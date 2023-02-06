«Зенит» хорош на сборах: забивают и Малком, и 18-летний талант

За день лидеры РПЛ провели два матча.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Зенит» — 1:1 (0:1)

Голы: Ерохин, 16 (0:1). Каштанов, 59 (1:1).

«Урал»: Алексеев, Филипенко (Бегич, 46), Эммерсон, Кулаков, Юшин, Егорычев, Бевеев, Сунгатулин, Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

«Зенит»: Одоевский (Васютин, 46), Чистяков, Алип, Ерохин (Шайхтдинов, 80), Сутормин (Барановский, 80), Кузяев, Бакаев, Вендел, Саусь, Сергеев, Мантуан.

«Зенит» — «Джохор» — 3:0 (3:0)

Голы: Родригао, 11 (1:0). Малком, 16 (2:0). Козлов, 31 (3:0).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Шайхтдинов, 85), Круговой, Адамов, Родригао (Кирш, 77), Мостовой, Барриос, Клаудиньо (Вершинин, 88), Козлов (Барановский, 77), Малком (Ногтев, 85), Кассьерра (Белохонов, 88).

Предупреждение: Родригао, 74.

Традиция Семака

При Сергее Семаке у «Зенита» появилась традиция: на каждых тренировочных сборах команда хотя бы раз проводит два матча в день. Если это происходит, то в середине или конце сборов, когда футболисты уже получили базовую физическую нагрузку и готовы провести по 90 минут. В понедельник сине-бело-голубые как раз сыграли дважды: утром против «Урала» и вечером против чемпиона Малайзии «Джохора».

Предугадать составы «Зенита» было сложно. Обычно Семак в таких случаях выставляет на игры с более слабыми соперникам резерв, а с серьезными — основу. Но определить, кто сильнее — «Урал» или «Джохор», — очень трудно. Способности екатеринбургской команды всем в России прекрасно известны, а малайзийский футбол — загадка. Хотя «Джохор» в ОАЭ уже успел провести пару товарищеских матчей с разным итогом: «Ростову» он уступил 0:2, а «Локомотив» обыграл с минимальным счетом.

Сергей Семак. Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Матч длиной 85 минут

Стартовый состав «Зенита» на матч с «Уралом»: Одоевский — Сутормин, Чистяков, Алип, Саусь — Вендел, Кузяев, Ерохин — Бакаев, Сергеев, Мантуан.

Стартовый состав «Зенита» на матч с «Джохором»: Кержаков — Караваев, Адамов, Родригао, Круговой — Барриос, Козлов, Клаудиньо — Малком, Кассьерра, Мостовой.

В итоге у Семака получились смешанные составы. Вечерний больше напоминал основной, но утром с первых минут вышли Вендел, Кузяев и Сергеев — их резервистами точно нельзя назвать. «Урал», правда, тоже ударился в эксперименты, но его стартовый состав был похож на стандартную осеннюю основу.

Игра получилась равной: в первом тайме лучше выглядел «Зенит», во втором — «Урал». Счет идеально отразил ход игры: на гол Ерохина до перерыва во второй половине ответил Каштанов.

Отличительной чертой утренней встречи стала продолжительность: полуденная жара в Дубае привела к увеличению риска теплого удара, поэтому в перерыве команды договорились сократить второй тайм до 40 минут.

Результат за тайм

Погода повлияла и на вечернюю встречу: по ходу дня ее стартовый свисток отложили на час, чтобы солнце хотя бы ушло за горизонт. Поэтому и матч был бодрее — игрокам явно было комфортно играть.

Стартовый состав «Зенита» на «Джохор» слегка удивил. В основе появился 18-летний талант Данила Козлов, который еще на сборе в Катаре забил первый мяч за сине-бело-голубых. Юноша вышел на позиции Вендела, игравшего утром. И если бы Семак хотел сохранить четкую иерархию «резерв — основа», то бразильца с игроком молодежки следовало бы поменять. Но на Козлова решили посмотреть на фоне сильнейших партнеров.

Не попал в заявку на обе встречи Дуглас Сантос — ему дали передышку. Зато на месте оказались остальные бразильцы, и именно они сделали результат контрольной встречи.

Уже в начале первого тайма Родригао ударом с левой ноги завершил розыгрыш штрафного, а следом шедевр удался Малкому. Фланговый форвард «Зенита» был необычайно активен и полезен — можно утверждать, что Малком ничуть не расстроен сорванными переговорами с «ПСЖ» и настроен биться за сине-бело-голубых минимум до лета.

Малком придумал и третий гол: в своем стиле сместился с бровки под удар, но малайзийская защита справилась с ним. Однако вторым темпом «Зенит» забил: Клаудиньо ассистировал Козлову — это уже второй гол 18-летнего хавбека этой зимой. Первым поздравить Данилу прибежал именно Малком — бразилец радовался так, будто отличился сам.

Массовый дебют молодежи

После перерыва «Зенит» чуть снизил активность, хотя голевые моменты продолжил создавать. Один из них завершил точным ударом Кассьерра, но гол по неясным причинам был отменен — судьям показалось, что колумбиец угодил в офсайд, но по повторам это не заметно.

В конце встречи за «Зенит» дебютировали другие юные игроки — Алексей Барановский, Дамир Шайхтдинов, Роман Ногтев, Никита Вершинин. Вышел на поле и Аким Белохонов, уже игравший раньше за «Зенит». Ногтев дебют точно запомнит: он через пару минут после выхода на замену сыграл рукой в своей штрафной, но малайзийцы пенальти не реализовали.

Следующие товарищеские встречи у «Зенита» назначены на четверг и пятницу — скорее всего, в них мы тоже увидим два разных состава.