Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005 — 2015 годах — о решении ЭСК, признавшей назначение пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» ошибкой арбитра Сергея Иванова.

Во вторник ЭСК единогласно подтвердила, что судья Иванов ошибся, назначив пенальти в ворота «Динамо» в конце субботнего дерби со «Спартаком». И в этом есть кое-что, в корне меняющее систему координат.

Дело не только в том, что эпизод повлиял на исход матча. И не в том, что в сторону красно-белых сейчас начнут кивать многие — мол, встретились с арбитрами, и вот теперь... Это, кстати, улица с двусторонним движением, но эмоционально крайний здесь почему-то только клуб, а не судейский корпус. Диалог ведь вряд ли возник из-за угроз, давления или шантажа. Скорее, это похоже на акт доброй воли.

Но вот абсолютно все (даже Андрей Тихонов, поначалу в телестудии убеждавший оппонентов, что фол на Зобнине был) говорят — это не пенальти.

ВАР и АВАР говорят — это не пенальти. Будь иначе, Иванов не пошел бы после своего свистка к монитору.

Но он пошел. Посмотрел, снова посмотрел, потом еще раз — и все равно указал на «точку». Он — уверен. Единственный в мире.

Ему, Иванову, нет никакого дела до видеопросмотра. Ну глянул. И что?

Возможно, дело в адреналине — дерби, ответственность, давление извне. Но ирония ситуации в том, что роли ВАР и АВАР исполняют его авторитетные коллеги, которые из-под давления как раз выведены. Их двое, нет ни трибун, ни мечущихся у скамеек тренеров, ни окружения футболистов, ни ощущения себя как последней инстанции — со всеми понятными последствиями.

И они в этом своем спокойствии говорят: это не пенальти, пойди проверь. А раз так, то уверены в своей правоте.

Но ему, Иванову, все равно.

Он ошибается, ошибается грубо. Имеет право — как и каждый из нас.

И дело ведь не в этом ляпе самом по себе, абсурдным — если говорить о понимании игры, умении анализировать, как человек после такого контакта может упасть, если судить по динамике, вперед или на бок.

В ЭСК ведь собраны не трусы, у каждого опыт, имя, репутация в профессиональной среде. И если все эти люди единогласно говорят Иванову — косяк, катастрофа с точки зрения того, понимаешь ты футбол или нет вообще, — то возникает только один вопрос. Не по поводу компетенции Иванова.

А о ВАР — зачем он тогда вообще нужен? Если подобные случаи доказывают совершенную бессмысленность его внедрения.

Посмотреть повторы и так можно в трансляции матча. Узнать, что судья Иванов как-то наказан ЭСК — это вне рамок ВАР в принципе. Тогда зачем?! Я правда не понимаю.

Учитывая, что случай в дерби не единичный. Вспомним, например, недавний кубковый матч «Динамо» с «Зенитом», когда судья Евгений Кукуляк идет смотреть повтор — и не ставит пенальти. И ЭСК потом точно так же единогласно, как ВАР и АВАР, считают, что это ошибка.

Зачем нужны видеоповторы? Особенно когда речь идет о пенальти.

Можно ведь как во второй лиге, где во встрече «Кубань-Холдинг» — «Черноморец» в последнем туре рефери Ранэль Зияков назначил в ворота гостей 11-метровый в ситуации, когда фол был до штрафной. Причем сначала арбитр решил, что это штрафной удар, но ему что-то крикнул лайнсмен — и спустя полминуты мяч оказался на «точке».

Вторую лигу показывают качественно, несколько повторов с разных камер — и везде видно, что нарушение произошло до штрафной. Как говорит Валерий Карпин: — Ну и?

Что есть ВАР, что нет.

У Даниила Хармса есть рассказик «Оптический обман». Вот цитата:

«Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.

Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.

Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.

Семен Семенович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом».

Судья Иванов считает ВАР оптическим обманом. Как и многие его коллеги. Это же очевидно.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.