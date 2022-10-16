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Сегодня, 09:30

«Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Капитан армейцев — о важном.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

«Я же еще против Титова и Аленичева играл... Представляете, когда это было?»

— Матчи со «Спартаком» для всех болельщиков и игроков — это заряд бодрости и энергии. Это всегда огонь и красота. За исключением, может быть, пары не очень хороших игр, которые получились, скажем так, тухленькими. ЦСКА — «Спартак» — это бренд российского футбола, чтобы сейчас ни говорили про другие матчи. Особняком все равно стоит наше дерби, и так будет еще долгие-долгие годы. Так что ждем с нетерпением.

Никогда не говорил об ожиданиях, не буду и в этот раз. Все показывает табло. И если команда выигрывает, то она получает максимум удовольствия от любой игры.

Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Акинфеев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Когда я был молодой, «Спартак» был самым принципиальным соперником для меня. Я же еще против Титова и Аленичева играл. Представляете, когда это было? Хорошие времена, веселые: стадион «Динамо» без травы, пыль под ногами... Сейчас я уже не могу сказать, что матч против какого-то соперника является для меня особенным. Это очередной матч чемпионата. Хотя я прекрасно понимаю, что он будет в центре всеобщего внимания и потребует повышенной концентрации и самоотдачи.

Квинси Промес и&nbsp;Хорхе Карраскаль. Промес и Карраскаль выросли на улице. Через что прошли лидеры «Спартака» и ЦСКА

Если выделить какое-то одно дерби, то я назову то, которое мало кто вспомнит. Это игра осенью 2003 года в «Лужниках». Закончили 0:0. Тогда еще Рома Павлюченко был в «Спартаке», как и много других интересных футболистов. Мне было 17 лет, я в том чемпионате играл не так много, Валерий Георгиевич [Газзаев] аккуратно подводил меня к премьер-лиге. Я не ожидал, что выйду, но место в воротах доверили именно мне. В том матче была пара опасных моментов. Например, Павлюченко выходил один на один, и я каким-то чудом отбил тот мяч. Это было мое первое дерби — очень яркий момент, тот матч мне запомнился. Конечно, можно вспомнить много других встреч: и полуфинал Кубка России, когда мы победили по пенальти; и игру, когда я получил травму. Было все — полные «Лужники», страсти, травмы, колоссальные эмоции...

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

«Без фанатов трудно. Даже когда тебя обзывают — в этом есть драйв»

— Это дерби будет без фанатов. Когда открылась «ВЭБ Арена», даже на рядовых играх собиралось порядка 20 тысяч, а на дерби всегда был полный стадион. И взять наш последний матч с «Динамо»... Хорошая игра и по афише, и по раскрутке, и по антуражу, и по содержанию. Но она не собрала даже 10 тысяч. Нет слов, это просто капля в море. Всегда трудно играть без поддержки фанатов. Даже когда тебя обзывают болельщики соперника, то в этом тоже есть драйв. Ты понимаешь, что эта толпа гонит вперед свою команду, но при этом и тебе передает эмоциональный заряд. Ты злишься, появляется кураж. Конечно, фанатов на трибунах не хватает.

«Спартак» сейчас показывает яркую игру, команда быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает. Мы видим, что в хорошей форме Промес и Соболев. Наша задача — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры.

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«Раньше хотелось сыграть на ноль. Если обыграем «Спартак» 5:4, буду очень рад»

— Что касается ЦСКА, то было достаточно матчей, где мы недобрали очков: в Нижнем Новгороде отдали фактически выигранный матч, в Ростове в концовке могли забить, проиграли «Торпедо», не реализовали кучу моментов с «Динамо» и, что парадоксально, вообще могли на последних минутах уступить.

Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет.

Александр Соболев и&nbsp;Игорь Акинфеев. ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова

ЦСКА серьезно обновился этим летом. Новички хорошо влились в команду, нет никаких проблем. Думаю, и по игре видно. Все ребята общаются, могут подстегнуть друг друга словечком. Да, можно много говорить о том, где и как мы теряли очки. Но есть таблица, и в ней мы четвертые, на очко отстаем от второго места. В принципе все идет неплохо.

Все будут настраиваться на классный матч в воскресенье. Обе команды в хорошей форме, качество игры должно быть соответствующим. А сто процентов эмоций мы гарантируем.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова