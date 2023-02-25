Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России

Реплика Вячеслава Короткина.

Многим не нравится повсеместное введение паспорта болельщика в РПЛ начиная со второй части нынешнего сезона. Противники идеи приводят множество аргументов, основные из которых звучат так:

— резкое снижение посещаемости;

— неудобства оформления — не каждый захочет лишний раз заходить в МФЦ;

— невозможность попасть на футбол, если человек оказался в городе проездом или решил сходить на стадион в последний момент;

— нарушение «презумпции невиновности» — мол, всех болельщиков априори занесли в группу риска.

Звучат и другие разнообразные доводы. Все это имеет под собой некоторую логичную почву. Но! Смотришь картинку из Ульяновска, когда под ноги уходящим с поля после замены на 90+1-й минуте зенитовским бразильцам Венделу и Дугласу Сантосу летит банан, и думаешь: а так ли неправы те, кто придумал Fan ID для матчей премьер-лиги?

Может карта болельщика стать гарантией полного исключения подобной дичи на наших аренах? Конечно, нет. Однако давайте прислушаемся к директору «Волги» Михаилу Наволокину — если он не лукавит (почему-то сомнений в его искренности нет), то клуб «прямо сейчас поднимет службу безопасности стадиона, чтобы разбирались в этой ситуации». Судя по всему, дикарь-метатель будет выявлен (по словам Наволокина, камерами «Труд» оборудован) и, по логике, внесен в черные списки. Значит, на стадионах станет хотя бы чуть-чуть чище.

Хулиган здорово подставил «Волгу» не только в имиджевом плане. В соответствии с дисциплинарным регламентом ульяновцам грозят один-три матча с закрытием ряда секторов или такое же число игр вообще без зрителей. Но в чем виноваты остальные поклонники «Волги», устроившие в субботу аншлаг при далеко не самой комфортной погоде? Плюс штраф от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. На месте Наволокина после выявления нарушителя и оглашения вердикта КДК предъявил бы тому иск на сумму, равную той, что клубу придется отдать в казну РФС в качестве штрафа. Так, кстати, несколько лет назад поступил «Зенит».

Чем вообще думал человек в момент броска? Убежденный расист? Такому место там, где определено законами РФ. Дурачок? Отвечать нужно и за глупость — чтобы в следующий раз «лампочка» в голове «встряхивалась» не после, а до того, как что-то натворить. В версию, что банан выпал из чьих-то рук случайно, категорически не верю.

Вместо благодарности за возможность в кои-то веки вживую посмотреть на мастеров европейского уровня (оба не отбывали номер, а играли прилично, сделав по одной голевой) — получите, Вендел и Дуглас Сантос, банан. Бред бредовый...

Это при том, что отношение сине-бело-голубых бразильцев не только к «Зениту» и Санкт-Петербургу, а в целом к нашей стране хорошо известно. Они не стали убегать после того, как такую возможность легионерам из РПЛ предоставила ФИФА. Все продолжают достойно выполнять долгосрочные контракты: у Дугласа Сантоса соглашение рассчитано до июня 2026 года, у продливших трудовые отношения прошлым летом (что важно в современном контексте) Вендела, Клаудиньо и Малкома — до июня 2027-го. Двое последних накануне кубкового четвертьфинала получили гражданство РФ. Нет вопросов и к взятому в аренду у «Коринтианса» Мантуану. Эти ребята по-настоящему полюбили Россию, ее людей, ее футбол.

— Очень рад и счастлив получить гражданство страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом. Буду делать все, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо! — сказал мне Малком в пятницу. В субботу к ногам его партнеров прилетел банан...

Некрасиво. Неправильно. Нечестно.

Выявить. Наказать так, чтобы другие потом десять раз подумали, прежде чем решиться на такое.

А бразильцам — не переживать. Понять и простить. Ведь души у них действительно похожи на наши — широкие русские.