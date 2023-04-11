Все о международных связях «Зенита»: как невский клуб сохраняет наш футбол на мировой карте

Матчи, турниры и стажировки.

Мировой бренд

Прошло уже больше года с последнего матча российских клубов в еврокубках. Как известно, новая реальность существенно повлияла на сборы наших команд, которым стало тяжелее искать иностранных соперников, особенно сопоставимого уровня.

«Зенит» — из тех, кто старается поддерживать связь с внешним миром даже в нынешних непростых условиях. Это объяснимо: петербургский клуб не только привык регулярно выступать на европейской арене, но и позиционирует себя как международный бренд. А международный бренд обязан светиться за пределами своей страны. Но что именно сине-бело-голубые делают для сохранения международной активности? И как ищут партнеров за рубежом?

«Одним из главных факторов стали дружеские отношения между государствами, — рассказывает «СЭ» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. — Но, разумеется, наш клуб внимательно относится к спортивной составляющей возможного сотрудничества — мы оцениваем рейтинг команд, уровень академии, ее выпускников и так далее. Каждое такое сотрудничество должно приносить пользу обоим клубам: мы хотим перенимать опыт лучших клубов, а также делиться своим».

Фото Global Look Press

Шестилетний союз с «Црвеной Звездой»

Прежде всего, «Зенит» договаривается с зарубежными партнерами напрямую. Официальные матчи с иностранными клубами сейчас невозможны, но товарищеские не входят в календарь ФИФА и УЕФА. Эту мысль в невском клубе быстро осознали, и уже в июле прошлого года в Сочи состоялся матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» под претенциозной вывеской «Битва чемпионов». А в ноябре сербская команда прилетела в Санкт-Петербург, где еще раз сыграла с сине-бело-голубыми. В планах двух клубов с давними тесными связями провести матч и в Белграде.

«Зенит» и «Црвена Звезда» подписали двустороннее соглашение еще в феврале 2017-го, так что события прошлого года лишь закрепили их сотрудничество. Но понятно, что одного друга в данном контексте мало, поэтому сине-бело-голубые активно работали и работают в направлении наращивания связей за рубежом.

Обширные связи с «Сепаханом»

Еще до прошлогодних событий, в апреле 2021 года, «Зенит» заключил похожее соглашение с иранским «Сепаханом», а два месяца назад стороны продлили его еще на два года. «Соглашение подразумевает множество опций, среди которых есть организация товарищеского матча между женскими основными командами», — добавляет Медведев. Тогда же, в феврале этого года, сине-бело-голубые провели товарищеский матч в гостях у лидера чемпионата Ирана.

Но контрольная игра между главными командами была лишь частью серии мероприятий с участием российского и персидского клубов. Они регулярно обмениваются опытом во всех сферах футбола, даже в медицине и подготовке кадров. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун — выпускник школы «Сепахана», поэтому невская команда активно взаимодействует с иранцами на уровне академий.

В конце марта в Россию приезжали сразу три юношеские команды «Сепахана» — 2005, 2006 и 2007 года рождения. Все они приняли участие в Кубке дружбы, который проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. «В этом году на базе Центра повышения квалификации тренеров нашего клуба запланированы стажировки тренеров «Сепахана» и «Црвены Звезды» — проведение подобных мероприятий прописано в наших соглашениях, — отмечает Медведев. — Помимо работы с тренерскими составами команд, в нашей академии пройдут стажировки лучших игроков из «Сепахана» и «Црвены Звезды». Талантливые воспитанники сине-бело-голубых уже стажировались в Сербии в ноябре прошлого года, в этом же году планируем повторить такую поездку зенитовцев, но уже в Исфахан».

Анна Мейер, Фото ФК «Зенит»

«Фенербахче» и «Кайрат»

В 2023 году сине-бело-голубые заключили еще два меморандума с иностранными клубами. В январе — с казахстанским «Кайратом». «Зенит» с ним связывает многое: в Алма-Ате играли Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и Нуралы Алип, а минувшей зимой туда переехал воспитанник сине-бело-голубых Дмитрий Сергеев. В сентябре 2018 года «Кайрат» стал первым зарубежным клубом, сыгравшим на «Газпром Арене» товарищеский матч с «Зенитом».

«Фенербахче» — новейший партнер чемпионов России. В середине марта в Стамбуле «Зенит» провел товарищескую игру с одной из сильнейших команд Турции, а заодно помог собрать средства для помощи пострадавшим от землетрясений в стране. Готовится и ответ. В конце июня — начале июля в Санкт-Петербурге может быть организован представительный международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба РПЛ из первой восьмерки.

С «Фенером» «Зенит» тоже подписал двухлетний договор о сотрудничестве, который, к слову, охватывает не только футбольные, но и баскетбольные команды.

На этом, конечно, петербургский клуб не собирается останавливаться. Вполне вероятно, что уже в этом году «Зенит» документально оформит сотрудничество с еще одним зарубежным клубом. Это косвенно подтверждают слова гендиректора сине-бело-голубых: «Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве с одним из клубов восточной Европы относительно взаимодействия в детско-юношеском, женском и мужском футболе, а также о подготовке и обучении тренеров. В данный момент ждем обратную связь».

Дети: матчи против «Ювентуса», «Шальке» и «Марселя»

Клубы из Западной Европы пока, мягко говоря, неохотно идут на контакт с нами. Очевидно, что даже товарищеские матчи с ними на взрослом уровне сейчас невозможны. Но на детско-юношеском дела обстоят немного иначе.

В начале апреля произошло важное с точки зрения реинтеграции российских клубов в Европу событие: команда «Зенита» 2011 года рождения сыграла на масштабном турнире в турецком Измире, участниками которого стали целых 72 клуба из 20 стран. Приехали туда и ребята из крупнейших европейских академий: «Аякса», «Челси», «Баварии», «ПСЖ», «Порту», «Бенфики», «Атлетика».

«Зенит» на турнире вышел из группы с первого места, но не смог преодолеть первый раунд плей-офф. Однако здесь важно само участие российской команды в крупном турнире. В Измире «Зениту»-2011 противостояли сразу семь представителей Западной Европы: итальянский «Ювентус», немецкие «Шальке», «Байер» и «Гамбург», бельгийский «Вестерло», а также французские «Мец» и «Марсель». Это говорит о том, что хотя бы на детском уровне политике нет места в футболе.

Евгений Васильев, Фото ФК «Зенит»

Визиты в Бразилию и Катар

Еще один видный международный юношеский турнир с участием «Зенита» запланирован на конец мая — начало июня: в Сан-Паулу пройдет BRICS Cup с участием команд 2006 года рождения. Там «Зенит» будет единственным зарубежным гостем, а среди его возможных соперников — «Фламенго» и «Коринтианс».

«Зенит»-2008 в мае отправится в Доху на турнир при знаменитой академии Aspire. Состав участников здесь пока неизвестен, но у невского клуба большие планы на сотрудничество с катарцами, что подчеркивает гендиректор «Зенита»: «Уже в апреле мы планируем подписание соглашения с Aspire Foundation Zone, где основная команда сине-бело-голубых уже несколько лет проводит свои сборы».

Еще одно соревнование примут сами сине-бело-голубые: в августе в Петербурге состоится традиционный турнир памяти Юрия Морозова, куда приглашены команды 2008 года рождения из «Црвены Звезды», «Коринтианса», «Фламенго», «Фенербахче», а также сборные России, Белоруссии и Китая. А в феврале в академии «Зенита» на Кубке Дмитрия Бесова уже сыграли юноши из «Кайрата», минского «Динамо» и «Црвены Звезды».

Александр Медведев. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Сотрудничество с КНР

Китай — огромная, но плохо изведанная российскими клубами территория. «Зенит» видит высокий потенциал в сотрудничестве с Поднебесной, что подчеркивают слова Медведева: «Мы давно интересуемся китайским направлением, но многое из-за коронавируса было поставлено на паузу. Тогда, в пандемию, не удалось приступить к реализации множества проектов, поэтому серьезно рассчитываем на 2023 год».

2023-й — год российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. На сайте Минспорта РФ опубликован план основных мероприятий, в которых задействован и «Зенит» — единственный из наших футбольных клубов. Согласно этому документу, в 2023 году делегация сине-бело-голубых отправится в провинцию Хэнань, где проведет «обучение китайских тренеров и футболистов», а также «переговоры по вопросам сотрудничества». В качестве партнера с принимающей стороны здесь указаны не только власти провинции, но и Китайская футбольная ассоциация.

«С китайской стороной запланированы различные мероприятия, в том числе проведение товарищеских матчей между юношескими командами Китая и «Газпром» — Академии, — отмечает Медведев. — Также прорабатывается вопрос с правительством города Бэйхай (провинция Гуанси) и представителями Федерации футбола Бэйхай об открытии филиала «Газпром» — Академии «Зенита» в Китае. Китайская футбольная ассоциация, Пекинская федерация футбола и Федерация футбола города Тяньцзинь поддержали предложение по реализации проектов по проведению товарищеских матчей и обучению тренеров из Китая на базе нашего Центра повышения квалификации тренеров в Санкт-Петербурге».

Развитие продолжается

Куда еще планирует расширяться «Зенит»? Александр Медведев в ответ на вопрос о приоритетном континенте отвечает дипломатично: «Ввиду внешних факторов на первое место вышли Азия и Южная Америка, но, разумеется, и европейское направление остается важным. Более того, несмотря на ситуацию, многие клубы, в том числе и из Европы, по-прежнему рассчитывают на участие команд нашей академии в их турнирах в будущем».

Проще говоря, несмотря на внешние факторы, «Зенит» продолжает всестороннее развитие, а заодно показывает другим клубам, что необязательно вариться в собственном соку в условиях изоляции. Когда официальные матчи вернутся в Россию, сине-бело-голубые будут к ним готовы.