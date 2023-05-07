КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Как выглядит топ-команда из игроков «Зенита» и «Спартака»? Промес и Малком — в старте, Зобнин и Кассьерра — в запасе

Артем Белинин
Георгий Джикия, Малком, Клаудиньо, Квинси Промес
Георгий Джикия, Малком, Клаудиньо, Квинси Промес.
Telegram Дзен
Ну и мощь!

Вратарь

Основной: Александр Селихов

В «Спартаке» и «Зените» нет более стабильного и высококлассного голкипера, чем Александр Селихов. Железное место в основе москвичей, шесть сухих матчей в РПЛ и множество эффектных спасений — оборона «Спартака» заставляет кипера плотно трудиться, но он умеет это делать.

Запасной: Михаил Кержаков

Вратарь чемпиона России — отличный второй номер в ситуации, когда не нужно героизма. В «Зените» его особо не требуют, поэтому у Александра 12 сухих матчей и 12 пропущенных мячей в РПЛ. Отличный результат, но вполне ожидаемый с обороной питерцев.

Александр Селихов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Защитники

Основной: Вячеслав Караваев

Один из главных правых защитников России — опытный Вячеслав Караваев. У латераля стабильное место в старте и гора чемпионств за плечами — если Караваев еще не легенда, то через несколько лет точно ей станет.

Запасной: Даниил Денисов

Даниила Денисова от Вячеслава Караваева отличает только возраст и опыт — в остальном у них отличная конкуренция. В этом году спартаковец ворвался не только в старт красно-белых, но также и в сборную России. Огромный потенциал.

Александр Кержаков и&nbsp;Андрей Аршавин празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;2001 году. Кувырки Кержакова и Аршавина, драка в Кубке, 1:7. Культовые моменты противостояния «Зенита» со «Спартаком»

Основной: Родригао

Борьба, напор, стабильность. Бразилец — один из тех, благодаря кому Кержаков чувствует себя спокойно. Родригао забетонировал за собой место в основе — серебряным призером он уже побыл, теперь побудет и чемпионом.

Запасной: Никита Чернов

Основной защитник «Спартака» хорош при Гильермо Абаскале — несмотря на травмы, выступает он довольно стабильно. Не так давно получал даже вызов в сборную — в общем, идеальный дублер бразильского коллеги.

Основной: Георгий Джикия

Здесь просто без комментариев. Многолетний капитан и легенда «Спартака» не только вожак на поле и в раздевалке, но и качественный защитник. Джикия достоин места в любой символической сборной.

Сравнение социальных сетей &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. Самый популярный клуб России — «Спартак» или «Зенит»? В соцсетях лидирует Питер

Запасной: Ренан

Тот самый парень, которым интересовался «Реал». А еще он вызывался в настоящую сборную Бразилии и даже дебютировал — в общем, защитник интересный, но пока это все авансы.

Основной: Дуглас Сантос

Незаменимый, полулегендарный капитан «Зенита». Почти 150 матчей за питерцев, несколько трофеев и титулов, уйма голевых передач — Дуглас не только лучший левый защитник двух клубов, но и в принципе сильнейший в РПЛ на своей позиции.

Запасной: Даниил Хлусевич

Даниил — универсальный латераль, но чаще выступает слева. У него гарантированное место в старте «Спартака», почти гарантированное — в сборной, а ведь ему всего 22 года. Если кого и выбирать на замену Сантосу, то именно Хлусевича.

Георгий Джикия.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Полузащитники

Основной: Вильмар Барриос

Говорим «опорный полузащитник» — представляем Барриоса. В лиге просто нет более стабильного и высококлассного футболиста на этой позиции. И, кажется, еще долго не будет.

Запасной: Руслан Литвинов

Молодой. Талантливый. Надежный. И универсальный: Руслан хорош на своей позиции, но Абаскаль нередко доверяет ему и в центре обороны. С Барриосом Литвинову конкурировать тяжело, но подменить его — запросто.

Основной: Вендел

Без легендарного статуса, зато с отличными скиллами — Вендел умеет сделать красиво. Центральный полузащитник забивает на уровне некоторых нападающих и вместе с прочими ведет «Зенит» ко второй звезде — однозначно один из лучших центральных полузащитников лиги.

Малком, Андрей Мостовой и&nbsp;Вендел. «Зенит»: глобальная перестройка или точечные перемены? Колонка Казакова

Запасной: Данил Пруцев

Пруцев ярко ворвался в основу «Спартака»: у него пять голевых передач и стабильное место в старте. Неплохо в 23 года — и со спартаковской конкуренцией.

Основной: Клаудиньо

Одно слово — волшебник. Если Клаудиньо забивает — это всегда красиво, а знаменитая «жога бонита» пришла в Петербург именно с его появлением. Ну и 4+9 в нынешнем сезоне лишь подтверждают класс.

Запасной: Роман Зобнин

Универсальный и легендарный — за долгую карьеру в «Спартаке» Зобнин поиграл на разных позициях и продолжает их менять до сих пор. Но наиболее эффективен он как центральный полузащитник — что в очередной раз доказал в этом сезоне голами и ассистами.

Вендел.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нападающие

Основной: Квинси Промес

Можно обойтись без комментариев, но пару слов стоит сказать. Промеса смело можно определять не только в сборную «Спартака» и «Зенита», но и в сборную РПЛ всех времен. Квинси — один из лучших легионеров в истории и лучший легионер красно-белых. Возможно, навсегда.

Запасной: Андрей Мостовой

Андрей близок к основе, у него отличное для его статуса и «Зенита» количество минут, но самое главное — результативность. 12 очков по системе гол + пас, не играя при этом 100% времени, — очень достойно.

Основной: Александр Соболев

Лучшего форварда в Москве и Петербурге просто не существует. Пусть у Соболева был скомканный период в этом сезоне, он все равно один из сильнейших бомбардиров команды, более того — недавно стал гвардейцем, отыграв сто матчей за «Спартак».

Малком. Малком: от «худшего трансфера в истории» до легенды «Зенита»

Запасной: Матео Кассьерра

Голы — это не про Кассьерру? Ну да. Но ведь это питерский Фирмино — жертвует результативностью ради партнеров. Движение, прессинг и подыгрыш — от Матео не требуются голы, нужна просто помощь. И она есть — на счету Кассьерры пять голевых передач в сезоне.

Основной: Малком

Некогда снятый «Барселоной» с рейса в Италию дублер Месси стал настоящим открытием в РПЛ. Бешеная эффективность и практически побитый рекорд Веретенникова делают Малкома если не лучшим легионером в истории лиги, то одним из самых ярких. Вряд ли бразилец успеет попасть в исторические списки — им, к сожалению, интересуются в Европе. Но место в нашей символической сборной ему точно найдется.

Запасной: Антон Зиньковский

Зиньковский — это русский Сульшер: в этом сезоне он выходит на замену и решает. 23 матча, три гола и четыре ассиста — а ведь в среднем парень не проводит на поле и тайма. Трибуны его уже полюбили — и вполне заслуженно.

Александр Селихов
Александр Соболев
Георгий Джикия
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
20
55
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Президент «Торпедо» Савин назвал бредом информацию об отстранении игроков из-за улыбок
Тихонов считает, что «Краснодар» и «Крылья Советов» будут играть на победу
Защитник «Торпедо» Самсонов об отстраненных игроках: «То, что это произошло из-за улыбок — бред»
«Зенит» — «Спартак»: золотой матч для Питера. Онлайн-трансляция игры
Орлов: «Говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» — все к этому и идет»
«Кому-то нравилось, как Федун управлял «Спартаком»? Одно золото — и даже ту команду развалили». Мнение Орлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кому-то нравилось, как Федун управлял «Спартаком»? Одно золото — и даже ту команду развалили». Мнение Орлова