Пиняеву — 18, он разрывает РПЛ. Зимой за вундеркинда развернется борьба

У полузащитника «Крыльев» отступные около 3,5 миллиона евро.

Сегодня Сергею Пиняеву исполнилось 18 лет. Кто-то в таком возрасте только мечтает закрепиться в молодежном составе, а полузащитник «Крыльев» уже давно сверкает. Две стажировки в «МЮ» еще от школы «Чертаново», в 15 лет играл и забивал в ФНЛ, в 16 дебютировал в РПЛ, а в 17 стал твердым игроком стартового состава «Крыльев».

Наблюдать сейчас за игрой Пиняева — одно удовольствие, неудивительно, что он уже не раз получал приз лучшему игроку матча. Техничный, юркий, нацеленный на обыгрыш, обострение и удар. В последней встрече с «Нижним» у 17-летнего на тот момент полузащитника какие-то космические показатели — 22 обводки, из которых 14 удачные. Эксперты утверждают, что такие показатели бывают раз в пятилетку.

А ведь совсем недавно у Пиняева случился пневмоторакс. Но после болезни Сергей вернулся еще сильнее. Возможно, эти события даже связаны. «Я не могу сравнивать себя с Сергеем Пиняевым прошлого года. Скажу, что после травмы сильно поменялось мировоззрение, стал больше ценить некоторые вещи, трепетнее относиться к мелочам: тренировкам, дополнительным занятиям, питанию, режиму. Во многом из-за этого оперативно набрал хорошую форму. В целом, наверное, я повзрослел за этот год. На пользу пошло, что провел много матчей в РПЛ, прибавил в скорости. Это принесло свои плоды», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.

Сергей Пиняев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Уже сейчас понятно, что совсем скоро за парня развернется борьба на трансферном рынке. Такие таланты рождаются крайне редко, чтобы топ-клубы не начали охоту. «СЭ» уже сообщал о встрече представителей футболиста и «Локомотива». Но это точно не единственный претендент.

И тут самое главное для Пиняева и его агента Павла Андреева — сделать правильный выбор. Можно ведь перейти в чемпионскую команду, но в конкуренции с Малкомом и Клаудиньо крепко сесть на скамейку запасных, как Зелимхан Бакаев. Да и в «Динамо», скажем, на флангах есть Нгамале, Лесовой, Грулев, Макаров и Гладышев. Или можно отправиться в «Локомотив» в период турбулентности, когда развиться индивидуальностям в атмосфере хаоса крайне сложно. Пиняев, кстати, мог стать железнодорожником летом 2021 года, но тогда самородок сделал выбор в пользу самарцев. Сейчас это видится грамотным решением.

А подойдет ли дриблеру силовой футбол ЦСКА? Или, может, вообще есть смысл перебраться в зарубежный клуб? Предложение «Челси» для Захаряна показывает, что западный рынок для россиян не закрыт. Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко отмечал, что в Европе интерес к Пиняеву есть. Но готов ли игрок уже сегодня к конкуренции в топ-клубе? А если заинтересуется команда второго-третьего эшелона, то потянет ли она отступные вундеркинда, которые, по имеющимся сведениям, составляют около 3,5 миллиона евро? Хотя не исключен и вариант с арендой для развития.

Возможно, самым разумным в данной ситуации было бы остаться пока в «Крыльях». Где есть доверие тренера, который отлично знает Пиняева еще по «Чертанову», где команда играет в комбинационный футбол, а также имеется полное взаимопонимание с партнерами. И уже летом, заматерев, принимать сложное решение. Одно из ключевых в карьере.