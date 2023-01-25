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Сегодня, 18:00

«Почему «Химки» расстались с Юраном? Он показывает не тот футбол, который нужен». Интервью Туфана Садыгова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов — о финансовом положении клуба, расставании с Сергеем Юраном, опытными игроками и трансферной политике красно-черных.

— На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. Сегодня стало известно, что на клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?

— По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.

— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?

— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.

Илья Кухарчук. «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». Кухарчук объяснил свой уход из клуба

— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?

— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.

— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?

— Это кто так говорит, что шансов нет?

— Большинство специалистов.

— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Думаете, «Химки» спасутся?

— Верю в это.

— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.

— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?

— Глушакова, Кухарчука, например.

— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?

— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».

— Ну вот увидите.

— Почему расстались с Кухарчуком?

— Ну значит, у тренера такое видение футбола. Я же не могу что-то диктовать. Просто, как и вы, могу посмотреть, чем это все закончится.

— Разве Глушаков плохо играл?

— Глушаков — хороший футболист, выдерживает конкуренцию. Но это, опять же, решение тренера и руководства.

Спартак Гогниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Спартак Гогниев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А вы не считаете, что опытные игроки не поняли идей Спартака Гогниева?

— Ну... Обычно командой управляет тренер, а не футболисты. Наверное, в «Химках» все было наоборот. Видимо, поэтому так и случилось...

— Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит ли он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.

— Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел....

Сергей Юран. «Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана

— Почему тогда «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук в интервью «СЭ» недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.

— Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.

— Так почему с ним все-таки расстались?

— С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.

Денис Глушаков
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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