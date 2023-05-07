Как выглядит топ-команда из игроков «Зенита» и «Спартака»? Промес и Малком — в старте, Зобнин и Кассьерра — в запасе

Ну и мощь!

Вратарь

Основной: Александр Селихов

В «Спартаке» и «Зените» нет более стабильного и высококлассного голкипера, чем Александр Селихов. Железное место в основе москвичей, шесть сухих матчей в РПЛ и множество эффектных спасений — оборона «Спартака» заставляет кипера плотно трудиться, но он умеет это делать.

Запасной: Михаил Кержаков

Вратарь чемпиона России — отличный второй номер в ситуации, когда не нужно героизма. В «Зените» его особо не требуют, поэтому у Александра 12 сухих матчей и 12 пропущенных мячей в РПЛ. Отличный результат, но вполне ожидаемый с обороной питерцев.

Александр Селихов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Защитники

Основной: Вячеслав Караваев

Один из главных правых защитников России — опытный Вячеслав Караваев. У латераля стабильное место в старте и гора чемпионств за плечами — если Караваев еще не легенда, то через несколько лет точно ей станет.

Запасной: Даниил Денисов

Даниила Денисова от Вячеслава Караваева отличает только возраст и опыт — в остальном у них отличная конкуренция. В этом году спартаковец ворвался не только в старт красно-белых, но также и в сборную России. Огромный потенциал.

Основной: Родригао

Борьба, напор, стабильность. Бразилец — один из тех, благодаря кому Кержаков чувствует себя спокойно. Родригао забетонировал за собой место в основе — серебряным призером он уже побыл, теперь побудет и чемпионом.

Запасной: Никита Чернов

Основной защитник «Спартака» хорош при Гильермо Абаскале — несмотря на травмы, выступает он довольно стабильно. Не так давно получал даже вызов в сборную — в общем, идеальный дублер бразильского коллеги.

Основной: Георгий Джикия

Здесь просто без комментариев. Многолетний капитан и легенда «Спартака» не только вожак на поле и в раздевалке, но и качественный защитник. Джикия достоин места в любой символической сборной.

Запасной: Ренан

Тот самый парень, которым интересовался «Реал». А еще он вызывался в настоящую сборную Бразилии и даже дебютировал — в общем, защитник интересный, но пока это все авансы.

Основной: Дуглас Сантос

Незаменимый, полулегендарный капитан «Зенита». Почти 150 матчей за питерцев, несколько трофеев и титулов, уйма голевых передач — Дуглас не только лучший левый защитник двух клубов, но и в принципе сильнейший в РПЛ на своей позиции.

Запасной: Даниил Хлусевич

Даниил — универсальный латераль, но чаще выступает слева. У него гарантированное место в старте «Спартака», почти гарантированное — в сборной, а ведь ему всего 22 года. Если кого и выбирать на замену Сантосу, то именно Хлусевича.

Георгий Джикия. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Полузащитники

Основной: Вильмар Барриос

Говорим «опорный полузащитник» — представляем Барриоса. В лиге просто нет более стабильного и высококлассного футболиста на этой позиции. И, кажется, еще долго не будет.

Запасной: Руслан Литвинов

Молодой. Талантливый. Надежный. И универсальный: Руслан хорош на своей позиции, но Абаскаль нередко доверяет ему и в центре обороны. С Барриосом Литвинову конкурировать тяжело, но подменить его — запросто.

Основной: Вендел

Без легендарного статуса, зато с отличными скиллами — Вендел умеет сделать красиво. Центральный полузащитник забивает на уровне некоторых нападающих и вместе с прочими ведет «Зенит» ко второй звезде — однозначно один из лучших центральных полузащитников лиги.

Запасной: Данил Пруцев

Пруцев ярко ворвался в основу «Спартака»: у него пять голевых передач и стабильное место в старте. Неплохо в 23 года — и со спартаковской конкуренцией.

Основной: Клаудиньо

Одно слово — волшебник. Если Клаудиньо забивает — это всегда красиво, а знаменитая «жога бонита» пришла в Петербург именно с его появлением. Ну и 4+9 в нынешнем сезоне лишь подтверждают класс.

Запасной: Роман Зобнин

Универсальный и легендарный — за долгую карьеру в «Спартаке» Зобнин поиграл на разных позициях и продолжает их менять до сих пор. Но наиболее эффективен он как центральный полузащитник — что в очередной раз доказал в этом сезоне голами и ассистами.

Вендел. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нападающие

Основной: Квинси Промес

Можно обойтись без комментариев, но пару слов стоит сказать. Промеса смело можно определять не только в сборную «Спартака» и «Зенита», но и в сборную РПЛ всех времен. Квинси — один из лучших легионеров в истории и лучший легионер красно-белых. Возможно, навсегда.

Запасной: Андрей Мостовой

Андрей близок к основе, у него отличное для его статуса и «Зенита» количество минут, но самое главное — результативность. 12 очков по системе гол + пас, не играя при этом 100% времени, — очень достойно.

Основной: Александр Соболев

Лучшего форварда в Москве и Петербурге просто не существует. Пусть у Соболева был скомканный период в этом сезоне, он все равно один из сильнейших бомбардиров команды, более того — недавно стал гвардейцем, отыграв сто матчей за «Спартак».

Запасной: Матео Кассьерра

Голы — это не про Кассьерру? Ну да. Но ведь это питерский Фирмино — жертвует результативностью ради партнеров. Движение, прессинг и подыгрыш — от Матео не требуются голы, нужна просто помощь. И она есть — на счету Кассьерры пять голевых передач в сезоне.

Основной: Малком

Некогда снятый «Барселоной» с рейса в Италию дублер Месси стал настоящим открытием в РПЛ. Бешеная эффективность и практически побитый рекорд Веретенникова делают Малкома если не лучшим легионером в истории лиги, то одним из самых ярких. Вряд ли бразилец успеет попасть в исторические списки — им, к сожалению, интересуются в Европе. Но место в нашей символической сборной ему точно найдется.

Запасной: Антон Зиньковский

Зиньковский — это русский Сульшер: в этом сезоне он выходит на замену и решает. 23 матча, три гола и четыре ассиста — а ведь в среднем парень не проводит на поле и тайма. Трибуны его уже полюбили — и вполне заслуженно.