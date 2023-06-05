По итогам заседания совета директоров сине-бело-голубых были приняты важные решения.

Пять сезонов — внушительный срок для работы любого штаба. Чаще всего главные тренеры занимают свой пост один-два года, а то и меньше, ведь тяжело удерживать стабильно высокий уровень на протяжении долгого срока, да и еще иметь хорошие отношения с руководством/футболистами и при этом не уставать от работы.

Сергей Семак с этой точки зрения уникален. Он не просто уже пять лет остается во главе команды, а каждый год становится чемпионом России. Сергей Богданович уже вошел в историю «Зенита» — он от начала до конца смастерил звезду, которая теперь красуется на гербе клуба.

Фото Анна Мейер/ФК «Зенит»

Но что дальше? Понятно, что будущее Семака очевидно — глупо даже допускать мысль о том, что он покинет «Зенит». Однако после закрытия крупной задачи легко расслабиться и многое упустить, особенно по прошествии пяти сезонов. Не просто так в советские времена все измерялось пятилетками — это же серьезный срок еще и с точки зрения психологии.

Чтобы «Зенит» избежал стагнации, клуб решил произвести важные структурные изменения, которые должны придать новый импульс Семаку. И это не банальное повышение зарплаты — его он и так получил год назад, когда подписал с «Зенитом» новый контракт на улучшенных условиях. Это — власть.

Невский клуб создает новый исполнительный орган — правление. В него войдут девять человек, в том числе Сергей Семак. В официальном сообщении «Зенита» уточняется: «Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность Клуба».

Что это значит? Во-первых, что Семак уже формально будет вовлечен не только в деятельность команды. Его полномочия уже давно широки, и значительное число новичков за эти пять лет нашел именно он или его ассистенты. Мало у кого из российских тренеров в новейшей истории были настолько серьезные полномочия, еще и подтвержденные официально. Это подчеркивает уникальность Семака — он теперь как сэр Алекс Фергюсон в «МЮ» или Арсен Венгер в «Арсенале».

Во-вторых, должность спортивного директора уже не появится. После ухода Хавьера Рибальты с поста спортдира «Зенита» два года назад этот пост все еще оставался вакантным. В первые месяцы это выглядело странно, но сейчас уже вопрос неактуален. Рынок резко сузился, грубо говоря, до России и Южной Америки, а подписывать новичков клубу помогают обширные международные связи.

В-третьих, повышение получил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. С его именем связаны все последние селекционные успехи клуба — болельщики «Коринтианса» уже пугают друг друга тем, что приедет Александр Иванович и выкупит очередного перспективного футболиста за копейки. Трансфер Малкома, который еще четыре года назад продвигал Медведев, тоже, как теперь выясняется, оказался удачей. Именно гендиректор клуба и его команда доказали, что спортивный директор «Зениту» не нужен. Теперь он получил абсолютно заслуженное повышение до председателя правления «Зенита».

Фото Михаил Разуваев/ ФК «Зенит»

В-четвертых, теперь ответственность будет общая. «Зенит» и подчеркивает, что новый орган власти — коллегиальный. Подразумевается, что отныне ключевые решения правление будет принимать вместе. Другими словами, если раньше у каждого директора было свое направление, то теперь их всех объединили под одну крышу.

Глобально это ничего не меняет. Скорее всего, обычный болельщик прочитает эту новость и забудет — просто у руководства меняются должности, а Семака повышают. Но в долгосрочной перспективе эти перестановки могут повлиять на все: и на расширение связей «Зенита», и на трансферы, и на результаты команды.