«В казино проиграл очень много — даже ночевал там». Как легенда ЦСКА боролась с игроманией

История Андрея Соломатина , которого затянуло казино.

Во времена футбольной карьеры чемпион России в составе ЦСКА Андрей Соломатин спускал много денег в казино. По собственному признанию, он никак не мог остановиться. Понадобилось много времени, чтобы избавиться от игромании. Расскажем об этом подробнее.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

Карты и казино

В основном Соломатин играл в такие карточные игры, как покер и блек-джек. В конце 80-х и начале 90-х также баловался автоматами. Одной из его любимых игр был «Однорукий бандит».

«Многие спортсмены, к сожалению, подвержены азарту. Недавно прочитал, что даже Пола Скоулза подозревают в игре на тотализаторе. Большинство ребят спасло то, что казино в России массово закрыли. В наше же время эти заведения были на каждом углу, — признавался Соломатин в интервью «Чемпионату». — Раньше, если захотел пообедать или с кем-то встретиться, то едешь туда. А однажды я даже ночевал в казино. Не буду называть суммы, но я проиграл очень много. Всегда играл только с дилером».

Андрей не был настоящим профессионалом и часто допускал ошибки. Например, при пересчете карт. Все это приводило к проигрышам. Следом он пытался отыграться, и все шло по замкнутому кругу. При этом сам футболист говорил, что никогда не выпивал алкогольные напитки в казино, чем можно было бы объяснить игры в карты ночами напролет. У него началась самая настоящая зависимость.

Соломатин объясняет свой азарт тем, что во времена его молодости никакого другого развлечения-то и не было. Кинотеатры и развлекательные центры в таком количестве, как сейчас, не работали, а вот казино находились практически на каждом углу. Но он начал осознавать, что азартных игр в его жизни стало слишком много. Перед матчами, засыпая, Андрей думал совсем не о том, как будет играть на поле, — в голове вертелись короли и тузы.

Андрей Соломатин играет в бильярд. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Звонок от Гинера

В командах футболист находил единомышленников, с кем играл во время сборов и между тренировками.

«Это я весь «Локомотив» на карты и подсадил. Когда пришел в команду, то сразу узнал, кто из них играет. Вклинился к ним быстро. В ЦСКА же была небольшая компания тех, кто играл. Значительно меньше, чем в том же «Локомотиве». В сборной на ЧМ-2002 играющих было семеро — на четыре места. Кто успел, тот и сел, как говорится», — вспоминал спортсмен.

Соломатин в период выступления за ЦСКА ходил по казино с чешским полузащитником Иржи Ярошиком, который тоже был очень азартным человеком. Иногда к ним присоединялся хорватский форвард, а ныне тренер Ивица Олич.

А однажды в ЦСКА ему пришлось выслушивать претензии от президента клуба Евгения Гинера. Во время сбора в Марбелье (Испания) Соломатин пригласил поиграть в карты на деньги новичков команды Сергея Игнашевича и Евгения Алдонина. Кто-то об этом доложил.И не просто главному тренеру, а сразу руководству клуба. Соломатину позвонил сам Гинер и сказал: «Андрей, если хочешь поиграть, то приезжай после сбора ко мне в офис. Я с тобой в любую игру сыграю, какую только захочешь». После этого разговора он больше не втягивал новичков в карточные игры.

Вот уже много лет Соломатин даже не берет в руки карты и признается — избегает мест, где играют, чтобы не поддаться искушению.

Андрей Соломатин

Воспитанник московского «Торпедо»;

Выступал за московские команды «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА, а также «Кубань», «Крылья Советов», «Анжи» и др.;

Чемпион России (2003);

6-кратный серебряный призер ЧР (1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004);

Бронзовый призер ЧР (1998);

5-кратный обладатель Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2002);

Участник ЧМ-2002;

Провел 13 матчей за сборную России.