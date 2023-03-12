«Мы его кодировали, «зашивали»! 3-4 месяца держится — и по новой». Футболист сборной России спился в 28 лет

Путь Алексея Бугаева от Евро-2004 до приема макулатуры.

Пивной фестиваль вместо игры и разбитая витрина

Воспитанник «Торпедо» Алексей Бугаев пробился в основной состав в 20 лет, в мае 2001-го дебютировав в матче с «Соколом». И за пару лет добился такого прогресса, что попал на радары ведущих клубов, а также сборной России.

В 2004 году команда Сергея Петренко боролась за чемпионство и лидировала в таблице после первого круга, а в ее составе блистали Александр Панов и Игорь Лебеденко, Игорь Семшов и Константин Зырянов... А также Алексей Бугаев, который играл настолько впечатляюще, что попал в финальную заявку сборной на Евро-2004.

Турнир должен был стать трамплином перед роскошной карьерой, но после возвращения в Россию она покатилась вниз. Все из-за ментальных проблем Бугаева, обнажившихся в самый неподходящий момент: во втором круге «Торпедо» переживало кризис, скатившись с первого места на пятое; а Бугаев не выходил на связь и пропускал не только тренировки, но и официальные матчи.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«После Евро у нас были сразу две выездные игры — к «Рубину» и «Шиннику», которые шли одна за одной. Когда мы собирались в гостинице накануне вылета, то Леха просто не пришел! Тогда в Москве был пивной фестиваль, и Бугаев запил. Потом он написал нашему доктору: «Улетайте без меня». В итоге мы проиграли оба матча. Так что Леха мог подставить команду в любой момент», — вспоминал вратарь «Торпедо» Дмитрий Бородин.

Неудивительно, что в «Торпедо» от игрока избавились при первой же возможности, согласившись на предложение от «Локомотива». Юрий Семин был уверен, что найдет подход к проблемному футболисту, и лично настаивал на трансфере. Но вскоре покинул клуб — и Бугаев продолжил чудить. При Владимире Эштрекове он не попадал в состав, не выходил на связь и нарушал режим.

В «Локомотиве» от Алексея быстро отказались — защитник отправился в Томск, где провел три сезона. И добил репутацию.

«Лешка — настоящий черт! На поле умел все, — вспоминал главный тренер «Томи» Валерий Петраков. — Скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть... Плюс феноменальное здоровье. Как сейчас помню — 2006-й, обыгрываем в Томске «Локомотив» — 3:1. До матча с «Москвой» дней десять. Бугаев в раздевалке просит: «Можно с «Локомотивом» на чартере улечу? По семье соскучился». — «Леша, конечно. Два выходных заслужил». И пропадает. Телефон отключен. Звоню отцу, с которым контакт налажен: «Где сын?» — «В запое».

Говорю: «Бери его в охапку и присылай». Игра в воскресенье, Бугаев прилетает в четверг вечером. Никакой. На базе сразу под капельницу, чистят кровь. Сутки пластом, не ест, не пьет. На тайм выпускаю за дубль. Вечером стук в дверь. Заходят Кульчий, Климов, Катынсус: «Юрьич, просьба. Поставьте завтра Лешку в основу». — «Вы с ума сошли?!» — «Ручаемся за него. Если что — спросите с нас». Ребята были за него горой, потому что с Бугаевым играть легко. Все читает, пасы мягкие, удобные. Ладно, думаю, в обороне проблемы, пусть кровью искупает. Победили 1:0. Бугаев отыграл как бог! Я глазам не верил — без тренировок, после поддачи, на капельнице. Если бы соблюдал режим, вырос бы в шикарного защитника. Обидно, что в алкоголе талант утопил".

Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Петраков признавался, что о проблемах Бугаева в «Томи», конечно, знали заранее, но никто не ожидал, что именно в Томске он окончательно сорвется и станет неуправляемым.

«Что мы только ни делали! Кодировали, «зашивали». Три-четыре месяца держится — и по новой. Специально для него привозил в Томск врача. Об этом никто не знал, в клубе такие вещи под грифом «секретно». Номера на базе одноместные. Бугаев после очередного загула лежит трупом. Доктор от него ни на шаг, прокапает, утром таблетки дает. Минут на пять отлучится, возвращается — окно нараспашку, Бугаева нет. Опять колобродит.

Кончилось все дебошем на сборе в Турции, расколотил витрину в магазине. На следующий день с Бугаевым расторгли контракт. К тому времени в клубе я уже не работал. Главным был Ромащенко".

Грузоперевозки и прием макулатуры

После «Томи» Бугаев подписал контракт с «Химками», но покинул клуб, не сыграв ни одного матча. А в «Краснодаре», куда Алексея взяли на правах свободного агента, от игрока отказались после первого же сезона.

В 28 защитник завершил профессиональную карьеру.

Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Через пять лет Бугаев дал интервью «Советскому спорту», в котором признался, что за это время ни разу не был на стадионе. И рассказал, чем занимается.

«Мы открыли ангар, куда люди привозят нам макулатуру, это пункт приема. Два с половиной рубля за килограмм берем! Еще мотаюсь по стране. У некоторых машина, допустим, заглохла, что-то сломалось. Надо что-то подвезти. Мы это делаем. Помогли — они поехали дальше. Это жизнь», — добавил бывший футболист.

***

— Когда последний раз что-то слышали о Бугаеве? — спросили Петракова весной 2016-го.

— Звонил осенью. «Юрьич, я в строительной фирме. Если что-нибудь понадобится — обращайтесь». По голосу чувствую — бухой. Не факт, что утром вспомнил о разговоре.

С тех пор Бугаев пропал из медиапространства. В этом году Алексею исполнится 42.