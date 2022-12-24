Как изменилась стоимость игроков РПЛ за год. Спартаковцы и «быки» в топе самых подорожавших и подешевевших

Есть те, чья стоимость выросла сразу в 25 раз!

Подводя итоги года, «СЭ» решил выяснить, кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всего. В этом нам поможет редактор Transfermarkt по русскоязычному пространству Георгий Лекарев.

Топ-10 подорожавших

Сперцян — плюс 6 миллионов евро

Начнем с тех, кто показал наибольший прирост рыночной стоимости. Здесь на первом месте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян — он подорожал сразу на 6 миллионов евро за год (с 3 до 9). Сперцян прибавил в результативности: если в прошлом сезоне у него было 8+4 в 27 матчах, то в сезоне нынешнем он записал на свой счет уже 16 результативных действий (10+6). Причем для этого Эдуарду понадобилось меньше матчей — 21. На стоимости Сперцяна также сказались возраст (22 года) и тот факт, что он неплохо выступает за сборную Армении.

Николсон и Уткин — плюс 4 миллиона евро

Шамар Николсон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

На 4 миллиона евро подорожали форвард «Спартака» Шамар Николсон и полузащитник «Ростова» Даниил Уткин (оба сейчас стоят по 7 миллионов). За год в составе красно-белых Николсон провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи. Интересно, что Шамар потерял полмиллиона в ноябрьском обновлении Transfermarkt из-за снижения результативности. При этом к Николсону есть интерес в Европе, поэтому его рыночная стоимость и не упала еще ниже. Что касается Уткина, то он продолжил свой рост после успешного сезона в «Ахмате». В 22 матчах за «Ростов» Даниил забил 3 мяча и отдал 9 результативных передач — хорошие цифры для полузащитника.

Глебов — плюс 3,5 миллиона евро

Чуть меньше (3,5 миллиона евро) прибавил к своей рыночной стоимости напарник Уткина по «Ростову» — Данил Глебов. Он стал важнейшим игроком дончан и окончательно застолбил за собой капитанскую повязку. Также Глебов попал в сборную России и оформил 4+4 в 23 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

Захарян, Вендел и Мантуан — плюс 3 миллиона евро

На 3 миллиона евро подорожали хавбек «Динамо» Арсен Захарян и два игрока «Зенита» — бразильцы Вендел и Густаво Мантуан. Захарян стоит сейчас 15 миллионов евро. Ценник на него мог вырасти еще больше, но Арсен в этом сезоне не так результативен, как в предыдущем. Вероятно, сказался и несостоявшийся переход в «Челси».

— Если бы Захарян перешел в «Челси», то его стоимость не слишком бы поменялась, поскольку отступные привязаны к рыночной стоимости. Но в случае если бы Арсен показал хорошие результаты в «Челси» или в другой команде после ухода в аренду, то его рыночная стоимость точно бы изменилась, — считает Георгий Лекарев.

Вендел, как и Захарян, тоже мог стоить больше, но помешало отстранение российских клубов от участия в еврокубках. На данный момент Вендел является вторым в списке самых дорогих игроков РПЛ, уступая лишь своему одноклубнику — Малкому (22 и 24 миллиона евро соответственно). 21-летний Мантуан хорошо проявил себя в матчах за «Зенит» и стал своеобразным джокером, поскольку выходил в основном на замену. В РПЛ он провел на поле всего 191 минуту, но при этом записал на свой счет четыре результативных действия (3 гола и 1 ассист).

Другие подорожавшие

Замыкают топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль (+2,8 миллиона евро), защитник «Ростова» Александр Сильянов (+2,6) и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко (+2,4). Интересно, что Коваленко показал самый большой прирост — его рыночная стоимость выросла сразу в 25 раз! Еще год назад он стоил 100 тысяч евро, а теперь — 2,5 миллиона.

Топ-10 подешевевших

Максименко — минус 7 миллионов евро

Больше всех потерял в рыночной стоимости голкипер «Спартака» Александр Максименко (7 миллионов евро). Сейчас он стоит всего 2 миллиона. Связано это с тем, что Максименко показывал неуверенную игру, часто ошибался и в итоге выпал из основы красно-белых. В этом сезоне Александр принял участие лишь в восьми матчах, шесть из которых пришлись на Кубок России. В этих встречах Максименко пропустил шесть мячей.

Кордоба — минус 6 миллионов евро

На втором месте в списке самых подешевевших — форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбиец здорово начал в РПЛ, но получил травму и надолго выпал из строя. За год Кордоба потерял в цене 6 миллионов евро, подешевев с 17 до 11 миллионов. В этом сезоне Джон показывает хорошую результативность (9+4 в 18 матчах), но спрос на него в Европе заметно упал.

Норманн — минус 5,5 миллиона евро

Матиас Норманн. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сразу 5,5 миллиона евро потерял Матиас Норманн (ранее стоит 7,5 миллиона). Падение его рыночной стоимости началось в «Норвиче», где норвежец не смог себя проявить и в итоге вернулся в Россию. Переход в «Динамо» и неудачное выступление после возвращения в РПЛ также сказались на ценнике Матиаса. Похожая ситуация и у Кейта Бальде, который подешевел с 7 до 2 миллионов. Правда, он начал терять в цене, когда еще принадлежал «Кальяри». Не самую лучшую игру Бальде «добила» дисквалификация из-за нарушения антидопинговых правил. А ведь когда-то Кейт стоил 30 миллионов в евровалюте!

Другие подешевевшие

На 5 миллионов евро за год подешевел полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (с 11 до 6). Тут сказались два фактора: снижение интереса к игроку в Европе и нестабильная игра. За ним идет защитник «Зенита» Деян Ловрен, потерявший 3,5 миллиона евро. Но в случае с хорватом падение цены связано в первую очередь с возрастом — ему уже 33 года.

На седьмом месте нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который так и не смог найти себя в Европе. За полтора года аргентинец провел 73 матча в России, Испании и Италии, записав на свой счет всего 12 результативных действий (6+6 по гол+пас). Теперь Гайч стоит всего 1,8 миллиона евро (-3,2 миллиона за год).

Три последних места в топ-10 подешевевших игроков РПЛ занимают представители «Локомотива» Дмитрий Баринов (-3 миллиона евро), Антон Миранчук и Франсуа Камано (по -2,5 миллиона).

— Если спад стоимости Антона Миранчука больше связан с потерей физической формы в начале года, то Дмитрий Баринов и Франсуа Камано показывают неудовлетворительные результаты по ходу сезона, на них падает спрос. Российский футбольный рынок просел, поэтому Баринова, например, больше нельзя оценивать выше нынешней стоимости в 8 миллионов евро, — объясняет редактор Transfermarkt по русскоязычному пространству Георгий Лекарев.