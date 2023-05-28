ЦСКА и «Спартак» отказываются от серебра, Карпин снова в деле! Нас ждет безумный финиш РПЛ!

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В субботу дортмундская «Боруссия» доказала, что даже на топ-уровне бундеслиги можно не справиться с давлением, перенервничать и разучиться играть в футбол. Слезы после финального свистка тронули каждого, кроме ребят из «Баварии» — в нужный момент они забыли о кризисе, выцарапали победу и воспользовались подарком, в который, кажется, не верили сами.
В РПЛ аналогичный сюжет у гонки за серебро, где ЦСКА за тур до финиша оступился в Краснодаре и открыл проход на второе место «Спартаку». Чтобы шагнуть туда уже сейчас, оставалось дома справиться с аутсайдером лиги.
Сценарий тот же, но какое же разное исполнение!
?Буквально десять дней назад красно-синие считались фаворитами дерби и главными претендентами на вице-чемпионство. Команда Владимира Федотова лидировала и по набранным очкам после рестарта, и по качеству игры. Но перегорела и выплеснула столько эмоций, что не отошла даже к следующему туру.
В Краснодаре армейцы выдали один из худших матчей весны, но пугает другое — то, что у настолько системного и грамотно выстроенного коллектива вообще не работает план Б. Все в курсе: если идет у Облякова, все получается у Чалова и не выпадают Медина с Заболотным, проблем не возникнет. У ЦСКА очень четкая структура и предсказуемый состав, но абсолютно нет альтернативы, если что-то выходит из строя. Это случилось в дерби, а против «быков» окончательно доломалось.
Южане ни за что не борются в РПЛ, выходят без лучшего бомбардира и с суперэкспериментальным центром обороны, но не уступают даже в меньшинстве. А после финального свистка получают заслуженные комплименты от Федотова, который признал, что ЦСКА просто «не выдержал предложенного темпа и подзадохнулся». Удивительно, что такие откровения теперь звучат после выезда в Краснодар, а не после матча Лиги чемпионов. Но главный шок — что в плане турнирной ситуации армейцы вообще не пострадали.
У «Спартака» против «Пари НН» было все в порядке с темпом и дыханием, опасными моментами и ожидаемыми голами (перевес по xG — 2,08 против 0,35 у «Пари НН»). Но итог такой же, как у ЦСКА, причем более обидный: какой смысл убиваться в дерби или цепляться против «Зенита» вдесятером, если не пользоваться такими шансами?
Гильермо Абаскаль может сколько угодно говорить, что «в футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает в конкретном матче», или вспоминать нереализованные эпизоды. Но разве все это со «Спартаком» впервые? Весной красно-белые ни разу не победили с запасом. Каждые три очка — это страдание и бешеная воля. На последних минутах дожимали «Факел», устроили триллер с «Краснодаром», выцарапали победу в дерби и понервничали даже с «Торпедо».
А теперь не вскрыли «Пари НН». Хотя всем было очевидно: Юран выставит 11 человек за линией мяча, Гоцук снимет весь верх, а без Соболева забить в разы сложнее. Дисквалификация Александра — реально важнейший фактор на концовку сезона. Мы критиковали форварда за проявление эмоций, но именно их «Спартаку» сейчас не хватает — конечно, вместе с реализацией, в которой ни Бальде, ни Николсон россиянину не конкуренты.
Как же символично, что единственным, кто воспользовался этой ситуацией, оказался «Ростов». Его не воспринимали всерьез, когда он шел на втором месте. И моментально вычеркнули после трех поражений подряд. Но именно сейчас — когда ЦСКА со «Спартаком» синхронно провалились — банда Карпина вернулась в гонку, окончательно запутала расклады и в последнем туре может отобрать серебро.
В следующую субботу будет очень жарко!