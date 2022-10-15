Промес и Карраскаль выросли на улице. Через что прошли лидеры «Спартака» и ЦСКА

Драки, наркотики и криминал.

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Матч ЦСКА — «Спартак» наверняка будет иметь большое значение при распределении мест в итоговой таблице. Это важная игра со всех точек зрения, в том числе для Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Уникально, что оба главных тренера впервые поучаствуют в главном дерби страны. Но у лидеров команд другая ситуация: и Квинси Промес, и Хорхе Карраскаль уже не раз участвовали в противостоянии «Спартака» и ЦСКА.

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Они во многом похожи. Оба — сильные атакующие футболисты, правши, существенно влияют на игру своих команд: у Карраскаля — 5 голов в этом чемпионате, у Промеса — 11. Даже детство у колумбийца с голландцем было одинаково тяжелым. Да, они росли в разных частях света и никогда друг с другом не пересекались до этого года, но их истории жизни во многом схожи.

Драки Квинси

Промес любит вспоминать свои ранние годы. Он уверен, что детство, проведенное в Осдорпе, западном районе Амстердама, закалило его характер. «Если ты хотел поиграть в футбол на площадке у дома, то тебе нужно было бороться за место в команде. Мне это удавалось, но с кровью, потом и слезами».

Квинси неоднократно рассказывал об особенностях жизни в Осдорпе. Он с гордостью говорил о том, что избежал шрамов после многочисленных стычек: «Я вырос на улице, а там нет правил, ты должен уметь постоять за себя. Иногда приходилось драться, чтобы решить свои проблемы, хотя я никогда не искал конфликтов. Раньше я был плохим парнем, любил показать свою силу. Поймите, в Амстердаме не так просто жить, как всем кажется. В детстве я иногда бывал в гетто и видел, что там порой может произойти. Мне не было страшно, но определенный испуг был. Я бы никому не посоветовал там появляться, особенно по вечерам, когда в подземке гуляет много молодежи, которая ищет приключений».

Квинси Промес (с мячом) в академии «Аякса» в 2005 году. Александр Бобров, Фото «СЭ»

Преступность Картахены

У Карраскаля все еще красочнее. В колумбийской Картахене вокруг него царила преступность: наркотики, грабежи и перестрелки. «У любого человека, даже из неблагополучного места, всегда есть выбор, в каком направлении пойти, — отмечал Хорхе. — Самый легкий путь всегда худший. Хватайся за пистолет, иди с ним на дело — чего проще? Или наркоторговля: грязные деньги, но легкие, такое притягивает. Видел парней, которые выбирали легкий путь — одни сели в тюрьму, другие убиты...»

Карраскалю повезло: его спасли скауты, которые ездили по Колумбии и искали одаренных детей. Будущего лидера ЦСКА выделили из сотен мальчишек, гонявших мяч по улицам Картахены. При этом Хорхе, как и Квинси, считает, что улица воспитала его: «По сути, она и сделала меня личностью. Научила жить, выживать одному, сражаться. Уважать старших и просто окружающих. На улице я рос с разными людьми и усвоил: будь ты богачом или бедняком без гроша в кармане, ты все еще человек и заслуживаешь теплого отношения. Возможность вырваться наверх представится каждому, главное, ею воспользоваться».

Хорхе Карраскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вызов для лидеров

Сейчас все трудности позади. Промес с Карраскалем уже давно сформировавшиеся футболисты, кумиры болельщиков своих клубов. В столичном дерби от них будет зависеть многое, хотя пока их статистика в битвах «Спартака» и ЦСКА не слишком впечатляет. Для колумбийца это будет лишь третье дерби против красно-белых, в двух предыдущих он отмечался в протоколе лишь желтыми карточками. У голландца, конечно, история встреч богаче: он уже 11 раз играл в матчах с ЦСКА, но забивал лишь в одном из них — в декабре 2017 года дубль Промеса помог «Спартаку» победить 3:0.

В воскресенье Карраскаль и Промес попытаются поправить личную статистику в дерби, а заодно принести своей команде три очка.