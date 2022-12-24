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Сегодня, 19:15

Как изменилась стоимость игроков РПЛ за год. Спартаковцы и «быки» в топе самых подорожавших и подешевевших

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
Александр Максименко, Арсен Захарян и Эдуард Сперцян.
Фото «СЭ»
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Есть те, чья стоимость выросла сразу в 25 раз!

Подводя итоги года, «СЭ» решил выяснить, кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всего. В этом нам поможет редактор Transfermarkt по русскоязычному пространству Георгий Лекарев.

Топ-10 подорожавших

Таблицы.

Сперцян — плюс 6 миллионов евро

Начнем с тех, кто показал наибольший прирост рыночной стоимости. Здесь на первом месте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян — он подорожал сразу на 6 миллионов евро за год (с 3 до 9). Сперцян прибавил в результативности: если в прошлом сезоне у него было 8+4 в 27 матчах, то в сезоне нынешнем он записал на свой счет уже 16 результативных действий (10+6). Причем для этого Эдуарду понадобилось меньше матчей — 21. На стоимости Сперцяна также сказались возраст (22 года) и тот факт, что он неплохо выступает за сборную Армении.

Николсон и Уткин — плюс 4 миллиона евро

Шамар Николсон. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Шамар Николсон.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

На 4 миллиона евро подорожали форвард «Спартака» Шамар Николсон и полузащитник «Ростова» Даниил Уткин (оба сейчас стоят по 7 миллионов). За год в составе красно-белых Николсон провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи. Интересно, что Шамар потерял полмиллиона в ноябрьском обновлении Transfermarkt из-за снижения результативности. При этом к Николсону есть интерес в Европе, поэтому его рыночная стоимость и не упала еще ниже. Что касается Уткина, то он продолжил свой рост после успешного сезона в «Ахмате». В 22 матчах за «Ростов» Даниил забил 3 мяча и отдал 9 результативных передач — хорошие цифры для полузащитника.

Глебов — плюс 3,5 миллиона евро

Чуть меньше (3,5 миллиона евро) прибавил к своей рыночной стоимости напарник Уткина по «Ростову» — Данил Глебов. Он стал важнейшим игроком дончан и окончательно застолбил за собой капитанскую повязку. Также Глебов попал в сборную России и оформил 4+4 в 23 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

Захарян, Вендел и Мантуан — плюс 3 миллиона евро

На 3 миллиона евро подорожали хавбек «Динамо» Арсен Захарян и два игрока «Зенита» — бразильцы Вендел и Густаво Мантуан. Захарян стоит сейчас 15 миллионов евро. Ценник на него мог вырасти еще больше, но Арсен в этом сезоне не так результативен, как в предыдущем. Вероятно, сказался и несостоявшийся переход в «Челси».

— Если бы Захарян перешел в «Челси», то его стоимость не слишком бы поменялась, поскольку отступные привязаны к рыночной стоимости. Но в случае если бы Арсен показал хорошие результаты в «Челси» или в другой команде после ухода в аренду, то его рыночная стоимость точно бы изменилась, — считает Георгий Лекарев.

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Вендел, как и Захарян, тоже мог стоить больше, но помешало отстранение российских клубов от участия в еврокубках. На данный момент Вендел является вторым в списке самых дорогих игроков РПЛ, уступая лишь своему одноклубнику — Малкому (22 и 24 миллиона евро соответственно). 21-летний Мантуан хорошо проявил себя в матчах за «Зенит» и стал своеобразным джокером, поскольку выходил в основном на замену. В РПЛ он провел на поле всего 191 минуту, но при этом записал на свой счет четыре результативных действия (3 гола и 1 ассист).

Другие подорожавшие

Замыкают топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль (+2,8 миллиона евро), защитник «Ростова» Александр Сильянов (+2,6) и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко (+2,4). Интересно, что Коваленко показал самый большой прирост — его рыночная стоимость выросла сразу в 25 раз! Еще год назад он стоил 100 тысяч евро, а теперь — 2,5 миллиона.

Топ-10 подешевевших

Таблицы.

Максименко — минус 7 миллионов евро

Больше всех потерял в рыночной стоимости голкипер «Спартака» Александр Максименко (7 миллионов евро). Сейчас он стоит всего 2 миллиона. Связано это с тем, что Максименко показывал неуверенную игру, часто ошибался и в итоге выпал из основы красно-белых. В этом сезоне Александр принял участие лишь в восьми матчах, шесть из которых пришлись на Кубок России. В этих встречах Максименко пропустил шесть мячей.

Кордоба — минус 6 миллионов евро

На втором месте в списке самых подешевевших — форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбиец здорово начал в РПЛ, но получил травму и надолго выпал из строя. За год Кордоба потерял в цене 6 миллионов евро, подешевев с 17 до 11 миллионов. В этом сезоне Джон показывает хорошую результативность (9+4 в 18 матчах), но спрос на него в Европе заметно упал.

Норманн — минус 5,5 миллиона евро

Матиас Норманн. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Матиас Норманн.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сразу 5,5 миллиона евро потерял Матиас Норманн (ранее стоит 7,5 миллиона). Падение его рыночной стоимости началось в «Норвиче», где норвежец не смог себя проявить и в итоге вернулся в Россию. Переход в «Динамо» и неудачное выступление после возвращения в РПЛ также сказались на ценнике Матиаса. Похожая ситуация и у Кейта Бальде, который подешевел с 7 до 2 миллионов. Правда, он начал терять в цене, когда еще принадлежал «Кальяри». Не самую лучшую игру Бальде «добила» дисквалификация из-за нарушения антидопинговых правил. А ведь когда-то Кейт стоил 30 миллионов в евровалюте!

Другие подешевевшие

На 5 миллионов евро за год подешевел полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (с 11 до 6). Тут сказались два фактора: снижение интереса к игроку в Европе и нестабильная игра. За ним идет защитник «Зенита» Деян Ловрен, потерявший 3,5 миллиона евро. Но в случае с хорватом падение цены связано в первую очередь с возрастом — ему уже 33 года.

На седьмом месте нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который так и не смог найти себя в Европе. За полтора года аргентинец провел 73 матча в России, Испании и Италии, записав на свой счет всего 12 результативных действий (6+6 по гол+пас). Теперь Гайч стоит всего 1,8 миллиона евро (-3,2 миллиона за год).

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Три последних места в топ-10 подешевевших игроков РПЛ занимают представители «Локомотива» Дмитрий Баринов (-3 миллиона евро), Антон Миранчук и Франсуа Камано (по -2,5 миллиона).

— Если спад стоимости Антона Миранчука больше связан с потерей физической формы в начале года, то Дмитрий Баринов и Франсуа Камано показывают неудовлетворительные результаты по ходу сезона, на них падает спрос. Российский футбольный рынок просел, поэтому Баринова, например, больше нельзя оценивать выше нынешней стоимости в 8 миллионов евро, — объясняет редактор Transfermarkt по русскоязычному пространству Георгий Лекарев.

Арсен Захарян
Даниил Уткин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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