо Абаскаля — в 16 матчах этого сезона на счету Промеса 14 голов, шесть результативных передач и победа в голосовании «СЭ» за лучшего футболиста года.

Во второй части сезона Квинси может разблокировать новое достижение, став лучшим иностранным бомбардиром в истории чемпионата России. До Вагнера Лав и Сердара Азмуна (у обоих по 85 голов) голландцу (82) осталось всего три мяча.

Малком, «Зенит»

Малком. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В голосовании «СЭ» Малком занял второе место. На финише сезона-2021/22 бразилец настрелял пять мячей в 10 матчах и помог «Зениту» взять очередной титул. А осенью засиял еще ярче: 12 голов (причем все с игры) + пять ассистов!

Это явно не предел возможностей Малкома. «Это мой лучший сезон, без сомнений. Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, отличаться еще чаще. Сейчас у меня 15 голов (во всех турнирах), хочу для начала поднять эту планку до 20» — цитирует бразильца сайт «Зенита».

Гильермо Абаскаль, «Спартак»

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Главный тренер «Спартака» — возможно, самая стрессовая и расстрельная должность в премьер-лиге. Но как же роскошно справляется Гильермо Абаскаль! Еще летом о 33-летнем испанце никто не слышал, но сейчас именно он — главное открытие РПЛ.

Абаскаль начал с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке, но быстро прокачал тактику, добился прогресса игроков и обеспечил топ-результаты: первое место в группе Кубка России и второе — в чемпионате.

Если весной кто-то и сможет навязать борьбу «Зениту» за золото, то это будет «Спартак» Абаскаля.

Федор Чалов, ЦСКА

Форвард ЦСКА играл у Абаскаля в «Базеле». И, судя по нынешней форме нападающего, поездка в Швейцарию пошла ему на пользу. В 17 матчах РПЛ Чалов отличился уже 10 раз — это второй результат в его карьере (было 15 голов в сезоне-2018/19), хотя впереди еще 13 игр. К форварду вернулись уверенность и наглость, которых не хватало в последние пару лет. Отсюда и высокая результативность вкупе с сыгранностью с другими игроками группы атаки. Важно, что Чалов забивает в важных матчах — отличился в ворота «Зенита» и оформил дубль в дерби со «Спартаком». Ждем от Федора шоу и весной!

Владимир Федотов, «Сочи» / ЦСКА

Владимир Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Владимир Федотов в 2022-м держал топ-планку сразу в двух клубах: весной привел «Сочи» к лучшему результату в истории клуба, а затем вывел на новый уровень ЦСКА. Правда, перед зимней паузой армейцы растеряли форму и ушли на зимний перерыв с одной победой в шести матчах.

Зимой у Федотова будет гораздо больше времени на подготовку команды, чем летом. Весной ЦСКА должен прибавить — вклиниться в чемпионскую гонку будет тяжеловато, но за медали клуб обязан побороться.

Сергей Семак, «Зенит»

Весной Сергей Семак привел «Зенит» к четвертому подряд чемпионству, а теперь в шаге от пятого титула.

Да, у питерцев сумасшедшие ресурсы, но ими еще нужно грамотно воспользоваться. У Семака с этим нет проблем: тренер управляет раздевалкой, где бразильцы спокойно взаимодействуют с россиянами и работают на командный результат.

Этот сезон «Зенит» снова проводит сильнее всех в премьер-лиге. На перерыв команда Семака ушла с шестиочковым отрывом от «Спартака» и феноменальной разницей мячей — 47:7.

Владимир Писарский, «Оренбург» (с 2023 года — «Крылья Советов»)

Владимир Писарский (Сычевой). ФК «Оренбург»

Игрок — открытие года в России ворвался в 2023-й не только с новой командой, но и с другой фамилией. 26-летний форвард сменил «Оренбург» на «Крылья Советов», за которые будет играть под фамилией Писарский.

Прогресс нападающего впечатляет: за 2,5 года Владимир прошел путь от чемпионата Крыма до сборной России. И играет так, что о нем говорят вообще все: Писарский сделал предложение девушке прямо во время матча, отмечал голы с кусочком пиццы и забивал Акинфееву в стиле Жоржиньо.

Даже интересно, сохранит ли он этот темп в Самаре!

Арсен Захарян, «Динамо»

В 19 Захарян стал лидером «Динамо» (в 16 матчах сезона на его счету 2+5) и был в шаге от трансфера в АПЛ. По слухам, в «Челси» сохраняют интерес к полузащитнику, поэтому теоретически переход Арсена в зимнее трансферное окно возможен. Но практически осуществить его по-прежнему непросто.

Важно, что даже после срыва трансфера Захарян не утратил мотивацию и продолжает прогрессировать — рано или поздно он точно пойдет на повышение.

Сергей Пиняев, «Крылья Советов» (с 2023 года — «Локомотив»)

Сергей Пиняев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Прогресс Пиняева впечатляет: год назад его плавно подводили к основе «Крыльев Советов», а теперь вингер переходит в «Локомотив» в качестве игрока сборной России за 2,6 миллиона евро. Важно, что Сергей предельно мотивирован — его не сломила даже жуткая травма, из-за которой он выбыл на два месяца, но вернулся и улучшил результативность. На счету Пиняева три гола и две результативные передачи в 11 матчах РПЛ, а также один мяч в Кубке России — в ворота «Спартака».

Весной Сергея ждет новая задача — максимально быстро адаптироваться в «Локомотиве» и спасти команду от борьбы за выживание.

Валерий Карпин, сборная России / «Ростов»

Из-за отстранения сборной России у Карпина фактически вылетел год в сборной России, зато в «Ростове» 2022-й получился супернасыщенным. После возвращения Валерия Георгиевича команда выдала рывок на финише и закончила девятой. А в новом сезоне окончательно покорила РПЛ, несмотря на то что осталась без легионеров. В 17 турах «Ростов» набрал 35 очков (на три меньше, чем за весь прошлый чемпионат) и ушел на зимний перерыв в топ-3, обогнав «Динамо» и ЦСКА на шесть очков.

Весной банда Карпина вполне может повторить лучший результат в клубной истории (второе место). Без Валерия Георгиевича это вряд ли было бы возможно.