«Почему «Химки» расстались с Юраном? Он показывает не тот футбол, который нужен». Интервью Туфана Садыгова

Сегодня, 18:00
— На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. Сегодня стало известно, что на клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?
— По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.
— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?
— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.
— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?
— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.
— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?
— Это кто так говорит, что шансов нет?
— Большинство специалистов.
— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.
— Думаете, «Химки» спасутся?
— Верю в это.
— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.
— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?
— Глушакова, Кухарчука, например.
— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?
— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».
— Ну вот увидите.
— Почему расстались с Кухарчуком?
— Ну значит, у тренера такое видение футбола. Я же не могу что-то диктовать. Просто, как и вы, могу посмотреть, чем это все закончится.
— Разве Глушаков плохо играл?
— Глушаков — хороший футболист, выдерживает конкуренцию. Но это, опять же, решение тренера и руководства.
— А вы не считаете, что опытные игроки не поняли идей Спартака Гогниева?
— Ну... Обычно командой управляет тренер, а не футболисты. Наверное, в «Химках» все было наоборот. Видимо, поэтому так и случилось...
— Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит ли он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.
— Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел....
— Почему тогда «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук в интервью «СЭ» недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.
— Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.
— Так почему с ним все-таки расстались?
— С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.