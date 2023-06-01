«Как можно потерять голову в 20 лет? Это самое начало!» Взлет «Локо», Дзюба, опека Баринова: интервью Карпукаса

Артем Карпукас — главное открытие сезона в составе «Локомотива» — ответил на вопросы «СЭ».

Сезон-2022/23 для 20-летнего полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса стал прорывным. Когда команда находилась в зоне стыков, а от ее игры исходило ощущение безнадежности, единственным светлым пятном для болельщиков был Артем Карпукас. Который признавался: «Я не только футболист «Локомотива», но и фанат».

После рестарта железнодорожники преобразились, по набранным очкам на первом месте весной, а Карпукас продолжил держать уровень. На его счету больше 100 отборов в чемпионате России, по этому показателю он лучший с огромным отрывом.

После дебюта телефон настолько разрывался, что его менять надо было!

— Этот сезон для тебя сразу начался со стартового состава. У тебя есть понимание, почему все так удачно сложилось?

— Под конец прошлого сезона я сыграл шесть матчей. Летом были, конечно, мысли, что пойдут трансферы, которые повлияют на мое игровое время. Но я ничего не боялся — всегда за здоровую конкуренцию. Просто знал: если буду показывать свои хорошие качества — буду играть. Так и получилось. И получается на данный момент.

— Ты рассказывал, что перед дебютным матчем у тебя дрожали руки. Настолько волновался?

— Не так чтобы дрожали... Но да, очень переживал. Когда летели на игру, я очень волновался в самолете. Это был очень желанный и долгожданный момент для меня.

— Как твои друзья и близкие реагировали на дебют?

— Телефон настолько разрывался, что его менять надо было после этого! Там столько сообщений пришло! Очень приятно, что и близкие люди, и те, с кем я вообще не пересекался, начали меня поздравлять. Дебют дебютом, но главное, что дальше получилось закрепиться.

— Тренеры в «Локо» в прошлом году постоянно менялись. Насколько это тяжело для игрока? Было ощущение: «Опять придется доказывать»?

— Смену тренеров сильно не переживал, потому что было понятно — она должна быть. У такого большого клуба, как «Локомотив», не было соответствующего результата. К смене относился спокойно. А вот на результаты реагировал эмоционально. Это было важнее. В игре я старался делать то, что умею, — держать планку. Тренеры, которые были, это оценили.

— Начало сезона у «Локомотива» как-то сразу не задалось. Как это можно объяснить?

— Сборы были прекрасные! По результатам сборов я думал — мы готовы, мы в хорошей форме, переигрывали всех. В июле играли товарищеский матч с «Динамо» — показали себя очень хорошо. Но дальше не пошло.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Когда Галактионов приходил в команду, ты был уверен, что сохранишь место в составе?

— Еще раз отмечу сборы, но уже зимние. Было нелегко. Михаил Михайлович работал со многими игроками до прихода в «Локомотив». Наверное, по некоторым футболистам у него было больше понимания. Я провел с ним только несколько дней на сборе в молодежной сборной. А с некоторыми Михаил Михайлович работал гораздо дольше, на том же молодежном Евро. Конечно, у меня были опасения. Плюс на сборах я еще получил травму, пропустил какое-то время. Думал, что рестарт для меня может начаться не в стартовом составе. Но все-таки успел проявить себя. Стараюсь доказывать, что могу играть в основном составе.

— Слышал, что сборы с Галактионовым были убийственными.

— Я хотел выложить в социальные сети фотографию, где я еле стою, и подписать: «Убийство в Абу-Даби». Было очень тяжело. Для меня это были первые сборы в жизни, где пять дней была физическая нагрузка. Понимал, что впереди еще 38 дней... Но мы спортсмены, готовы терпеть. Потом уже стало полегче.

— Как вообще отреагировал на приход Галактионова?

— Я понимал, что сто процентов будет лучше. Думал, у нас наладится игра, результат. Так и получилось.

— Ты работал с Галактионовым в молодежке, теперь в клубе. Есть различия?

— У него есть качество, которое было и в сборной, и в клубе, — он очень требовательный. Если его требования не будут выполняться — играть не будешь, независимо от возраста, статуса игрока и других факторов.

— А какие у него требования?

— Беговая работа, например. На это делается большой акцент. По тактике у каждого тренера свое видение. Отдельное отношение к дисциплине. Например, в дубле, в академии на завтрак можно было пойти в сланцах. Тут — обязательно в кроссовках. На теорию так же. Для меня это было в новинку.

— Что будет, если не выполнишь требования по дисциплине?

— Штраф. Сейчас идет особый контроль за весом. На сборах часто взвешивались, следили за жировой прослойкой. Там я штраф заплатил. Немного, но все равно неприятно. Не потому, что это денежное взыскание, а потому, что тренер знает, что у тебя лишний вес. Хочется исправиться.

— Абаскаль — экспрессивный, Федотов делает семейную атмосферу, Семак вежлив со всеми. В чем особенность Галактионова?

— Системность. Михаил Михайлович внедряет в «Локомотиве» систему. Он делает так, что каждый игрок, находящийся на поле, знает куда бежать, как играть, где отобрать мяч, как принять решение.

— Тебя спрашивали в декабре: «Почему сезон для «Локо» складывается ужасно?» На что ты сказал: «Надеюсь, Галактионов найдет ответ». Нашел?

— Если брать результат и игру — нашел.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

После плохих результатов я искал их причину в себе. Наверное, слишком себя накручивал

— Какие итоги этого сезона можешь подвести?

— Если брать весь сезон в целом — он вышел неудачным. Это мой первый полноценный сезон, он непростой. И в психологическом плане, а весна дается тяжело еще и физически. Спасибо докторам и медицинскому штабу, помогают после каждого матча с восстановлением!

— Как ты переживал результаты команды в первой половине сезона?

— Я такой человек, который всегда копается в себе. После плохих результатов, наверное, слишком себя накручивал. Думал, что все зависит от меня, зацикливался на этом. Было тяжело.

— Ты же понимаешь, что в результате игры всей команды не может быть вины одного футболиста?

— Понимаю, но я такой человек — буду винить себя в неудачах. Зато это какой-то двигатель прогресса, помогает развиваться.

— От игры «Локомотива» до рестарта было ощущение безнадежности. Как в команде все это выглядело?

— Все очень переживали. Понимали, что не идет.

— Во второй половине сезона «Локомотив» совершенно другая команда. Первое место по очкам после рестарта.

— Новый тренерский штаб, пришли новички — в совокупности получилась хорошая игра и результат. Делаем все, отдаем все силы ради побед. Мы задолжали болельщикам и себе, хотим приносить очки и положительные эмоции.

— Как изменилось настроение команды, если сравнивать с первой половиной сезона?

— Изменилась и атмосфера, и настроение. На это повлиял и Дзюба — очень положительный человек! Главное, что у нас появилась вера в себя, в свои силы. Мы понимаем, что не можем не то что проиграть — даже сыграть вничью! Идем до конца, отдаем силы для победы вне зависимости от соперника. И с ЦСКА ждали своего шанса, шли вперед, и с «Зенитом» играли в открытый футбол. С «Ахматом» вдевятером — и выбегали в атаки, и второй могли забивать.

— Был ли такой матч, который ты особенно тяжело переживал эмоционально?

— Для меня матч с «Краснодаром» этой весной выдался очень тяжелым в эмоциональном плане. Меня заменили, но я не остался на скамейке запасных, а ушел под трибуны — переживал. В раздевалке даже не смотрел игру, просто ходил вокруг стола и ждал, когда будет дан свисток. Очень эмоциональный матч! Хотелось победить уже.

— Слышал, что у вас неоднократно были разговоры, мягко говоря, на повышенных тонах после матчей. Можешь вспомнить какой-то из них?

— Было достаточно разговоров. И с руководством клуба, и с командой собирались, обсуждали в раздевалке, что результаты — не дело. Видимо, разговоры дошли не до каждого. Сильно они не помогли.

— Кто в те моменты брал слово?

— Баринов. В тот момент он взял лидерство в свои руки на правах капитана. И сейчас его слово для нас важно. Он нам помогает в раздевалке.

Фото Global Look Press

— Как выглядели эти встречи с руководством? Кто на них присутствовал?

— Все. Собирались в зале, разговаривали, старались найти какие-то решения. Что-то вроде мини-собрания. Они спрашивали нас, говорили свое мнение. Главные люди у нас в команде могли высказать свое мнение — почему такие результаты, как исправить положение.

— Какие впечатления остались от работы с немецкими тренерами?

— Благодарен Компперу за то, что при нем попал во взрослый футбол. Не знаю, кто принимал решение взять меня из дубля, но именно при нем я вышел на поле. Отплачивал своей игрой. Циннбауэр? Он не так долго пробыл на посту главного тренера. Нет чего-то отличительного, что я бы мог назвать. Результаты не стали лучше.

— Как часто общался с Томасом Цорном? О результатах, о твоей игре, например.

— Я молодой игрок, ему точно не со мной надо было обсуждать результаты. Общались не так много. После того как я начал привлекаться к основному составу — поддержал меня пару раз. На этом все.

— Помнишь, как Томас Цорн уехал из команды?

— Сыграли с «Сочи», попрощались — сказали друг другу положительные слова. Все-таки вместе работали.

— После поражения от «Сочи» началась глобальная перестройка — новое руководство, новый тренерский штаб, перемены в составе. Это не стало неожиданностью?

— Было понятно, что пойдут большие изменения. Переживания? Было столько изменений и в дубле, и в академии — если за все сильно переживать, то нервной системы не хватит. Знаю принципы футбола. Если нет результата — в клубе идут изменения. Относился к этому нормально.

— Слова Баринова после матча с «Торпедо» об игроках, которым все равно, стали неожиданностью. Ты видел, что были такие игроки в команде?

— У Бары не розовые очки, это была объективная оценка ситуации. Пожалуй, видел.

— Какие впечатления остались от работы с немецкой командой?

— Для меня это был первый опыт во взрослом футболе. Не ссылаясь на результат, просто скажу спасибо, что попал в ту команду, о которой мечтал. В футболе бывает, что что-то не получается.

Хочу заработать футболом на то, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась — и та, которая есть сейчас, и та, которая, надеюсь, будет

— Один из главных тезисов немецкого периода: «Все плохо, но Карпукас — светлое пятно». Как реагировал на это?

— До меня это тоже доходило, скидывали разные тексты, статьи. Может, это как-то и влияло на мое настроение в положительную сторону — на один процент из ста. Но, как говорил, я был зациклен на результатах команды. Сейчас у нас победы, вся команда ­- молодцы. Больше радуюсь за команду, чем за себя. Это приоритет для меня. Думаю, так должно быть у каждого футболиста.

— Сам читал что-то о себе?

— Почитывал. В начале сезона кто-то писал: когда я играю, то «Локомотив» не пропускает. Это было смешно. Думали, что это закономерность — нет, это стечение обстоятельств.

— За тобой внимательно следят болельщики, эксперты, другие клубы — и это все в 19-20 лет. Как с этим справляться психологически?

— У меня позиция по жизни — мне всегда мало. Чего бы я ни добился, мне этого будет недостаточно, я могу больше. Не зацикливаюсь на том, чего достиг.

— Часто на улицах узнают?

— В последнее время немного почаще стало. Могу по центру прогуляться, узнают человека два — болельщики «Локомотива». Какого-то давления я на себе не ощущаю.

— Нередко молодые российские игроки, когда получают взрослый контракт и стабильную игровую практику, начинают отрываться от земли. У тебя были моменты, когда чувствовал что-то подобное?

— Наверное, при повышении доходов увеличиваются расходы. У меня также. Но нет ощущения, что у меня горы всего, могу себе все позволить, нет. Хочу заработать футболом на то, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась — и та, которая есть сейчас, и та, которая, надеюсь, будет. Не остается времени думать, что я могу купить себе что-то или потратить силы и здоровье на какие-то развлечения.

— Ты все еще отправляешь половину зарплаты родителям?

— Конечно, даже больше половины. Не вижу в этом ничего особенного, такое воспитание.

— Сколько сейчас тебе нужно для жизни?

— Смотря что учитывать. Например, есть же съем жилья. Я недавно переехал с базы. Год жил в Баковке, привык к этому. В интернате жил девять лет, на базе год. Но я понимаю, что нужно повзрослеть, а то я не умею ничего (смеется). Есть повод чему-то научиться. Поэтому и решил переехать с базы.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Считается, что Артем Карпукас — одно из открытий сезона. Как не потерять голову от всего, что происходит?

— Все мы с малых лет хотели стать футболистами. Как можно потерять голову в 20 лет, когда ты только начинаешь? Это же самое начало, всё может очень быстро закончиться. Сколько таких историй было — после дебютного сезона игроки пропадали. Это, наверное, не позволяет забывать, ради чего ты столько лет выходишь на тренировки, переживаешь это. Например, во время зимних сборов, когда бежал, лезли в голову мысли со спортом уже закончить (смеется). Не хочется, чтобы это пропало просто так.

— Ты провел много лет в академии «Локо», хотя путь у тебя начался на Алтае. Помнишь, как происходил этот переход в 11 лет от одной ступени к другой?

— На просмотр в Москву я приехал в 8 лет, а на постоянное жительство — в 11. Сейчас сам удивляюсь, как можно было в этом возрасте поехать... Это было и мое желание, но этому очень сильно поспособствовали родители. Я ездил на тренировки из Бийска в Барнаул — 300 километров каждый день. Раньше не понимал, насколько это трудно — лишний раз не говорил слова благодарности, не ценил. Когда подрос — все понял. С квартиры до базы еду 40 минут, мне уже тяжело. А там... два часа в одну сторону, два часа тренировка, два часа в другую. Родители жертвовали всем, чтобы у меня получилось.

— Как в таком ритме можно жить? Как родители на это согласились?

— Так жили около трех лет, было безумно тяжело. Но на тот момент я не понимал всей этой тяжести. Они просто пожертвовали всем, чтобы получилось. Причем не знали, выйдет ли. Почти не было свободного времени — в шесть утра подъем, в девять тренировка в Барнауле, к 13.00 приезжал в школу. Только вечером было немного времени отдохнуть.

— Как из Алтайского края ты попал в «Локомотив»?

— Я занимался в школе Алексея Смертина, а он тогда работал в «Локомотиве». Так что много ребят ездило из Барнаула в Москву на просмотр. Как я говорил, в 8 лет мне дали положительный ответ, но не могли зачислить из-за возраста. До 11 лет «Локомотив» был со мной на связи, мы переписывались.

— Как родители решились на твой переезд в таком возрасте?

— Думаю, они сильно переживали. Но если бы не отпустили — я бы, наверное, высказывал в будущем. В таком случае лучше отпустить, попробовать — не получилось бы, вернулся. Все были бы перед собой честны.

— В голове не укладывается — 300 километров каждый день.

— У меня тоже, хотя раньше было обыденностью. Все удивлялись, а я думал: «Да ладно, что такого? Всего шесть часов, и ты дома». Сейчас я понимаю, как это тяжело.

— Часто удается бывать в Алтайском крае?

— Стараюсь прилетать два раза в год. Но сейчас будет короткий отпуск, всего 14 дней, и снова сборы. Думаю, не успею приехать.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Если бы не получилось связать свою жизнь с футболом, чем бы хотел заниматься?

— На Алтае тяжело чем-то заниматься. Когда я приезжаю туда — вижу, что ценности у людей отличаются от тех, что есть в Москве. Не могу сказать, чем бы занимался. Все мое детство было посвящено футболу, только одному делу. Пошел бы детей тренировать!

— Что первое всплывает в памяти, когда думаешь об академии «Локомотива»?

— Наверное, академия для меня равна моему дому. Когда был в «Казанке», на какое-то время съезжал на квартиру. В свободное время просто приходил на территорию академии, гулял по ней, смотрел на тренировки детей. И сейчас могу. Для меня это очень душевное место. Там я чувствую себя спокойно и умиротворенно.

— С кем-то из выпускников академии общаешься, поддерживаешь связь? Кого-то можешь назвать своим другом?

— Конечно! И с теми, у кого не все хорошо с футболом, и с теми, у кого получается. Женя Морозов для меня очень близкий друг, поддерживаем связь с ним чуть ли не каждый день. После каждой игры обмениваемся мыслями. Переживаю за него.

— Морозов в аренде в «Факеле». Был бы рад его возвращению в «Локо»? Он бы усилил команду?

— Разумеется, очень жду его. Даже не потому, что друг — он сильный футболист.

— Ты рассказывал, что еще в академии познакомился с Пиняевым и Глушенковым. Учитывая, что у вас разный возраст — как это произошло?

— Мы жили все в одном интернате. Пиняев ходил с нами в один класс. Он, как и я, пришел в очень раннем возрасте — нельзя было заселить в интернат, класса этого возраста не было. Договорились, чтобы он ходил с нами. Но пробыл недолго, может, неделю-две.

— Пиняев — главный молодой талант России?

— Сколько Пиняев сыграл за «Локомотив»? Восемь матчей. Забил? Один. Серега — главный талант в России. Но для главного таланта один гол — это мало. Ждем от него большего!

— Есть ощущение, что Пиняев точно уедет в топ-5 чемпионатов Европы?

— У него сумасшедшие качества. На тренировке в сборной России меня поставили против Пиняева с краю защиты на одну игровую тренировку. Это все... Это просто электричка! На своем коротком шаге он вообще не отпускает мяч, бежит. Если все будет хорошо с головой, он спокойно уедет.

— Сам бы хотел попробовать свои силы за рубежом?

— Конечно, всегда хотелось. Но со своими футбольными качествами я не каждому чемпионату подойду. В условной Англии мне было бы безумно тяжело, там сумасшедший темп. Испанский футбол — любимый. Сделаю все, что от меня зависит. Карьера сложится так, как сложится. Нет такого, что настроен на какую-то команду или лигу.

Наир Тикнизян, Артем Дзюба, Артем Карпукас и Илья Лантратов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дзюба все время говорит... Постоянно!

— Ты играешь в одной зоне с Димой Бариновым — каково это? Чаще слышишь критику или подсказ во время игр?

— Подсказ. Хотя и критика бывает, но в шуточной форме. Конечно, может накричать. Не знаю, чего не может Баринов. Он говорит в лицо все, что думает. За это его очень ценю. Прямолинейность — его главное качество.

— Что было самое жесткое из того, что тебе говорил Баринов?

— Игра на Кубок с «Краснодаром», помню момент с пропущенным мячом — отскок, отскок и залетело. Была суматоха возле штрафной, я был на подборе, впереди был мяч у Рамиреса. Побежал его встречать, хотя мне Бара два раза сказал: «Не надо!» Почему-то я не услышал. Зато потом услышал много «ласковых» слов в свой адрес, но я был с ними согласен. После игры обсудили момент, я все понял.

— Слышал, что Баринов много помогает тебе по-футбольному. Это так?

— Он мне в принципе много помогает. Наверное, он взял меня под свою опеку. Например, у нас идет восстановление, все на велосипедах. Баринов — большой профессионал, подходит, говорит: «Пойдем пробежимся». Отвечаю ему, что устал, надо отдохнуть. Он мне говорит: «Слышь, ты, пойдем!» А как ему отказать? Конечно, идем бегать. После одной из игр был случай — я уже переоделся, иду обедать. Баринов подходит и говорит: «Ты куда пошел? У нас с тобой баня, горячая и холодная вода». Я ответил: «Иду! Видишь, специально оделся, чтобы не простудиться». По футбольным качествам мне безумно приятно играть рядом с ним. Он делает колоссальный объем работы, очень сильно помогает. Думаю, мы дополняем друг друга на поле.

— Этой зимой он мог уехать в «Бешикташ», но клубы не договорились по условиям. Как сильно бы сказался отъезд Баринова на «Локо»?

— Это был бы большой удар для «Локомотива», для нашей игры, для раздевалки.

Артем Карпукас и Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Баринов — лидер и капитан команды. Но есть Гильерме, Артем Дзюба. Кто сейчас держит раздевалку?

— Те, кого ты назвал. Плюс Рифат (Жемалетдинов). Антоха (Миранчук) — непререкаемый авторитет. Если он что-то скажет — все будут прислушиваться. Одного человека нет. Лидеры говорят то, что считают нужным. Каждый слушает.

— Как изменилась атмосфера в команде с приходом Дзюбы?

— В лучшую сторону. Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не все идет хорошо — найдет слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать. В России он выиграл все, мы должны к нему прислушиваться. У него колоссальный опыт! Он помогает не только в раздевалке, есть и лидерские качества, победный характер — так мы можем переломить игру. Дзюба знает, что сказать. И подает личный пример на поле.

— В какие моменты Дзюба может напихать?

— Он играл с футболистами высокого уровня. У него есть определенные ожидания от игровых моментов — качества паса, удара, навеса. Когда это не соответствует ожиданиями, Дзюба может высказаться.

— Говорят, что Дзюба постоянно шутит. Тебя стебал как-то?

— Так и есть. Когда первый раз его на сборах увидел... Он все время говорит. Постоянно! Стеб? По прическе мне все время задает какие-то вопросы. На это я просто улыбаюсь, меня не задевает это.

— Ты рассказывал, что Стас Магкеев разряжал обстановку. Как это выглядит сейчас, после перехода Дзюбы?

— Они с Дзюбой шутят друг над другом. Мага всегда думает в положительную сторону, на все смотрит через позитив. Сейчас у него тяжелый момент, получил травму. Будет его не хватать как на поле, так и за его пределами. Это большой футболист и человек. Познакомился с ним еще в академии, теперь стали общаться еще ближе. Желаю ему скорейшего выздоровления!

— У Дзюбы не было практики несколько месяцев, но он пришел в «Локо» и сразу дал результат. Это Артем в порядке или уровень лиги упал?

— И то и другое. Его уровень мастерства позволяет ему решать те моменты, которые у него были. Лучший бомбардир чемпионата России. Легенда РПЛ? Так и есть. Человек столько забил по российским меркам!

— Дзюба переподписал контракт с «Локомотивом». Как минимум на следующий сезон он в команде.

— Конечно, радостно. Он только пришел — сразу много забил, отдал, поменялся результат.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тяжело представить себя в футболке другого клуба. Я бы с удовольствием остался в «Локомотиве»

— Не обидно ли тебе, что самое начало карьеры пришлось на изоляцию российского футбола?

— У каждого футболиста, который только начинает карьеру, мечта показывать себя на самом высоком уровне. Увы, этого сейчас нет. Сборная? Были бы международные матчи — не знаю, получил бы я шанс. Но я бы точно делал все для этого. Когда был в академии, подавал мячи на стадионе «Локомотива» и на матчах Лиги чемпионов, и на обычных играх. У меня была мечта просто играть за этот клуб, она сейчас воплощается. Лига чемпионов в детстве для меня была чем-то невероятным — не просто мечта, а что-то большее.

— Не опускаются ли руки из-за отсутствия еврокубков и международных турниров?

— Нет, потому что в этом сезоне у нас такая ситуация — руки надо хотя бы поднять для начала. Если в целом, все циклично и временно. Надеюсь, когда-то мы вернемся и все станет на свои места.

— Как бы ты охарактеризовал свои отношения со сборной России? Ты вызывался, но так и не смог сыграть.

— Мне было приятно даже получить экипировку сборной. О первом вызове моя мама узнала раньше, чем я. Она мне и позвонила. Это было что-то невероятное. Хотя я максималист — пришел в «Локомотив», поставил цель играть. В молодежной сборной поставил цель — сыграл два матча. В национальной сборной я понимал, что будет тяжело. Все-таки это первый вызов, меня никто не знает. Но, конечно, хотелось получить хотя бы одну минуту, чтобы просто почувствовать это. Мне всего 20 лет. Сделаю все, чтобы были еще шансы.

— У тебя был какой-то разговор с Валерием Карпиным на предмет того, в чем нужно добавить для выхода на поле?

— Нет. При прощании он сказал: «Тренируйся, работай, мы следим». И все. Требования? Разумеется, питание. Валерий Георгиевич делает на это большой акцент. Если всю неделю ешь определенную пищу — в голове что-то отложится.

— Какова ситуация с твоим контрактом? Слышал, что агент общается с «Локо» по новому соглашению.

— Пока не достигли какого-то компромисса. Это вопрос, наверное, не ко мне. Мой агент — Александр Клюев, у нас отличные дружеские отношения. Они встретились с руководством, идут к общему знаменателю.

— Делало ли руководство клуба предложение?

— Сейчас нет конкретного предложения.

— Ты говорил: «Был бы счастлив провести всю карьеру в «Локомотиве». А можешь ли ты себя представить в футболке другого клуба РПЛ?

— Не отказываюсь от своих слов. Тяжело представить себя в футболке другого клуба, но не все зависит от меня. Если бы дела обстояли таким образом — я бы с удовольствием остался в «Локомотиве».

Фото Global Look Press

— У тебя был момент, когда ты чуть не перешел в ФНЛ. Что это было?

— Еще до того, как оказался в основе, я чуть не перешел в команду ФНЛ. На тот момент для меня это был бы шаг вперед. Я не знал, буду ли я привлекаться к первой команде. Но предложение предполагало аренду. В последний момент я понял — в «Локомотиве» нахожусь 10 лет, у меня будет шанс, все зависит от меня.

— Как ты решился отказаться от перехода ФНЛ?

— Вместе с родителями подумали и решили, что надо остаться в «Локомотиве».

— Недавно в Telegram-канале медийной команды «Броуков» появился пост: «Смех смехом, а Артем Карпукас мог стать игроком «Броуков» год назад». Что это за история?

— Не мог! У меня был действующий контракт с «Локомотивом». Просто неплохо общаюсь с Райзеном (один из руководителей «Броуков». — Прим. «СЭ»), он мне импонирует как блогер. Когда он начал все это создавать — написал ему ради шутки: «Жду приглашения».

— Как ты вообще относишься к медиафутболу?

— Это не футбол. Там же и правила другие. Я был всего на одном матче, уровень игры оценить не могу. Но для меня это просто выглядело как способ получения эмоций — положительных и отрицательных. На этом перепаде эмоций медиафутбол и интересен. Не скажу, что мне не понравилось.

— С «Зенитом» реально бороться?

— У них очень качественные футболисты. Даже не по меркам России, а в принципе. Бороться? Не люблю говорить на эту тему. Мы уже наговорились в этом сезоне, что будем бороться. Что толку? Будет так, как будет. Мы сделаем все для победы в каждом матче. Получится навязать борьбу — буду рад, нет — будем улучшаться.

— О чем говорит факт пяти чемпионств подряд?

— Это уже показатель, что с ними тяжело бороться. Что бы ни говорили — команда побеждает пять раз подряд. На данный момент, наверное, они на другом уровне.

— Этот сезон «Локо», скорее всего, закончит в десятке. Какая цель на следующий сезон?

— Наверное, быть в тройке. Думаю, это будет по силам, если сохраним костяк и усилимся. Личная цель? Надеюсь, получится дебютировать за сборную и максимально помочь клубу, чтобы решить задачи, которые нам поставит руководство перед началом сезона.

— Самое обидное поражение в сезоне?

— Домашняя игра с ЦСКА, 0:1.

— Самое приятное, что с тобой происходило в этом сезоне?

— Первый гол, он был в ворота «Торпедо».

— Главная мечта Артема Карпукаса?

— Взять трофей с «Локомотивом».