«Есть очень умные люди. Достали из видео все». Федотов и Абаскаль получили дисквалификацию на один матч

КДК наказал тренеров ЦСКА «Спартака» за перепалку .

Контрольно-дисциплинарный комитет за перепалку в дерби наказал Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля дисквалификацией на один матч, а тренера ЦСКА — еще на один матч условно. Также оба тренера заплатят штрафы — 50 тысяч рублей.

Федотов в том числе получил наказание за резкое обращение в адрес хавбека «Спартака» Данила Пруцева: «***, вставай, ты, ***». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«У нас сегодня на заседание приехали представители «Спартака» вместе с главным тренером Гильермо Абаскалем и представители ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым. По материалам СМИ и по материалам из общедоступных источников мы возбудили дело в отношении двух тренеров. КДК через службу коммуникаций обратился к основному вещателю и запросил видеозаписи без купюр. Нам было предоставлено две записи: из технической зоны «Спартака» и из технической зоны ЦСКА.



Мы также основывались на видео, где Федотов оскорблял футболиста Пруцева. КДК запросил раппорты у судейской бригады и делегата. Вся судейская бригада записала, что не слышала оскорбительных слов со стороны тренеров. Также делегат матча указал, что не слышал происходящего между тренерами. Мы рассматривали два эпизода», — заявил Григорьянц.

Таким образом, Федотов не сможет руководить армейцами из технической зоны в матче с «Оренбургом», а Абаскаль отстранен от игры красно-белых с «Химками».

Тренер «Спартака» заявил журналистам, что недоволен итогами КДК: «Мы не согласны с этим решением, но мы его не комментируем».

Владимир Федотов в ходе перепалки, которая попала на видео основного вещателя РПЛ, кричал: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?» Но что сказал в ходе конфликта Абаскаль и почему его наказали такой же мерой — оставалось непонятным.

Григорьянц объяснил, что действия тренера «Спартака» расценили как провокацию.

«У Абаскаля мы рассматривали его поведение с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Мы установили, что действия Абаскаля создавали угрозу возникновения ситуации нарушения общественного порядка. Вы видели на записи, что он агрессивно входил в зону», — объяснил он.

По слова председателя КДК, тренеры на заседании сидели напротив друг друга и отметили, что конфликт между ними исчерпан.

Об этом же перед КДК говорил и тренер ЦСКА — он показал журналистам фото на своем телефоне, на котором Федотов жмет руку Абаскалю после дерби.

«Думаю, это обо всем говорит, что никаких противоречий не было и нет», — заявил тренер армейцев.

Уже после заседания Федотов дал понять, что тоже недоволен решением КДК на основании видео.

«Есть же очень умные люди... Не было никаких официальных заявлений... Достали из видео все», — сказал он.

Это не первый случай в сезоне, когда после предоставления видеоматериалов от основного вещателя КДК выносит дисквалификацию: нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был дисквалифицирован на две игры за оскорбление судей. Клуб отреагировал на такое решение тем, что объявил бойкот вещателю. Также дисквалификацию получил полузащитник «Динамо» Макаров за предложение судье купить ему билет в цирк.