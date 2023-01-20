Сергей Рыжиков: «Мой дом в Шебекине попал под обстрел. Придется окна менять»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-вратарь «Рубина», двукратный чемпион России.

1 — До зимней паузы вы тренировали тамбовский «Спартак», выступающий во второй лиге. В декабре мелькнула информация, что должны продлить контракт до июня 2024-го. Продлили?

— Пока нет. Заминка связана с тем, что клуб решил поменять юридическое лицо. Эта процедура уже завершилась. 25 января команда выходит из отпуска, а 22-го я приеду в Тамбов и подпишу новый контракт. Как раз на полтора года.

2 — В какой момент осознали, что не хотите идти проторенной дорожкой, становиться тренером вратарей?

— А у меня никогда и не было такого желания. Слишком узкая тема. Главный тренер — другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс для всей команды, влияешь на ее игровую философию... Понял, что мне это интересно лет шесть назад, когда еще в «Рубине» играл.

3 — Если вдруг вы останетесь без работы и позовут тренировать вратарей в топовый российский клуб — согласитесь?

— Не зарекаюсь. В жизни всякое бывает. Но в ближайшее время такие варианты даже рассматривать не собираюсь. Во-первых, сама по себе работа с вратарями никакого интереса не вызывает. Во-вторых, для этого нужна специальная лицензия. Которой у меня нет. Я и получать-то ее не хочу.

Вот Андрей, мой младший брат и тоже в прошлом голкипер, — полная противоположность. Ему нравится профессия тренера вратарей, прямо кайфует.

Сергей Рыжиков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

4 — В июне 2022-го Андрей Талалаев, в ту пору главный тренер «Ахмата», пригласил вас в свой штаб. Что входило в обязанности?

— Игра в обороне, взаимодействия вратаря с защитниками, стандартные положения. После каждого матча делал нарезки. Соперников изучал. Дальше садились с Андреем Викторовичем, я высказывал свои соображения, он все фильтровал и потом доносил до команды.

Для меня работа с ним — настоящая школа тренерского мастерства. Он сильный мотиватор, всегда четко знает, чего хочет, прекрасное чувство юмора. «Ахмат» при нем показывал яркий, агрессивный футбол. Уверен, и «Торпедо» поднимет — если руководство будет Талалаеву доверять.

Жаль недолго вместе поработали. Через три месяца его внезапно отправили в отставку. А в Тамбов меня позвали до того, как он принял «Торпедо». Я сразу набрал Андрею Викторовичу, рассказал о предложении. В ответ услышал: «Сережа, езжай. Ты же мечтаешь быть главным тренером».

5 — Вы еще со времен «Рубина» дружите с Сергеем Семаком. Какая черта позволила ему стать самым успешным тренером России последних лет?

— С Семаком давно не созваниваемся. Не ссорились, не ругались — просто дороги разошлись, когда он в Петербург переехал. Последний раз виделись летом 2020-го. Он уже «Зенит» возглавлял, а я за «Тамбов» играл. В подтрибунном помещении перекинулись парой слов.

Ну а возвращаясь к вопросу... Мне кажется, ключевой фактор — коммуникабельность. Семак такой человек, что с кем угодно найдет общий язык. В «Зените» ему удалось выстроить хорошие отношения и с российскими футболистами, и с легионерами. Даже когда возникают какие-то проблемы, Сергей Богданович хладнокровно с ними справляется. Чувствуется, в команде великолепная атмосфера. Отсюда четыре чемпионства подряд. Думаю, будет и пятое.

Сергей Семак и Сергей Рыжиков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

6 — Кто сегодня лучший вратарь России?

— Не хочу говорить! Некорректно! Могу лишь сказать, что у нас много голкиперов высокого уровня. Сафонов, Песьяков, Селихов, Шунин, Кержаков... Да и Акинфеев, хотя ему в апреле стукнет уже 37, по-прежнему держит марку.

7 — Сергей Юран считает, что Илья Лантратов как вратарь сильнее Матвея Сафонова. В самом деле?

— Если бы я с каждым из них поработал — ответил бы. А так... На вкус и цвет товарищей нет. Вот Юран Лантратова выделяет, поскольку с ним в «Химках» пересекался. Тот, кто Сафонова в «Краснодаре» и сборной тренировал, наверняка скажет, что Матвей лучше. Данные-то у обоих хорошие. Но и неудачные матчи случаются. А для вратаря главное — стабильность.

Лантратов сейчас в «Локомотив» перешел. Посмотрим, сможет ли выиграть конкуренцию у Гильерме и Худякова. Я желаю Илье удачи. Как-никак земляк мой белгородский. Он из Прохоровки, а я из Шебекина.

Илья Лантратов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

8 — В тех краях теперь неспокойно. Дом, который вы строите в Шебекине, два месяца назад попал под обстрел ВСУ. Взрывной волной выбило окна?

— Окна не выбивало — они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять — дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку. Да это мелочи. Слава богу, никто из рабочих не пострадал. Повезло — все случилось в воскресенье, когда у них был выходной.

9 — Читал, что вы родителей перевезли в Тамбов, снимаете им квартиру.

— Нет-нет, они просто приезжали ко мне погостить. Пожили несколько недель — и вернулись в Шебекино. Там же теща, племянники, куча других родственников. Говорят: «Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно. Но стараемся не паниковать. Разве что на улицу без особой надобности не выходим».

10 — Правда, что вы пить бросили?

— Да, пятый год — ни капли! Даже не тянет!

11 — Объясните — почему завязали? Вы же не из тех, кто мог на неделю в запой уйти.

— Ну что вы! Запои — это вообще не про меня. Всегда меру знал. Вечерком мог позволить себе две-три бутылки пива или пару бокалов вина, но не больше. А потом в новогоднюю ночь, когда отгремели куранты, сказал жене: «Готов исполнить любое твое желание». Ответила: «Год без спиртного!» — «Договорились!»

Я и сам хотел паузу взять. Но нужен был дополнительный стимул. К тому времени полностью пересмотрел режим питания, стал уделять огромное внимание восстановлению, в тренажерном зале работал по специальной программе. Делал все, чтобы продлить вратарскую карьеру... Год прошел, думаю: «А мне и без алкоголя хорошо! Никакой ломки. Ну и зачем начинать?»

Сергей Рыжиков. ФК «Спартак» (Тамбов)

12 — Недавно у вас вышла книга «Вратарь из народа». Самый необычный отзыв?

— Ничего сверхъестественного. Кто-то из знакомых прислал сообщение: «Интересная книжка, спасибо. За два дня проглотил». Надеюсь, не обманул. Ха!

13 — Вы-то сейчас что читаете?

— Автобиографию Фабио Капелло. Только вчера открыл. Дальше первой страницы пока не продвинулся. Постоянно отвлекают. То домашние хлопоты навалились, то звонки, теперь вот вам интервью даю...

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Ох, вопрос! Однозначного ответа у меня нет. Когда смотришь фильм, кажется, что Жеглов все делает правильно. Ведь Кирпич — вор. В то же время понимаю — человек, который защищает закон, не должен его нарушать.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Сигаретный дым. Стоять в очередях. А еще — когда водитель, перестраиваясь, не включает поворотник.