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РПЛ

Сегодня, 22:35

ЦСКА и «Спартак» отказываются от серебра, Карпин снова в деле! Нас ждет безумный финиш РПЛ!

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Тренеры Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин.
Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На второе место претендуют сразу три клуба.

В субботу дортмундская «Боруссия» доказала, что даже на топ-уровне бундеслиги можно не справиться с давлением, перенервничать и разучиться играть в футбол. Слезы после финального свистка тронули каждого, кроме ребят из «Баварии» — в нужный момент они забыли о кризисе, выцарапали победу и воспользовались подарком, в который, кажется, не верили сами.

В РПЛ аналогичный сюжет у гонки за серебро, где ЦСКА за тур до финиша оступился в Краснодаре и открыл проход на второе место «Спартаку». Чтобы шагнуть туда уже сейчас, оставалось дома справиться с аутсайдером лиги.

Сценарий тот же, но какое же разное исполнение!

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?Буквально десять дней назад красно-синие считались фаворитами дерби и главными претендентами на вице-чемпионство. Команда Владимира Федотова лидировала и по набранным очкам после рестарта, и по качеству игры. Но перегорела и выплеснула столько эмоций, что не отошла даже к следующему туру.

В Краснодаре армейцы выдали один из худших матчей весны, но пугает другое — то, что у настолько системного и грамотно выстроенного коллектива вообще не работает план Б. Все в курсе: если идет у Облякова, все получается у Чалова и не выпадают Медина с Заболотным, проблем не возникнет. У ЦСКА очень четкая структура и предсказуемый состав, но абсолютно нет альтернативы, если что-то выходит из строя. Это случилось в дерби, а против «быков» окончательно доломалось.

Южане ни за что не борются в РПЛ, выходят без лучшего бомбардира и с суперэкспериментальным центром обороны, но не уступают даже в меньшинстве. А после финального свистка получают заслуженные комплименты от Федотова, который признал, что ЦСКА просто «не выдержал предложенного темпа и подзадохнулся». Удивительно, что такие откровения теперь звучат после выезда в Краснодар, а не после матча Лиги чемпионов. Но главный шок — что в плане турнирной ситуации армейцы вообще не пострадали.

У «Спартака» против «Пари НН» было все в порядке с темпом и дыханием, опасными моментами и ожидаемыми голами (перевес по xG — 2,08 против 0,35 у «Пари НН»). Но итог такой же, как у ЦСКА, причем более обидный: какой смысл убиваться в дерби или цепляться против «Зенита» вдесятером, если не пользоваться такими шансами?

Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Гильермо Абаскаль может сколько угодно говорить, что «в футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает в конкретном матче», или вспоминать нереализованные эпизоды. Но разве все это со «Спартаком» впервые? Весной красно-белые ни разу не победили с запасом. Каждые три очка — это страдание и бешеная воля. На последних минутах дожимали «Факел», устроили триллер с «Краснодаром», выцарапали победу в дерби и понервничали даже с «Торпедо».

А теперь не вскрыли «Пари НН». Хотя всем было очевидно: Юран выставит 11 человек за линией мяча, Гоцук снимет весь верх, а без Соболева забить в разы сложнее. Дисквалификация Александра — реально важнейший фактор на концовку сезона. Мы критиковали форварда за проявление эмоций, но именно их «Спартаку» сейчас не хватает — конечно, вместе с реализацией, в которой ни Бальде, ни Николсон россиянину не конкуренты.

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Как же символично, что единственным, кто воспользовался этой ситуацией, оказался «Ростов». Его не воспринимали всерьез, когда он шел на втором месте. И моментально вычеркнули после трех поражений подряд. Но именно сейчас — когда ЦСКА со «Спартаком» синхронно провалились — банда Карпина вернулась в гонку, окончательно запутала расклады и в последнем туре может отобрать серебро.

В следующую субботу будет очень жарко!

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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