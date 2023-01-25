«Почему «Химки» расстались с Юраном? Он показывает не тот футбол, который нужен». Интервью Туфана Садыгова

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов — о финансовом положении клуба, расставании с Сергеем Юраном, опытными игроками и трансферной политике красно-черных.

— На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. Сегодня стало известно, что на клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?

— По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.

— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?

— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.

— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?

— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.

— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?

— Это кто так говорит, что шансов нет?

— Большинство специалистов.

— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.

Денис Глушаков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Думаете, «Химки» спасутся?

— Верю в это.

— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.

— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?

— Глушакова, Кухарчука, например.

— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?

— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».

— Ну вот увидите.

— Почему расстались с Кухарчуком?

— Ну значит, у тренера такое видение футбола. Я же не могу что-то диктовать. Просто, как и вы, могу посмотреть, чем это все закончится.

— Разве Глушаков плохо играл?

— Глушаков — хороший футболист, выдерживает конкуренцию. Но это, опять же, решение тренера и руководства.

Спартак Гогниев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А вы не считаете, что опытные игроки не поняли идей Спартака Гогниева?

— Ну... Обычно командой управляет тренер, а не футболисты. Наверное, в «Химках» все было наоборот. Видимо, поэтому так и случилось...

— Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит ли он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.

— Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел....

— Почему тогда «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук в интервью «СЭ» недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.

— Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.

— Так почему с ним все-таки расстались?

— С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.